La Audiencia Nacional investiga el caso de un menor detenido por yihadismo en el municipio vasco de Agurain

Coche patrulla de la Ertzaintza. / Archivo

La Ertzaintza ha efectuado un registro en una vivienda en el centro de Agurain (Álava), en el marco de la investigación sobre un menor de 16 años detenido por su presunta vinculación con el yihadismo, según ha reportado la Agencia EFE. La actuación de la policía vasca se ha llevado a cabo este martes pasado.

El caso está en manos de la Audiencia Nacional, que instruye el sumario por delitos relacionados con el terrorismo yihadista. El procedimiento judicial permanece bajo secreto de sumario, por el momento. Según el Departamento vasco de Seguridad, el arrestado presentaba indicios de radicalización hacia el yihadismo.

Fuentes policiales han informado que la detención del adolescente se ha producido durante una acción conjunta de la policía vasca y el Cuerpo Nacional de Policía. El diario vasco El Correo ha detallado que antes de la detención, el joven se encontraba cerca de un instituto y portaba una mochila en la que se localizaron armas blancas y una pistola simulada.

Catorce menores fueron arrestados este 2025 acusados de yihadismo

Ahora que se ha conocido la detención de un menor acusado de yihadismo en el País Vasco, resuenan las cifras que publicó el Ministerio del Interior hace justo un año. Ellas evidenciaban el número de arrestos a menores de edad en la lucha de las fuerzas policiales contra el terrorismo: un total de 15. Este año, según cifras recogidas por Europa Press, fueron 14 los menores arrestados. Estas actividades se enmarcan en el total de 100 detenciones.

Las cifras siguen al alza desde que en 2024 rebases los históricos en España. Según datos oficiales proporcionados por el Ministerio del Interior, el número de arrestos de menores yihadistas en 2024, no solo ha supuesto un récord dentro de este segmento poblacional, sino que representa el 18,3 % del total de detenidos por terrorismo yihadista en España ese año, habiendo alcanzado 82 personas en total a lo largo del período. Este volumen global de detenciones también ha superado los registros anteriores, al situarse por encima de los setenta y ocho arrestos contabilizados en 2023.

La preocupación por el perfil de estos menores trasciende la mera estadística. Las fuerzas de seguridad destacan en sus informes al Ministerio que los adolescentes no solo han sido objeto de procesos de radicalización, sino que han adquirido habilidades técnicas y una disposición para planificar atentados concretos.

Penetración del yihadismo entre jóvenes y nuevas vías de radicalización

El director del Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo (OITE), Carlos Igualada, advirtió en conversación con Infobae España de la magnitud de este fenómeno en la juventud, calificándolo de “desafío enorme”. En sus palabras, esta problemática “figura entre los cuatro o cinco grandes desafíos en materia de seguridad relacionada con violencia, extremismo y terrorismo en España”.

Igualada puso el foco en el “incremento exponencial” de los procesos de radicalización y los consiguientes arrestos de menores en los últimos años. Además, el experto subrayó lo que él denomina “especialmente llamativo”: estos jóvenes, tras ser radicalizados por terceras personas, emprenden a su vez nuevas cadenas de captación, en ocasiones dirigidas a otros adolescentes o a adultos jóvenes, lo que amplía el impacto del fenómeno.

“Tanto hasta hace poco tiempo”, explicó, “no se había observado que los jóvenes participaran en estos procesos más allá de su propio adoctrinamiento, ya que se les consideraba susceptibles precisamente por estar en una etapa de maduración cerebral que facilita la captación y acelera los procesos de radicalización”.

Momento de la entrada de los agentes en las bases de la banda en la que han sido detenidos seis menores y se investiga a otras 11 personas

Sin embargo, la preocupación radica ahora en que el grado de violencia y compromiso de estos menores con la causa yihadista ha aumentado considerablemente. Según expresó Igualada, “ya no solo estamos encontrando individuos que están dispuestos a iniciar procesos de radicalización, sino que quieren dar un paso más y planificar o perpetrar acciones terroristas”.