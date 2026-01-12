María José Campanario, su agridulce estreno en 'El Desafío' con el apoyo incondicional de Jesulín de Ubrique

Jesulín de Ubrique interrumpió el desarrollo de la primera gala para acompañar a su esposa, María José Campanario, después de su difícil participación en una de las pruebas más arriesgadas del programa televisivo 'El Desafío'. De acuerdo con el medio Europa Press, la escena ocurrió poco después de que la odontóloga sufriera una caída al realizar la llamada “prueba de las sillas”, cuyo nivel de dificultad aumentó al incluir el uso de fuego. Campanario, completamente concentrada y habiendo superado casi la totalidad del reto, perdió el equilibrio al engancharse su vestuario con la estructura, precipitándose desde una torre de sillas a tan solo un paso de completarla. Este desenlace la ubicó en la última posición de la primera gala, sumando una carga emocional a la apuesta personal de la concursante.

La gala inaugural, que lideró la audiencia la noche del viernes en Antena 3 según detalló Europa Press, presentó otros momentos destacados dentro de la sexta edición de 'El Desafío'. Entre ellos, la actuación de Jessica Goicoechea a la batería junto a Manuel Carrasco; la demostración artística de José Yélamo con una faceta urbana hasta la fecha poco conocida; la presentación de una danza aérea por parte de Eva Soriano; y la prueba de apnea protagonizada por Willy Bárcenas, quien alcanzó la victoria tras permanecer bajo el agua más de 4 minutos. La diversidad de desafíos evidenció el carácter multidisciplinar del formato del concurso.

En contraste con los triunfos de otros participantes, el desempeño de María José Campanario se convirtió en una de las imágenes más comentadas de la emisión. Según reportó Europa Press, el torero Jesulín de Ubrique expresó en el plató que, a pesar del resultado, sentía orgullo hacia su esposa. “Para mí ha triunfado. Lo importante es que esta mujer no tiene límites”, manifestó, señalando su apoyo incondicional mientras la consolaba con un abrazo, justo cuando la concursante fue superada por la emoción y rompió en llanto ante la frustración de no completar el reto según sus expectativas.

A pesar del traspié, la reacción posterior de María José Campanario ante las cámaras fue diferente. Europa Press informó que, ya recuperada del momento inicial, la concursante aseguró sentirse “muy bien”, dejando ver una actitud positiva frente a la adversidad. La competencia, sin embargo, continuará exigiendo a los participantes y, en el caso de Campanario, el próximo desafío que enfrentará será la apnea, la misma prueba en la que Willy Bárcenas resultó vencedor en la primera gala, estableciendo un tiempo superior a los cuatro minutos.

El debut de la sexta temporada de 'El Desafío', según lo publicado por Europa Press, combinó habilidades musicales, artísticas y de resistencia física en pruebas que pusieron a prueba a cada uno de los concursantes en distintas disciplinas. Esta edición recalcó la intensidad del formato tanto en el plano competitivo como en sus efectos emocionales en los participantes y allegados, quedando la experiencia de María José Campanario y el respaldo público de Jesulín de Ubrique como una de las imágenes centrales del estreno.