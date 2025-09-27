España

“Con un top cortito y los genitales al aire”: la Ertzaintza investiga a los monitores de un campamento ‘trans’ por prácticas abusivas

Los monitores defienden que su proyecto se basaba en dar valores transfeministas y en una oportunidad para normalizar todos cuerpos

Marcos Montalbán

Por Marcos Montalbán

Guardar
La Ertzaintza investiga a los
La Ertzaintza investiga a los monitores de un campamento ‘trans’ por prácticas abusivas. (Imagen Composición Infobae)

La Ertzaintza investiga a los monitores del campamento de Bernedo (Álava) tras las denuncias de varias familias que acusan a los responsables de obligar a los menores (de entre 13 y 15 años) a convivir con prácticas que califican de “vejatorias” y “abusivas”.

La madre de una de las adolescentes afectadas, que prefiere mantener el anonimato, relató en Más Vale Tarde cómo se enteró de lo que ocurría. “Estaba teniendo bastantes mareos (su hija) y me repite por dos ocasiones que los monitores no le dejan contactar conmigo. La medicación de mi hija no es una aspirina, es una especial y fuerte. Y me mintieron. Me dijeron que había médico y no había. A mi hija le podía haber pasado algo y yo me enteré de chiripa”, denunció.

Tras un mensaje enviado de forma clandestina a través de una compañera, la madre consiguió hablar con su hija cuatro horas después. Entonces, supo más detalles: “Le dije a mi hija que cómo no me lo había contado en el momento. Y me dijo ‘porque las monitoras habían puesto el móvil en altavoz’. Le pregunté si se había sentido presionada y coaccionada y me dijo ‘pues claro’”.

Duchas mixtas y escenas de desnudez: “Obligados a ducharse en grupos de seis con dos monitores”

Uno de los episodios más graves descritos por la menor fue el de las duchas compartidas. Según el testimonio de la madre, “entraban en grupos de seis con dos monitoras. Los monitores también desnudos con los chicos. Ella no quería ducharse en esas condiciones y lo dijo varias veces, pero no hubo lugar a discusión porque les obligaron”.

En una carta escrita posteriormente, la joven narró que “el monitor debía ir con un top cortito y los genitales al aire”.

Además, la madre asegura que en ediciones anteriores del mismo campamento ya se habían denunciado situaciones similares con menores tutelados: “Vinieron traumatizados. Les hacían chuparle el dedo gordo al monitor para conseguir la merienda. Y al que no se quisiera ducharse desnudo, manguerazos de agua fría”.

El Defensor del Pueblo ha registrado 223 nuevos testimonios de víctimas de abusos sexuales en el entorno de la Iglesia tras la presentación del informe que realizó la institución y hasta el 22 de mayo. De ellos, se han considerado válidos 129 testimonios. (Congreso de los Diputados)

Comunicado de los monitores: “Aceptando las diferencias de cada persona”

Tras la polémica, los responsables del campamento de Bernedo publicaron un comunicado en el que justifican su metodología desde un enfoque ideológico. “Nuestro proyecto educativo se basa en valores transfeministas y busca crear espacios seguros para todas las identidades y cuerpos. Con la diversidad como base, queremos crear un contexto que garantice la coeducación, aceptando las diferencias de cada persona”, explican.

Según defienden, las duchas “no son un simple espacio de higiene, también son una oportunidad para normalizar todos los cuerpos, romper estigmas y liberarse de la vergüenza y la sexualización”.

En el comunicado subrayan que “no obligamos a nadie a desnudarse delante de otras personas y ofrecemos acompañamiento y alternativas personalizadas en cada caso”. Aun así, admiten que la desnudez puede generar “incomodidad en niños, niñas y jóvenes” y aseguran que trabajan con “responsabilidad y compromiso con su seguridad y bienestar”.

Por su parte, la Ertzaintza mantiene abiertas las diligencias y está recopilando testimonios tanto de los menores como de sus familias y de los propios monitores.

Temas Relacionados

Abusos SexualesAbusos a MenoresVeranoVacaciones de VeranoSucesosSucesos EspañaPaís VascoEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

No es el virus de la gripe: este es el síntoma que indica que tienes Stratus, la nueva cepa del covid

Esta variante del coronavirus es más contagiosa que las anteriores, aunque no se ha detectado que sea más grave

No es el virus de

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Sorteo 3 Super

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Como cada sábado, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Comprueba los resultados del sorteo

Comprobar la Lotería Nacional: los resultados ganadores de este sábado 27 de septiembre

Con Lotería Nacional no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar la Lotería Nacional: los

La Aemet emite un aviso especial por “lluvias muy fuertes y persistentes” ante la llegada de los restos del huracán Gabrielle a España

Los chubascos podrían dar lugar a “inundaciones locales súbitas y repentinas en zonas bajas, arroyos y ramblas”

La Aemet emite un aviso
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un probador de vehículos da

Un probador de vehículos da su “lista negra”: “No compres estos coches”

El incendio de Peñalba de la Sierra obliga a desalojar dos municipios y a restringir el acceso al Hayedo de Tejera Negra: se declaró hace ya 6 días

Ada Colau, a bordo de la Flotilla de Gaza, teme que el buque español no llegue a tiempo: “Si tarda seis días en llegar no nos podrá acompañar”

La imagen del rey Felipe VI y Donald Trump: la Casa Blanca publica una fotografía tras su encuentro en la Asamblea General de la ONU

Pedro Sánchez reitera que el buque ‘Furor’ está para “proteger” a la Flotilla y asegura que no habrá confrontación con las fuerzas israelíes

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 3 Super

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Cuál es el precio de la luz en España para este domingo

Una estadounidense que vive en Madrid estalla contra las condiciones de alquiler: “Llámalo estafa’”

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

DEPORTES

Atlético de Madrid - Real

Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo: los equipos se preparan para el primer derbi de LaLiga

Mundial de ciclismo en ruta 2025: favoritos, horario y cómo puedo verlo en televisión

Hamilton se salta las pruebas de Ferrari por quedarse con su perro en coma: “Se le paró el corazón”

Los primeros entrenadores de Álvaro Carreras hablan de su carrera y su ascenso en el Real Madrid: “Es el mejor lateral izquierdo que hay”

Previa de LaLiga: Girona vs Espanyol