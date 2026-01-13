‘¡De Viernes!’ anuncia un especial de Julio Iglesias tras las acusaciones por agresión sexual: se emitirá esta noche después de las 23 horas

La primera aparición en años de Julio Iglesias tras las acusaciones por agresión sexual a dos de sus trabajadoras en 2021 (Montaje Infobae)

Unas horas después de que se hayan hecho públicas las acusaciones contra Julio Iglesias, Mediaset ha anunciado que el programa ‘De viernes’ hará un programa especial esta noche para abordar toda la actualidad que se sabe hasta ahora del asunto. La emisión hablará en directo de la trama que ha señalado el comportamiento contra dos de sus exempleadas. La tertulia tendrá lugar después de la nueva entrega de ‘La Isla de las Tentaciones: cuatro meses después’ en Telecinco.

Tal y como anunciaron desde Mediaset hace unos días, la segunda y tercera entrega de los cuatro meses después se emitirán el martes 13 y el miércoles 14 de enero entre las 21:45 hasta las 23:00 de la noche. Por lo que podremos esperar que el especial comience a partir de esa hora. A pesar de que el año pasado publicó un mensaje aclarando los detalles sobre su salud, lo cierto es que el que ganó el Festival de la Canción de Benidorm en 1968, lleva muchos años sin dar declaraciones en un plató de televisión.

El programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona contará con la participación de su equipo habitual. Por lo que se contará con la colaboración de los tertulianos habituales, entre ellos Lydia Lozano, Terelu Campos, Ángela Portero, José Antonio León y Antonio Rossi. Además, se prevé la presencia de invitados especiales, cuyos nombres aún no han sido confirmados. Lo que se desconoce de momento es si el propio Iglesias aparecerá en el plató, ya sea en persona o por vía telefónica. Aunque teniendo en cuenta las últimas sospechas sobre su estado de salud, no se resolverá esta duda hasta que llegue la hora.

“Se acercaba y me tocaba los pezones”

Según la información que ha salido a la luz hasta ahora en Univision Noticias, las dos denunciantes eran extrabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias en 2021 -cuando el cantante tenía 77 años- cuando ocurrieron las agresiones. Una de ellas era una empleada del servicio doméstico, mientras que la otra era su fisioterapeuta, ambas internas en su residencia de República Dominicana y Bahamas. Además, la más joven de las dos tenía 22 años.

Sendas mujeres han descrito un ambiente laboral marcado por el control, el acoso y el abuso de poder, con tocamientos no consentidos e insultos continuos. La investigación periodística de los hechos -que ha tenido una duración de tres años- ha incluido entrevistas con las afectadas, así como testimonios de otros extrabajadores y documentación que respalda los relatos.

Una de las denunciantes ha señalado que fue presionada para mantener encuentros sexuales con el cantante. Esto tenía lugar después de su jornada laboral, momento en el que recibía una llamada para ir a su habitación. “Me sentía como un objeto, como una esclava”, afirmaba tras confesar tocamientos y penetraciones no consentidas, además de insultos y bofetadas, en un contexto de miedo y sometimiento.

Por su parte, la fisioterapeuta denunció haber sufrido tocamientos en contra de su voluntad en espacios comunes como la playa o la piscina de la villa. “Se acercaba y me tocaba los pezones”, relató, explicando que estos gestos se presentaban sin previo aviso y se enmascaraban como bromas o comentarios médicos.

Asimismo, las dos mujeres han detallado un clima de humillación constante, con insultos reiterados y comentarios despectivos, así como un control estricto sobre su comportamiento diario. También sostienen que trabajaban bajo la amenaza permanente de despido y bajo normas muy estrictas, en un ambiente de vigilancia continua.