España

“Vais a morir todos”: la Fiscalía pide 20 años de prisión por 12 delitos de tentativa de homicidio para un hombre que incendió su habitación en un centro para personas dependientes

El hombre prendió fuego a su colchón con la intención, según la Fiscalía, de que se extendiese al resto de habitaciones “a sabiendas de que con su acción era probable que les causara la muerte”

Una madrugada de abril del 2022, un hombre prendió fuego al colchón de su habitación en un centro residencial para mayores y personas con discapacidad de Sevilla. La Fiscalía sostiene que lo hizo de forma intencionada, “a sabiendas” de que con esta acción podría “provocar la muerte” tanto de los residentes como de los profesionales que se encontraban en el centro. El episodio, recogido en el escrito de acusación consultado por Europa Press, ha llevado al Ministerio Público a solicitar veinte años de prisión para el acusado, que se enfrenta a un delito de incendio en concurso ideal con doce delitos de homicidio en grado de tentativa.

“Cualquier día vais a morir ardiendo”

El hombre residía en el centro debido a una incapacidad reconocida del 67 por ciento. Compartía espacio con personas en su mayoría dependientes, muchas de ellas con movilidad limitada y necesidad de apoyo para actividades cotidianas. Según el relato de la Fiscalía, el hombre había repetido - en numerosas ocasiones, la última de ellas “horas antes” de prender fuego a su colchón - expresiones amenazantes como “vais a morir, guarras”, “vais a morir todos” o “cualquier día vais a morir ardiendo”, dirigidas tanto a trabajadores del centro como a otros residentes.

Los hechos tuvieron lugar sobre las cinco de la madrugada. El acusado usó un mechero para iniciar el fuego en su colchón, que acabó completamente calcinado. Según el Ministerio Público, su intención era que las llamas se extendieran a otras habitaciones donde dormían el resto de residentes y el personal del centro, “dada la hora que se trataba y a sabiendas de que con su acción era probable que les causara la muerte”, el hombre siguió adelante.

Por suerte, la rápida intervención de los bomberos y los cuerpos de seguridad evitó que el incendio se propagara por el edificio. Los equipos de emergencia lograron evacuar a los residentes antes de que el fuego pudiese avanzar, aunque tanto la planta donde se originó el incendio como la primera se vieron afectadas por el humo. Los bomberos “tuvieron que hacer uso de los sistemas de extracción de humo para su evacuación, así como los servicios de emergencias que accedieron al lugar”. Varias personas sufrieron inhalación leve de humo y necesitaron asistencia, con una recuperación estimada entre dos y tres días.

La policía intervino y destruyó el mechero utilizado. El centro, según la Fiscalía, no adoptó medidas de protección suficientes, pese a las reiteradas amenazas del acusado, incluidas algunas horas antes de que comenzara el fuego. La póliza de seguro de la residencia cubrió más de ocho mil euros en daños materiales.

El acusado fue detenido en abril de 2022 y, tras pasar un día en prisión provisional, quedó en libertad con la prohibición de acercarse al centro y a las víctimas a menos de 300 metros. La Fiscalía de Sevilla ha tipificado los hechos como un delito de incendio en concurso ideal con doce delitos de homicidio en grado de tentativa y solicitará veinte años de prisión durante el juicio que se celebrará el 29 de este mes en la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla.

