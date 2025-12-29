Agencias

Detenidos en Madrid tres implicados en una tentativa de homicidio ocurrida en Bélgica

Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres personas en el distrito madrileño de Salamanca por su presunta implicación en una tentativa de homicidio ocurrida en la ciudad de Genk, en Bélgica, según ha informado la Jefatura Superior en un comunicado.

Los hechos ocurrieron el pasado día 15 donde los arrestados dispararon con arma de fuego a la víctima con la clara intención de causarle la muerte, quedando en estado crítico por lesiones causadas.

Tras el ataque, los tres implicados huyeron a bordo del vehículo propiedad de la madre de dos de ellos con la intención de llegar a Algeciras, donde pretendían embarcar con destino a Marruecos.

Las autoridades belgas pusieron en conocimiento de la Policía Nacional su posible presencia en España por lo que se iniciaron las labores de investigación para su localización, teniendo en cuenta su potencial riesgo al ser extremadamente violentos y poder ir armados.

Fruto de las gestiones, los agentes localizaron a los tres implicados en el madrileño distrito de Salamanca donde fueron detenidos. Los arrestos sucedieron apenas 72 horas después de los hechos.

EuropaPress

