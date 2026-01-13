Espana agencias

Robles desea buena travesía al 'Juan Sebastián Elcano', y remarca la misión del barco como embajada flotante de España

La emblemática nave partió de Cádiz rumbo a una gira internacional, llevando a guardiamarinas que completarán su formación en alta mar mientras representan al país y fortalecen vínculos diplomáticos en diversos puertos de América y Europa

Guardar

El programa académico de los guardiamarinas a bordo del 'Juan Sebastián Elcano' incluye la instrucción en navegación, astronomía, meteorología y maniobra, en el marco de su tercer año de carrera, según detalló el Ministerio de Defensa. La nave escuela partió recientemente del muelle de Cádiz con 73 guardiamarinas y 180 integrantes de la dotación, quienes permanecerán en alta mar durante 152 días y visitarán diversos puertos en América y Europa, completando así una travesía que se extenderá hasta finales de julio. Esta expedición, de acuerdo con información proporcionada por el Ministerio de Defensa y reportada por 'Europa Press', refuerza tanto la formación militar y marinera de los futuros oficiales como el carácter diplomático del buque.

El medio 'Europa Press' indicó que la ministra de Defensa, Margarita Robles, felicitó a la tripulación antes de la partida y les transmitió sus mejores deseos para la travesía, subrayando al mismo tiempo la relevancia de la misión que cumple el 'Juan Sebastián Elcano' como "embajada flotante" de España. Robles recordó a los guardiamarinas la importancia de la experiencia formativa que van a vivir a lo largo de los próximos siete meses, resaltando el impacto que tendrá tanto en su desarrollo profesional como personal.

Durante una comunicación por videollamada mantenida con la ministra, el comandante del buque, el capitán de navío José María de la Puente, comentó que en estos primeros días los guardiamarinas atravesaron la fase de adaptación. El comandante afirmó, según consignó 'Europa Press', que "la escuela naval es dura y la travesía en 'Elcano' también lo es, aunque es una experiencia única". Añadió que los jóvenes muestran un elevado nivel de entusiasmo y disposición para aprender.

El recorrido de este año contempla escalas en Santa Cruz de Tenerife, Puerto España en Trinidad y Tobago, San Juan en Puerto Rico, Santo Domingo en República Dominicana, Veracruz en México, Puerto Limón en Costa Rica y Curazao. Dentro del itinerario también figuran varios puertos en Estados Unidos: Galveston, Norfolk, Baltimore y Nueva York. En cada uno de estos destinos, el barco cumple funciones de representación institucional y diplomática, acercando a España a los países anfitriones y fortaleciendo los lazos con la comunidad española residente en el extranjero, reportó 'Europa Press'.

La actividad docente realizada durante el viaje forma parte del currículo de guardiamarinas de los Cuerpos General e Infantería de Marina. La metodología de aprendizaje abarca tanto la formación naval y militar como la instrucción marinera y en valores humanos. El proceso de formación se desarrolla en condiciones que exigen no solo el dominio de materias técnicas, sino también la integración de habilidades prácticas y trabajo en equipo, consignó el Ministerio de Defensa a 'Europa Press'.

Según la información divulgada por el Ministerio de Defensa, el 'Juan Sebastián Elcano' cumple además la misión de apoyar la acción exterior del Estado y servir como plataforma de visibilidad de las relaciones bilaterales de España. La visita a puertos internacionales reviste una doble función: mientras fortalece la presencia institucional española, facilita el contacto con la comunidad nacional y promueve el intercambio entre culturas.

Durante la anterior travesía del 'Elcano', destacó la participación de la Princesa Leonor como guardamarina, lo que atrajo una atención mediática especial y puso en valor la importancia de la formación práctica a bordo, remarcaron fuentes del Ministerio de Defensa recogidas por 'Europa Press'. Tanto en aquella ocasión como en la actual, el periplo representa una etapa fundamental en la carrera naval de los jóvenes oficiales.

Cada estancia en puerto permite la realización de actividades y encuentros institucionales y comunitarios, destinados a dinamizar la interacción con españoles en el extranjero e impulsar la proyección de España en el ámbito internacional, según detalló 'Europa Press'. Por su diseño y tradición, el 'Juan Sebastián Elcano' constituye uno de los símbolos más reconocidos de la Armada Española y del país en el extranjero.

El actual despliegue culminará a finales de julio tras completar el calendario de navegación y representación previsto. El Ministerio de Defensa reiteró en su comunicado la importancia de esta experiencia como referente en la formación y el desarrollo profesional de los futuros oficiales de la Armada y la Infantería de Marina.

Temas Relacionados

Juan Sebastián ElcanoEspañaMargarita RoblesMinisterio de DefensaCádizNueva YorkBuque escuelaFormación navalGuardiamarinasMarinaEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Podemos y partidos europeos impulsan una recogida de firmas para reclamar a la UE que rompa relaciones con Israel

Irene Montero insta, junto a representantes de la izquierda alternativa europea, a movilizar a millones de ciudadanos mediante una campaña formal para presionar a Bruselas y exigir el fin inmediato de cualquier vínculo político, comercial y militar con Tel Aviv

Podemos y partidos europeos impulsan

El Juzgado decreta el ingreso en prisión del hombre acusado de matar a su pareja en Olvera (Cádiz)

Un tribunal de Arcos de la Frontera ordena prisión provisional sin fianza para el sospechoso de causar la muerte de su esposa en Olvera, quien se acogió a su derecho a no declarar durante la comparecencia judicial

El Juzgado decreta el ingreso

Prisión para el detenido acusado de matar a un hombre con un cuchillo en Badajoz el pasado domingo

El juez instructor ha ordenado el ingreso en prisión provisional sin fianza para el sospechoso de la muerte violenta ocurrida en Cerro de Reyes, mientras la investigación por homicidio sigue en curso según el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura

Infobae

La taberna de Pablo Iglesias denuncia el ataque de un individuo al local y la agresión a uno de sus empleados

Un hombre fue arrestado tras irrumpir armado con una llave inglesa en el establecimiento gestionado por Pablo Iglesias en Lavapiés, causar destrozos y herir a un trabajador, según reportó el equipo del local y fuentes policiales

La taberna de Pablo Iglesias

El PP pide al Gobierno el texto del acuerdo sobre Gibraltar que se cerró en diciembre

El principal partido de la oposición exige conocer el contenido íntegro del pacto negociado entre la Unión Europea y Reino Unido sobre el futuro de Gibraltar, que según fuentes oficiales está pendiente de revisión legal antes de su ratificación final

El PP pide al Gobierno
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El hijo de Ábalos afirma

El hijo de Ábalos afirma que Delcy Rodríguez estaba “hasta hace nada” de compras por Madrid y que Zapatero es el “presidente en la sombra”

Gabriel, el policía nacional fuera de servicio que fue agredido por un ‘rider’ con su casco y le hundió el ojo unos milímetros: “No sabe si se va a tener que jubilar”

La Inspección de la Fiscalía avala la reincorporación de Álvaro García Ortiz a la carrera fiscal: trabajará en la Sección Social del Supremo

Elecciones de Aragón 2026: estos son los nueve candidatos a presidir la región

La ministra de Igualdad mantiene una reunión discreta con la mujer que denunció a Adolfo Suárez por presuntas agresiones sexuales

ECONOMÍA

Triplex de la Once sorteo

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 13 enero

Rafael Alonso, experto en recursos humanos: “Que un despido sea procedente o improcedente no lo decide la empresa”

Las medidas de Pedro Sánchez para regular los alquileres: qué ha hecho el Gobierno para frenar la escalada de precios y qué queda pendiente

Terminar con la brecha de género en la transición energética aportaría a España 122.000 millones de euros anuales, según un estudio

Cataluña obligará a indicar en los anuncios de alquiler si una vivienda pertenece a un gran tenedor

DEPORTES

Deportivo de La Coruña -

Deportivo de La Coruña - Atlético de Madrid en octavos de final de la Copa del Rey, en directo: horario y dónde ver el partido en vivo

Una leyenda del tenis da el nombre y apellidos del entrenador ideal para Carlos Alcaraz: “Sería perfecto”

A qué hora y dónde ver el partido de Copa de Rey entre el Deportivo de La Coruña y el Atlético de Madrid

El recuerdo de ‘Jimmy’ sigue muy presente en las filas rojiblancas 10 años después de la tragedia y marca el partido de Copa del Rey entre el Atlético y el Deportivo

Xabi Alonso, el ‘gentleman’ del centro del campo y genio del banquillo que se quedó sin tiempo en el Real Madrid