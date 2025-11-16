España

Agua y jabón para lavarse las manos, el descubrimiento que revolucionó la medicina del siglo XIX y salva millones de vidas cada día

El doctor húngaro Ignaz Semmelweis es conocido como “el salvador de las madres”, pues lavándose las manos evitó que miles de mujeres murieran al dar a luz

Guardar
Un sanitario lavándose las manos
Un sanitario lavándose las manos antes de atender a un paciente. (AdobeStock)

“Los médicos son caballeros y las manos de un caballero siempre están limpias”. Esta fue la respuesta de un doctor del siglo XIX cuando uno de sus colegas, el húngaro Ignaz Philipp Semmelweis, propuso que los médicos se lavaran las manos de forma sistemática antes de atender a sus pacientes.

Esta idea tan sencilla, que en su día fue menospreciada y tomada como un insulto por cierta parte de la comunidad científica, ha salvado la vida de millones de personas. La historia de la medicina recuerda hoy a Semmelweis como “el salvador de las madres”, pues evitó que miles de mujeres y niños murieran después del parto con un gesto tan sencillo como desinfectarse las manos antes de ayudar en el alumbramiento.

Fue en 1847 cuando, en un hospital obstétrico de Viena, Semmelweis observó una elevadísima tasa de fallecimientos en recién nacidos y en las parturientas por la fiebre puerperal, que es una infección bacteriana del tejido endometrial potencialmente grave que, sin tratamiento, resulta mortal.

Este doctor de origen alemán comenzó a lavarse concienzudamente las manos con agua y jabón antes de atender los partos y las cifras de muertes pronto disminuyeron drásticamente. Sin embargo, pese al evidente éxito de este método, sus compañeros de profesión no le perdonaron que Semmelweis les acusara, indirectamente, de haber sido responsables de todos aquellos fallecimientos.

Semmelweis fue despedido, cayó en un problema de alcoholismo y desarrolló una profunda depresión. Su esposa y sus seres más cercanos temieron por su vida y fue internado en un hospital psiquiátrico en 1865. Solo dos semanas después del ingreso, Semmelweis murió por septicemia a los 47 años tras la infección de una herida provocada, presuntamente, por una paliza propinada por los guardias del centro.

Un sanitario lavándose las manos
Un sanitario lavándose las manos antes de atender a un paciente. (AdobeStock)

Higiene de manos, el primer escudo frente a las infecciones

Esta acción tan aparentemente simple como lavarse las manos es la responsable de haber salvado millones de vidas. Frotarse las manos con agua y jabón es, indudablemente, una de las medidas más efectivas para prevenir infecciones y enfermedades. Nuestras manos están en contacto constante con superficies, personas y objetos, lo que facilita la acumulación de gérmenes. Si luego tocamos nuestra cara (los ojos, la nariz o la boca), estos microbios pueden entrar en el cuerpo o transmitirse a otros.

La Clínica Mayo aconseja realizar el lavado de manos especialmente en momentos clave: antes de preparar o comer alimentos, después de usar el baño, tras toser o estornudar, al manipular basura, al cuidar a personas enfermas o al interactuar con animales. También destaca que no se puede eliminar por completo la presencia de gérmenes, pero lavar las manos con frecuencia limita su propagación.

¿Cuantas veces a la semana debo lavarme el pelo?

En cuanto a la técnica, la Clínica Mayo recomienda usar agua corriente y jabón “normal”, ya que los jabones antibacterianos de venta libre no suelen ser más eficaces que los convencionales. El procedimiento ideal incluye mojarse las manos, aplicar jabón para formar espuma, frotarlas durante al menos 20 segundos —incluyendo palmas, reverso, entre los dedos, muñecas y bajo las uñas—, enjuagar y secar con una toalla limpia o al aire. Cuando no hay agua y jabón, se admite el uso de desinfectantes de manos con al menos un 60 % de alcohol, siempre que las manos no estén visiblemente sucias.

Temas Relacionados

BacteriasInfeccionesHistoria de la medicinaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Sevilla

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Adiós a la incertidumbre, conoce

Clima en España: temperatura y probabilidad de lluvia para Málaga este 16 de noviembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en España: temperatura y

Barcelona: la previsión meteorológica para este 16 de noviembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Barcelona: la previsión meteorológica para

Temperaturas en Madrid: prepárate antes de salir de casa

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Temperaturas en Madrid: prepárate antes

Lista de los 10 videos en YouTube que son tendencia en España este día

YouTube nació en el 2005 cuando tres extrabajadores de Paypal experimentaron dificultades para compartir videos de una fiesta a la que habían asistido

Lista de los 10 videos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La “impunidad del narco” ante

La “impunidad del narco” ante la falta de medios de la Guardia Civil: sindicatos denuncian la presencia de las lanchas en los puertos por el temporal

El PP cita a Robles, Hereu y el presidente de la CNMV en el Congreso para rendir cuentas por los contratos militares millonarios adjudicados en su mayoría a Indra

La Justicia obliga a un padre a seguir pagando la pensión alimenticia a su hija hasta que finalice sus estudios de Bellas Artes y piano en Valencia

La Guardia Civil libera cerca de 500 animales exóticos protegidos en un falso refugio en Ávila

Un hombre de 77 años es detenido por vender cocaína desde su coche en Valencia: tenía casi 85.000 euros en efectivo

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Estos son los ganadores del Sorteo 4 de Super Once

Precio de la luz en España por horas para el 16 de noviembre

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

DEPORTES

España arrasa 0-4 a Georgia

España arrasa 0-4 a Georgia y prácticamente sella su pase para el Mundial de Estados Unidos 2026

Georgia 0 - España 4, en directo: La Roja arrasa a Georgia y sella su pase virtual al Mundial

Polémica en Sevilla por el cartel de la Cabalgata de Reyes, que destaca una camiseta del Betis: “Solo representa a la mitad de la ciudad”

Los números de la NFL en Madrid: más de cinco toneladas de equipaje, cerca de 50 ‘cheerleaders’ y un dispositivo policial “desproporcionado”

El traumatólogo Álvaro Arriaza habla de la pubalgia, la dolencia que sufre Lamine Yamal: “Aparece en futbolistas donde predomina la velocidad y regate”