España refuerza su cooperación con Irak en la lucha contra el Daesh en la operación ‘Inherent Resolve’ con un Memorando de Entendimiento. El suelo iraquí es uno de los principales focos de misiones internacionales ante la amenaza terrorista.

El Grupo de Operaciones Especiales español continúa su despliegue en Irak para asesorar y entrenar a las fuerzas contraterroristas locales en el marco de la Operación ‘Inherent Resolve’. A través de un Memorando de Entendimiento que ha anunciado la ministra de Defensa, Margarita Robles, este miércoles, se ha anunciado el refuerzo del compromiso de España en la lucha contra el Daesh y la estabilidad regional.

La presencia militar española en territorio iraquí se mantiene activa con el desarrollo de ejercicios conjuntos, asesoramiento estratégico y programas de adiestramiento avanzado destinados a fortalecer la capacidad de respuesta del Servicio de Contraterrorismo (CTS) iraquí. Durante 2025, el SOTG XXIII ha participado en la planificación y ejecución de operaciones junto a las fuerzas locales.

Estas actividades forman parte de la coalición internacional y buscan debilitar la estructura operativa del Daesh, además de impedir su reorganización en Irak. El apoyo español se traduce tanto en la instrucción como en el acompañamiento en operaciones, consolidando una cooperación que abarca cuestiones logísticas, tácticas y de inteligencia.

España refuerza su cooperación con Irak en la lucha contra el Daesh en la operación ‘Inherent Resolve’ (EMAD)

Refuerzo de la cooperación bilateral

La colaboración entre España e Irak da un nuevo paso con la firma de un Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Defensa español y el Servicio de Contraterrorismo iraquí. Este acuerdo formaliza la continuidad del apoyo de las fuerzas españolas en la lucha contra el terrorismo yihadista, en un contexto donde la seguridad de Irak representa un eje estratégico para la estabilidad en Oriente Medio.

El documento garantiza la coordinación de futuras actividades conjuntas y consolida el intercambio de experiencias en materia de combate al terrorismo. De acuerdo con la información facilitada por las autoridades, la cooperación se focaliza en el perfeccionamiento de la operativa de las unidades iraquíes encargadas de combatir a Daesh, así como en el diseño de nuevas estrategias para anticipar y neutralizar amenazas emergentes.

Este compromiso bilateral se basa en la línea de actuación de la coalición internacional liderada por Estados Unidos, que desde su cuartel general en Tampa, Florida, dirige las operaciones de apoyo a Irak. En este país conviven misiones nacidas de esta coalición con despliegues bajo la bandera de la OTAN, al ser uno de los principales focos de violencia y peligro del mundo.

Misión de la OTAN en Irak (EMAD)

Una década de presencia y adiestramiento

La participación española en Irak se remonta a 2014, cuando comenzó su apoyo constante a la Operación ‘Inherent Resolve’. Durante esta década, España ha desplegado diferentes capacidades, como helicópteros de transporte, y ha priorizado el entrenamiento y la capacitación de las fuerzas de seguridad iraquíes. El objetivo principal ha sido dotar al CTS de recursos y conocimientos para hacer frente a la amenaza de Daesh.

La dualidad de acciones, tanto de coalición como a través de la OTAN, refuerza la posición de España como aliado estratégico y subraya su compromiso con la seguridad internacional. La continuidad de estos esfuerzos responde a la necesidad de estabilizar una región marcada por la amenaza persistente del terrorismo yihadista, en la que las fuerzas especiales españolas contribuyen de manera directa al fortalecimiento de las capacidades locales.