Muere la princesa Bajrakitiyabha a los 47 años: la heredera que pudo convertirse en reina y deja a Tailandia ante una incógnita histórica

El rey tailandés Maha Vajiralongkorn con la princesa Bajrakitiyabha Mahidol en noviembre de 2020 (AP/Wason Wanichakorn, archivo)

Tailandia está de luto. La princesa Bajrakitiyabha Narendiradebyavati, hija mayor del rey Maha Vajiralongkorn, conocido internacionalmente como Rama X, ha fallecido a los 47 años después de permanecer más de tres años ingresada en estado crítico. Su muerte pone fin a una larga batalla médica que mantenía en vilo al país desde diciembre de 2022 y deja una importante incógnita sobre el futuro de la Corona tailandesa.

La noticia ha sido confirmada por la Oficina de la Casa Real, que ha informado de que la princesa murió el 11 de junio en el Hospital Chulalongkorn de Bangkok, donde permanecía ingresada desde que sufrió un grave colapso mientras entrenaba a sus perros para una competición canina.

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En los últimos meses, su estado se había complicado debido a una infección abdominal, problemas cardiovasculares y alteraciones en varios órganos vitales.

La princesa más preparada de la familia real

La desaparición de Bajrakitiyabha supone mucho más que una tragedia familiar para la monarquía tailandesa. Durante años fue considerada una de las figuras más respetadas y mejor valoradas de la Casa Real, además de una de las posibles herederas al trono con más apoyos dentro y fuera del país.

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La reina Suthida junto a los hijos de Rama X de Tailandia, las princesas Bajrakitiyabha y Sirivannavari y el príncipe Dipangkorn (Grosby)

Nacida el 7 de diciembre de 1978, era la primera hija del actual monarca y de la princesa Soamsawali. Desde muy joven destacó por una trayectoria académica excepcional. Estudió Relaciones Internacionales y posteriormente obtuvo un doctorado en Derecho en la prestigiosa Universidad de Chicago, una formación poco habitual incluso entre miembros de familias reales.

Su carrera pública estuvo marcada por una intensa actividad diplomática e institucional. Fue embajadora de Tailandia en Austria, colaboró con organismos internacionales y desarrolló una destacada labor en la defensa de los derechos de las mujeres y de las personas privadas de libertad.

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Gracias a esa combinación de preparación, experiencia y cercanía, muchos la consideraban la integrante más sólida de la nueva generación de la familia real tailandesa.

El rey de Tailandia y su familia

El colapso que cambió su vida para siempre

Todo cambió el 15 de diciembre de 2022. Mientras participaba en una sesión de entrenamiento con sus perros en la provincia de Nakhon Ratchasima, la princesa sufrió un colapso repentino que obligó a su traslado urgente al hospital.

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Las primeras informaciones apuntaron a un grave problema cardíaco que desencadenó importantes complicaciones médicas. Con el paso de los meses, la situación se volvió cada vez más delicada y la Casa Real apenas ofreció detalles sobre su evolución, alimentando numerosas especulaciones sobre su verdadero estado de salud. El 8 de enero de 2023 se confirmó que la princesa seguía inconsciente y bajo tratamiento antibiótico, y reveló que la causa del colapso había sido una bacteria que provocó “inflamación del corazón” y una “alteración grave del ritmo cardíaco”, lo que llevó a la pérdida de conciencia.

Durante más de tres años permaneció ingresada bajo estricta supervisión médica. Los últimos partes reflejaban un deterioro progresivo, agravado por una infección que llegó a afectar al torrente sanguíneo y que obligó a intensificar los tratamientos.

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La princesa Bajrakitiyabha y el rey Rama X en una imagen de archivo. REUTERS/Athit Perawongmetha

Finalmente, la Casa Real ha confirmado su fallecimiento, anunciando que recibirá los máximos honores funerarios reservados a los miembros de la realeza tailandesa.

La gran incógnita que deja su muerte

Más allá del impacto emocional, la muerte de Bajrakitiyabha vuelve a poner el foco sobre una cuestión que desde hace años genera debate en Tailandia: quién heredará el trono cuando llegue el momento.

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A diferencia de otras monarquías, el rey Rama X no ha designado oficialmente a un sucesor. Durante mucho tiempo, la princesa fue vista como una de las figuras con más capacidad para asumir ese papel gracias a su preparación y a su amplia experiencia institucional.

El rey Rama X de Tailandia. (Rama X/Handout via REUTERS)

Su fallecimiento deja un vacío difícil de llenar dentro de la familia real. Entre los nombres que aparecen ahora en las quinielas destaca el príncipe Dipangkorn Rasmijoti, hijo del monarca, aunque por el momento no existe ninguna decisión oficial.

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Mientras Tailandia se prepara para unos funerales que se prolongarán durante meses siguiendo la tradición real, el país despide a una princesa que muchos consideraban el futuro de la monarquía. Una mujer admirada por su formación, su vocación de servicio y una trayectoria que, para muchos, la situó a las puertas de hacer historia como reina.