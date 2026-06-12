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Elche cancela el concierto de Beret tras ser detenido por una presunta agresión sexual

El municipio esperaba la visita del cantante para su NITS de Festa

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Beret durante su actuación en la vigilia ante 40.000 personas del papa León XIV en el Estadio Olímpico de Barcelona. (EFE/ Alberto Estévez)
Beret durante su actuación en la vigilia ante 40.000 personas del papa León XIV en el Estadio Olímpico de Barcelona. (EFE/ Alberto Estévez)

El Ayuntamiento de Elche (Alicante) ha decidido suspender el concierto del artista Beret, previsto para el 10 de agosto, después de que el cantante fuese detenido por una presunta agresión sexual.

Francisco Javier Álvarez Beret, popularmente conocido como Beret, fue arrestado el jueves en Sevilla por la Policía Nacional. Los hechos de los que se le acusa habrían tenido lugar el pasado mes de abril en la capital andaluza.

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“Tras las informaciones aparecidas en los distintos medios de comunicación sobre la detención del cantante Beret, por un presunto delito de agresión sexual, el Ayuntamiento de Elche ha decidido cancelar la actuación prevista en NITS de Festa, para el 10 de agosto”, ha explicado el consistorio en un comunicado. El Ayuntamiento ha asegurado que ya trabaja con la productora adjudicataria del festival para sustituir la actuación.

Beret fue puesto en libertad provisional el mismo día de su detención. Actualmente, el artista sevillano, que el pasado sábado actuó en la vigilia celebrada en la Plaza de Lima en Madrid a la espera del Papa León XIV, se encuentra a la espera de pasar a disposición judicial.

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Un tribunal de Sevilla estudiará el caso

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el juez de la plaza número 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Sevilla será el encargado de investigar el caso. Por el momento, el TSJ ha impuesto medidas de seguridad al cantante: Beret no podrá comunicarse ni acercarse a menos de 500 metros de distancia de la denunciante. Además, se le ha retirado el pasaporte durante un periodo de 3 meses.

Inicialmente, se le atribuye un presunto delito de agresión sexual de los artículos 178.1 y 179.1 del Código Penal (agresión sexual y agresión sexual con penetración).

Beret comenzó su carrera musical en 2013 subiendo canciones a plataformas digitales, colaboró con raperos como Ambkor o SFDK y en 2019 publicó su primer álbum de estudio, ‘Prisma’, en el que participan artistas como Melendi, Sebastián Yatra, Vanesa Martín o Pablo Alborán.

En 2022 publicó ‘Resiliencia’, que incluía canciones que triunfaron como ‘Porfa no te vayas’ junto a Morat o ‘Diablo’ con Estopa y en 2025 lanzó su tercer álbum de estudio, ‘Lo bello y lo roto’. El artista fue invitado dos veces a las celebraciones por la visita del papa León XIV: una primera en la Plaza de Lima y una segunda en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Barcelona, donde interpretó ‘Lo siento’ con un coro infantil, en su segundo concierto papal tras la vigilia en la plaza de Lima de Madrid.

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