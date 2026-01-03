Un brote de gripe A deja cinco muertos en una residencia de ancianos de Sevilla (Pexels)

En la residencia de mayores del Hospital de la Santa Caridad, en Sevilla, se ha registrado un brote de gripe A que ha dejado cinco fallecidos y ha obligado a activar protocolos de contención, según confirmaron fuentes de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias. El brote afecta a un total de diez personas, de las cuales nueve son residentes y una trabaja como auxiliar de enfermería en el centro.

El Servicio de Vigilancia de Salud Pública de la Junta de Andalucía declaró el brote tras detectarse los primeros casos. De los afectados, cinco fueron hospitalizados y sus muertes se produjeron en el hospital, según trasladó la autoridad autonómica a EFE. El resto de los contagiados, entre ellos una enfermera, continúan bajo observación médica.

La residencia activa sus protocolos de prevención y control

La aparición del brote ha supuesto la suspensión de todas las actividades extraordinarias en la residencia, incluyendo la visita programada de la Hermandad del Baratillo y los Reyes Magos. En un comunicado difundido en redes sociales, la hermandad señaló que la cancelación de la tradicional entrega de regalos responde a una petición expresa de la dirección del hospital, que solicitó evitar riesgos adicionales para los residentes.

“Debido a un brote vírico que está afectando a un grupo relevante de residentes y que, tristemente, ha provocado ya el fallecimiento de algunos de ellos”, expuso la Hermandad en su comunicado, difundido a través de sus redes sociales. No obstante, la entrega de regalos se realizará a través del personal del centro, replicando el procedimiento aplicado durante la pandemia.

Los protocolos de prevención y control han quedado activados para evitar nuevos contagios en uno de los centros asistenciales más antiguos y reconocidos de la capital andaluza. Entre las medidas se encuentra la suspensión de todas las visitas y la limitación de movimientos dentro de la residencia.

La epidemia de la gripe se adelanta en España

Un descenso de incidencia que “puede estar influido por los días festivos”

La situación se produce después de que la incidencia de la gripe A experimentase un descenso generalizado en Andalucía durante la semana del 22 al 28 de diciembre de 2025, coincidiendo con las celebraciones navideñas. Según los datos publicados por la Consejería de Sanidad, la tasa de síndrome gripal en la comunidad bajó de 79 a 45,2 casos por cada 100.000 habitantes.

En Sevilla, la incidencia se mantiene entre las más altas de la región, con 58,7 casos por cada 100.000 habitantes, igualando a Granada y superando la media autonómica. En el caso de las infecciones respiratorias agudas, la provincia registra una tasa de 337,7 casos por cada 100.000 habitantes, solo por detrás de Cádiz y Jaén. El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, advirtió en declaraciones que el descenso observado “puede estar influido por los días festivos” y recomendó “no bajar la guardia”, recordando que Andalucía sigue en niveles epidémicos.

En el ámbito de la prevención, la provincia de Sevilla lidera la vacunación contra la gripe, con 440.578 personas inmunizadas, la cifra más alta de la comunidad, y 207.356 vacunados frente a la covid. El balance autonómico eleva la campaña de la gripe a 1.881.411 vacunados y a 768.030 contra el coronavirus. Además, en la provincia se ha inmunizado frente al virus respiratorio sincitial (VRS) a 9.405 bebés, lo que representa el 95,5% de los menores incluidos en la campaña, uno de los porcentajes más elevados de Andalucía.

La Junta de Andalucía insiste en que la vacunación representa “la mejor herramienta para proteger a las personas vulnerables” y recuerda que el uso de mascarilla se mantiene obligatorio en aquellos centros sanitarios donde se ha activado el Plan de Alta Frecuentación durante la semana.