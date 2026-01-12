Samantha Vallejo-Nágera abandona 'Masterchef' después de 13 años. TVE ya tiene a su sustituta, Delicious Martha

Después de 13 años al frente del jurado de 'Masterchef' junto a Jordi Cruz y Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera se despide por sorpresa del popular programa de TVE para emprender "nuevas iniciativas en el audiovisual y proyectos relacionados con gastronomía y lifestyle, además de seguir con sus negocios de hostelería", como ha anunciado la cadena pública a través de un comunicado este domingo en el que además ha revelado el nombre de su sustituta.

Se trata de la popular creadora de contenido Delicious Martha -cuyo nombre real es Marta Sanahuja- que con más de 2 millones de seguidores en Instagram se une al jurado para "reforzar la conexión" del talent culinario "con el mundo digital, ya que la comunidad MasterChef supera ya los cinco millones de seguidores en redes sociales", ha explicado RTVE desvelando así el importante giro que da el formato después de 38 ediciones entre Masterchef (anónimos), Masterchef Celebrity, y Masterchef Junior.

Samantha, que formaba parte del jurado desde el inicio del programa con Jordi y Pepe, y que desde la marcha de Eva González tras su fichaje por Atresmedia a principios de 2019 ejercían además de presentadores y conductores del talent, ya no estará presente en Masterchef 14 que ahora empieza sus grabaciones.

Al margen de su inesperada marcha del exitoso formato -que ha desatado un gran revuelo en redes sociales- Samantha está a punto de estrenar el nuevo programa de TVE, 'Decomasters', en el que participa con su hermano Colate Vallejo-Nágera y que presentó ante los medios de comunicación el pasado viernes sin dar ninguna pista sobre su sorprendente adiós a 'Masterchef'.