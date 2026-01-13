El hijo de Ábalos afirma que Delcy Rodríguez estaba “hasta hace nada” de compras por Madrid y que Zapatero es el “presidente en la sombra”

El exministro de Transportes José Luis Ábalos y su hijo Víctor. (PSOE)

Víctor Ábalos, hijo del exministro de Transportes José Luis Ábalos, ha asegurado que Delcy Rodríguez, actual presidenta encargada de Venezuela, ha estado recientemente en España pese a las sanciones europeas que pesan sobre ella. Lo ha dicho en una entrevista concedida al programa ‘El Precio de…’, que Telecinco emitirá este miércoles, en la que ha relatado supuestas visitas de la dirigente venezolana a Madrid, ha vuelto sobre el episodio del aeropuerto de Barajas en enero de 2020 y ha señalado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como una figura clave en la relación entre España y Venezuela.

Según su testimonio, Delcy Rodríguez ha estado “hasta hace nada” en Madrid, moviéndose con normalidad por zonas comerciales de alto nivel. “Ha venido incluso con sanciones impuestas y ha estado también por Serrano, la segunda calle más cara de España, para irse de compras o visitar una clínica estética”, afirmó. La mención concreta a la arteria del lujo madrileño no es casual: Serrano concentra algunas de las boutiques y establecimientos más exclusivos de la capital y simboliza un tipo de presencia pública difícil de conciliar con el estatus de persona sancionada por la Unión Europea.

Las palabras de Ábalos hijo no se limitan a describir una visita reciente, sino que sugieren una pauta de movimientos posteriores al episodio que en enero de 2020 provocó una tormenta política y judicial. Aquel día, el avión en el que viajaba Rodríguez hizo escala en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, una parada que dio lugar al llamado Delcygate y que fue examinada por el Tribunal Supremo y por juzgados madrileños a la luz de la normativa comunitaria que prohíbe la entrada al espacio Schengen de determinadas personas sancionadas por la UE.

En su relato, Víctor Ábalos sostiene que “nadie en el Gobierno conocía que hubiera sanciones” sobre la dirigente venezolana cuando se produjo aquella escala. La afirmación, presentada como una explicación interna de lo ocurrido, desplaza el foco hacia las decisiones tomadas en la cúpula del Ejecutivo. Según él, fue el propio Pedro Sánchez quien llamó a su padre para que acudiera a Barajas. “Su misión era evitar que pisara espacio Schengen”, explicó, dibujando la intervención del entonces ministro de Transportes como una operación para impedir una infracción formal de la normativa europea.

Esa versión sitúa a José Luis Ábalos como un ejecutor de órdenes presidenciales en una situación diplomáticamente delicada, y no como un actor autónomo. El hijo del exministro no aporta documentación que respalde su afirmación, pero insiste en que la cadena de decisiones, tal como él la conoce, partió directamente de La Moncloa.

El grupo Mediaset ha adelantado que la entrevista abordará con mayor detalle quién invitó a Rodríguez y con qué objetivo, así como el papel que desempeñaron tanto Sánchez como José Luis Rodríguez Zapatero en aquella visita. El programa promete, por tanto, una reconstrucción desde dentro de uno de los episodios más controvertidos de la política exterior española reciente.

El nombre de Zapatero ocupa un lugar central en el discurso de Víctor Ábalos. El expresidente socialista es descrito como “el presidente en la sombra” y como la persona que “dirige” la posición de España en el orden internacional. En particular, lo vincula de forma directa con Venezuela. “Se ha beneficiado de muchas actividades en Venezuela. Si él cae, el presidente va a tener que dar muchas explicaciones”, afirmó, en una frase que apunta a una relación de dependencia política entre el actual Gobierno y la actividad del exjefe del Ejecutivo en el país latinoamericano.

La acusación, formulada sin entrar en detalles concretos, sugiere que Zapatero no solo actúa como mediador o interlocutor, sino como una figura con capacidad real de condicionar la acción exterior del Estado. La entrevista también introduce otros asuntos sensibles, como la relación de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, con el rescate de Air Europa, y la identidad de quienes autorizaron el rescate de la aerolínea Plus Ultra, dos operaciones que han sido objeto de controversia pública.

Más allá de las cuestiones internacionales, Víctor Ábalos dedica una parte importante de sus declaraciones a describir el vínculo entre su padre y Pedro Sánchez. Lo presenta como una relación de máxima confianza: “La relación más cercana que uno se pueda imaginar”. “No le cabe a nadie en la cabeza que no eran amigos. Es indiscutible. Mi padre era el confidente de Sánchez. Siempre le demostró cariño, amistad y afecto”, afirma, antes de añadir una frase que introduce una tensión latente: “Mi padre tiene información”.

Ese comentario apunta a la existencia de datos o conocimientos que podrían resultar incómodos para otras figuras del Ejecutivo, aunque no especifica de qué tipo ni en qué circunstancias podrían hacerse públicos. En paralelo, el hijo del exministro habla de la situación personal de José Luis Ábalos desde su ingreso en prisión en Soto del Real el pasado mes de noviembre. Describe unas condiciones “complicadas” y sostiene que hay personas condenadas por delitos graves que reciben un trato más “humanizado” que el que, a su juicio, se le dispensa a su padre.

También relata episodios de hostigamiento sufridos por ambos, como cuando, según su versión, casi los sacaron de la carretera al grito de “rojos de mierda”. “Yo veo en mi padre fuego en los ojos. Él se siente un preso político. Es inocente. No pienso en otra cosa más que en sacarlo de la cárcel lo antes posible”, afirma, combinando la defensa emocional de un hijo con un discurso político sobre la persecución y la justicia.