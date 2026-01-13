Robles desea buena travesía al 'Juan Sebastián Elcano', y remarca la misión del barco como embajada flotante de España

El programa académico de los guardiamarinas a bordo del 'Juan Sebastián Elcano' incluye la instrucción en navegación, astronomía, meteorología y maniobra, en el marco de su tercer año de carrera, según detalló el Ministerio de Defensa. La nave escuela partió recientemente del muelle de Cádiz con 73 guardiamarinas y 180 integrantes de la dotación, quienes permanecerán en alta mar durante 152 días y visitarán diversos puertos en América y Europa, completando así una travesía que se extenderá hasta finales de julio. Esta expedición, de acuerdo con información proporcionada por el Ministerio de Defensa y reportada por 'Europa Press', refuerza tanto la formación militar y marinera de los futuros oficiales como el carácter diplomático del buque.

El medio 'Europa Press' indicó que la ministra de Defensa, Margarita Robles, felicitó a la tripulación antes de la partida y les transmitió sus mejores deseos para la travesía, subrayando al mismo tiempo la relevancia de la misión que cumple el 'Juan Sebastián Elcano' como "embajada flotante" de España. Robles recordó a los guardiamarinas la importancia de la experiencia formativa que van a vivir a lo largo de los próximos siete meses, resaltando el impacto que tendrá tanto en su desarrollo profesional como personal.

Durante una comunicación por videollamada mantenida con la ministra, el comandante del buque, el capitán de navío José María de la Puente, comentó que en estos primeros días los guardiamarinas atravesaron la fase de adaptación. El comandante afirmó, según consignó 'Europa Press', que "la escuela naval es dura y la travesía en 'Elcano' también lo es, aunque es una experiencia única". Añadió que los jóvenes muestran un elevado nivel de entusiasmo y disposición para aprender.

El recorrido de este año contempla escalas en Santa Cruz de Tenerife, Puerto España en Trinidad y Tobago, San Juan en Puerto Rico, Santo Domingo en República Dominicana, Veracruz en México, Puerto Limón en Costa Rica y Curazao. Dentro del itinerario también figuran varios puertos en Estados Unidos: Galveston, Norfolk, Baltimore y Nueva York. En cada uno de estos destinos, el barco cumple funciones de representación institucional y diplomática, acercando a España a los países anfitriones y fortaleciendo los lazos con la comunidad española residente en el extranjero, reportó 'Europa Press'.

La actividad docente realizada durante el viaje forma parte del currículo de guardiamarinas de los Cuerpos General e Infantería de Marina. La metodología de aprendizaje abarca tanto la formación naval y militar como la instrucción marinera y en valores humanos. El proceso de formación se desarrolla en condiciones que exigen no solo el dominio de materias técnicas, sino también la integración de habilidades prácticas y trabajo en equipo, consignó el Ministerio de Defensa a 'Europa Press'.

Según la información divulgada por el Ministerio de Defensa, el 'Juan Sebastián Elcano' cumple además la misión de apoyar la acción exterior del Estado y servir como plataforma de visibilidad de las relaciones bilaterales de España. La visita a puertos internacionales reviste una doble función: mientras fortalece la presencia institucional española, facilita el contacto con la comunidad nacional y promueve el intercambio entre culturas.

Durante la anterior travesía del 'Elcano', destacó la participación de la Princesa Leonor como guardamarina, lo que atrajo una atención mediática especial y puso en valor la importancia de la formación práctica a bordo, remarcaron fuentes del Ministerio de Defensa recogidas por 'Europa Press'. Tanto en aquella ocasión como en la actual, el periplo representa una etapa fundamental en la carrera naval de los jóvenes oficiales.

Cada estancia en puerto permite la realización de actividades y encuentros institucionales y comunitarios, destinados a dinamizar la interacción con españoles en el extranjero e impulsar la proyección de España en el ámbito internacional, según detalló 'Europa Press'. Por su diseño y tradición, el 'Juan Sebastián Elcano' constituye uno de los símbolos más reconocidos de la Armada Española y del país en el extranjero.

El actual despliegue culminará a finales de julio tras completar el calendario de navegación y representación previsto. El Ministerio de Defensa reiteró en su comunicado la importancia de esta experiencia como referente en la formación y el desarrollo profesional de los futuros oficiales de la Armada y la Infantería de Marina.