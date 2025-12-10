España

El rey Juan Carlos I aconsejó a Froilán mudarse a Abu Dabi tras su polémica vida en España: “Felipe VI le citó en palacio para sermonearle”

El rey emérito ha detallado en sus memorias, ‘Reconciliación’, que la compañía de su nieto en los Emiratos Árabes es una de sus grandes satisfacciones

El Rey Juan Carlos y Froilán de Marichalar en junio de 2023, en Ginebra, Suiza. (Raúl Terrel / Europa Press)

Las memorias del rey Juan Carlos I, Reconciliación, continúa sacando a la luz anécdotas y detalles hasta ahora desconocidos sobre la familia real española. Esta vez, el foco se centra en su nieto, Felipe Juan Froilán de Marichalar, quien vive en Abu Dabi desde 2023. Hasta ahora, poco se sabía de lo que había detrás de la decisión tomada por el hijo de la infanta Elena y Jaime de Marichalar. Sin embargo, el rey Emérito dedica el último capítulo de su libro para hablar con todo lujo de detalles del royal español.

Para nadie es un secreto que el hermano de Victoria Federica llevaba una vida en España que daba mucho qué hablar. Siendo apenas un niño, su rostro comenzó a copar los titulares de la prensa nacional e internacional en numerosas ocasiones. Y, con el paso del tiempo, dio lugar a un extenso currículum de escándalos. “Me queda una satisfacción que ilumina mi vida cotidiana. Hoy tengo la suerte de contar con la presencia del mayor de mis nietos, Felipe, de quien soy padrino”, comienza a decir el exsoberano, poco antes de confesar que aconsejó al joven para que se mudase con él en los Emiratos Árabes Unidos.

Felipe Juan Froilán de Marichalar y Borbón sale del aeropuerto tras llegar a España (Europa Press)

“El divorcio de sus padres y cierta falta de autoridad paterna, le llevaron a una vida desenfrenada. Fue a internados americanos para su educación secundaria, de los que regresó perfectamente bilingüe. De vuelta a Madrid, descuidó sus estudios de empresariales en la universidad. Era la comidilla de la ciudad por su comportamiento poco ejemplar. Iba de fiesta en fiesta, de discoteca en discoteca, metiéndose en peleas y mezclándose con la gente equivocada. Estaba abandonado a su suerte", manifiesta Juan Carlos, añadiendo que se encontraba muy afligido por su nieto y sufría al verlo “empantanado de esa manera en una etapa de crisis por la que pasan muchos adolescentes”.

La metamorfosis de Froilán

En este punto de la historia, el exsoberano trajo al presente el momento en el que Felipe VI llamó a la atención a Froilán. “Mi hijo le citó en palacio para sermonearle. Le propuse entonces que se trasladara a Abu Dabi, donde podría ayudarle a encontrar trabajo y un piso”. Aunque el primo de la princesa Leonor se pensó durante días la propuesta de su abuelo, lo cierto es que terminó aceptándola. “Le acogí en mi casa antes de que se trasladara a un estudio en la ciudad (...). En un solo día, se adaptó a una vida sana y regulada. Empezó a hacer deporte y dieta. Se esforzaba mucho en su trabajo. En aquel momento, se encargaba de la logística de la COP28″, continúa expresando, agregando que Froilán era el “primero en llegar y el último en salir de la oficina” y que, incluso, “trabajaba los fines de semana”.

El 'Telediario 1' emite el vídeo inédito del rey Juan Carlos pidiendo apoyo para su hijo Felipe VI. (RTVE)

“En apenas un mes sufrió una metamorfosis. Era una inmensa alegría verle florecer así. No dudaba de su potencial ni de sus capacidades, pero no me imaginaba que pudiera transformarse en tan poco tiempo. Disfrutaba de su nueva vida, discreta y tranquila, lejos del foco mediático. Lo tomé bajo mi protección, le di un marco estable y la oportunidad de construir su propio destino”, afirma el Emérito, quien asegura que, ahora, Froilán “ha levantado el vuelo y sigue su propio camino con total independencia”. “Es una de las cosas de las que estoy más orgulloso. Le he quitado una preocupación a Felipe, y a la Corona, y he ayudado a la familia. Nada podría darme más satisfacción personal que tener a mi nieto, ahora un joven equilibrado y alegre, a mi lado”.

