España

La Audiencia Nacional investiga el caso de un menor detenido por yihadismo en el municipio vasco de Agurain

La Ertzaintza ha detenido al menor en los alrededores de un instituto mientras portaba armas blancas

Guardar
Coche patrulla de la Ertzaintza.
Coche patrulla de la Ertzaintza. / Archivo

La Ertzaintza ha efectuado un registro en una vivienda en el centro de Agurain (Álava), en el marco de la investigación sobre un menor de 16 años detenido por su presunta vinculación con el yihadismo, según ha reportado la Agencia EFE. La actuación de la policía vasca se ha llevado a cabo este martes pasado.

El caso está en manos de la Audiencia Nacional, que instruye el sumario por delitos relacionados con el terrorismo yihadista. El procedimiento judicial permanece bajo secreto de sumario, por el momento. Según el Departamento vasco de Seguridad, el arrestado presentaba indicios de radicalización hacia el yihadismo.

Fuentes policiales han informado que la detención del adolescente se ha producido durante una acción conjunta de la policía vasca y el Cuerpo Nacional de Policía. El diario vasco El Correo ha detallado que antes de la detención, el joven se encontraba cerca de un instituto y portaba una mochila en la que se localizaron armas blancas y una pistola simulada.

Catorce menores fueron arrestados este 2025 acusados de yihadismo

Ahora que se ha conocido la detención de un menor acusado de yihadismo en el País Vasco, resuenan las cifras que publicó el Ministerio del Interior hace justo un año. Ellas evidenciaban el número de arrestos a menores de edad en la lucha de las fuerzas policiales contra el terrorismo: un total de 15. Este año, según cifras recogidas por Europa Press, fueron 14 los menores arrestados. Estas actividades se enmarcan en el total de 100 detenciones.

Las cifras siguen al alza desde que en 2024 rebases los históricos en España. Según datos oficiales proporcionados por el Ministerio del Interior, el número de arrestos de menores yihadistas en 2024, no solo ha supuesto un récord dentro de este segmento poblacional, sino que representa el 18,3 % del total de detenidos por terrorismo yihadista en España ese año, habiendo alcanzado 82 personas en total a lo largo del período. Este volumen global de detenciones también ha superado los registros anteriores, al situarse por encima de los setenta y ocho arrestos contabilizados en 2023.

La preocupación por el perfil de estos menores trasciende la mera estadística. Las fuerzas de seguridad destacan en sus informes al Ministerio que los adolescentes no solo han sido objeto de procesos de radicalización, sino que han adquirido habilidades técnicas y una disposición para planificar atentados concretos.

Penetración del yihadismo entre jóvenes y nuevas vías de radicalización

El director del Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo (OITE), Carlos Igualada, advirtió en conversación con Infobae España de la magnitud de este fenómeno en la juventud, calificándolo de “desafío enorme”. En sus palabras, esta problemática “figura entre los cuatro o cinco grandes desafíos en materia de seguridad relacionada con violencia, extremismo y terrorismo en España”.

Igualada puso el foco en el “incremento exponencial” de los procesos de radicalización y los consiguientes arrestos de menores en los últimos años. Además, el experto subrayó lo que él denomina “especialmente llamativo”: estos jóvenes, tras ser radicalizados por terceras personas, emprenden a su vez nuevas cadenas de captación, en ocasiones dirigidas a otros adolescentes o a adultos jóvenes, lo que amplía el impacto del fenómeno.

“Tanto hasta hace poco tiempo”, explicó, “no se había observado que los jóvenes participaran en estos procesos más allá de su propio adoctrinamiento, ya que se les consideraba susceptibles precisamente por estar en una etapa de maduración cerebral que facilita la captación y acelera los procesos de radicalización”.

Momento de la entrada de los agentes en las bases de la banda en la que han sido detenidos seis menores y se investiga a otras 11 personas

Sin embargo, la preocupación radica ahora en que el grado de violencia y compromiso de estos menores con la causa yihadista ha aumentado considerablemente. Según expresó Igualada, “ya no solo estamos encontrando individuos que están dispuestos a iniciar procesos de radicalización, sino que quieren dar un paso más y planificar o perpetrar acciones terroristas”.

Temas Relacionados

SucesosErtzaintzaPolicía NacionalYihadismoMenoresMenores de EdadAudiencia NacionalEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Sevilla

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Adiós a la incertidumbre, conoce

¿Cuál es la temperatura promedio en Málaga?

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

¿Cuál es la temperatura promedio

El debate de las armas nucleares se extiende en Europa: la “necesidad” de Alemania o el papel clave de Suecia en el norte

Algunos países se plantean su inversión mientras Francia y Reino Unido ya han avanzado en su cooperación

El debate de las armas

Mari responde a los rumores de Claudia: “Me encontré con Gerard en el aeropuerto”

La tentadora aclara su versión de los hechos respecto al supuesto acercamiento ocurrido fuera del plató, mientras Claudia es expulsada por su comportamiento

Mari responde a los rumores

Reporte meteorológico: las temperaturas que se esperan en Madrid este 14 de enero

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Reporte meteorológico: las temperaturas que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El hijo de Ábalos afirma

El hijo de Ábalos afirma que Delcy Rodríguez estaba “hasta hace nada” de compras por Madrid y que Zapatero es el “presidente en la sombra”

Gabriel, el policía nacional fuera de servicio que fue agredido por un ‘rider’ con su casco y le hundió el ojo unos milímetros: “No sabe si se va a tener que jubilar”

La Inspección de la Fiscalía avala la reincorporación de Álvaro García Ortiz a la carrera fiscal: trabajará en la Sección Social del Supremo

Elecciones de Aragón 2026: estos son los nueve candidatos a presidir la región

La ministra de Igualdad mantiene una reunión discreta con la mujer que denunció a Adolfo Suárez por presuntas agresiones sexuales

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 13 enero

Rafael Alonso, experto en recursos humanos: “Que un despido sea procedente o improcedente no lo decide la empresa”

Las medidas de Pedro Sánchez para regular los alquileres: qué ha hecho el Gobierno para frenar la escalada de precios y qué queda pendiente

Terminar con la brecha de género en la transición energética aportaría a España 122.000 millones de euros anuales, según un estudio

DEPORTES

Pedja Mijatovic sobre la destitución

Pedja Mijatovic sobre la destitución de Xabi Alonso: “Quizás no es un problema de entrenadores, sino de la plantilla, que ha perdido hambre y ganas”

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el Deportivo en Copa del Rey

El Atlético de Madrid consigue desarmar al Deportivo y se alza con la victoria en Copa del Rey

Una leyenda del tenis da el nombre y apellidos del entrenador ideal para Carlos Alcaraz: “Sería perfecto”

A qué hora y dónde ver el partido de Copa de Rey entre el Deportivo de La Coruña y el Atlético de Madrid