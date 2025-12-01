El hijo de Ábalos señala que Cerdán le ofreció a su padre “un cheque en blanco” en nombre de Sánchez para que no hablase: el PSOE replica tildándolo de “falsedades”

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha reiterado que el partido ya ha tomado medidas contra el exministro y exsecretario de Organización José Luis Ábalos y ha tachado de "falsedades" las últimas declaraciones realizadas por su hijo Víctor Ábalos. (Fuente: PSOE)

El exministro de Transportes y todavía diputado del Grupo Mixto, José Luis Ábalos, ha pasado ya cuatro noches en la prisión madrileña de Soto del Real, ingreso decretado ante el presunto riesgo de fuga en el proceso que investiga el cobro de comisiones irregulares en contratos de mascarillas durante la pandemia.

La decisión judicial ha precipitado un giro en la estrategia del político valenciano, acompañada de mensajes en redes sociales y declaraciones indirectas a través de su entorno más cercano. La voz más contundente ha sido la de su hijo, Víctor Ábalos, que ha concedido en las últimas horas entrevistas tanto a El Mundo como a Vozpópuli cargadas de acusaciones internas contra la dirección socialista.

El primogénito del exministro sostiene que la caída política de su padre responde a lo que denomina la “operación Navalcarnero”, alusión a un episodio ocurrido en 2020 que, según su versión, desencadenó recelos internos y un proceso de “deshumanización” del entonces secretario de Organización. Víctor Ábalos afirma que en aquella ocasión la exmujer del exministro, Carolina Perles, trasladó a dos dirigentes del PSOE —Maritcha Ruiz Mateos, entonces directora de Comunicación, y Adriana Lastra, entonces vicesecretaria general— supuestas pruebas contra él, lo que habría desembocado en su destitución.

En su narración, responsabiliza directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haber ejecutado un desplazamiento político motivado por tensiones internas y por el poder que Ábalos había acumulado. Asegura que su padre estaba destinado a ocupar la cartera de Defensa en la remodelación del Ejecutivo, y señala también a la actual titular del departamento, Margarita Robles, como parte del contexto que precipitó su cese. “El cese surge, además, cuando Margarita Robles se entera de que mi padre quiere ir a Defensa”, afirma.

El hijo del exministro José Luis Ábalos, Víctor Ábalos (Jesús Hellín / Europa Press)

Víctor Ábalos defiende además que ni él ni su padre poseen fortunas ocultas en el extranjero, ni han cobrado comisiones, y rechaza tajantemente ser testaferro, figura en la que la UCO lo sitúa dentro del sumario del caso. Asimismo, sostiene que el CNI elaboró un informe que incluiría información sobre ambos, y que su existencia habría salido a la luz al preguntar el propio presidente Sánchez por su identidad, según la versión ofrecida al citado diario.

Anticorrupción apunta a 24 años de cárcel y el “cheque en blanco” de Cerdán

Mientras tanto, la causa judicial avanza. La Fiscalía Anticorrupción solicita 24 años de prisión para José Luis Ábalos por delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación. El exministro está procesado junto a su antiguo asesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama, señalados como presuntos beneficiarios de contratos irregulares de material sanitario durante la emergencia de 2020.

En este contexto, una de las acusaciones más llamativas del hijo del exministro apunta al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, de quien asegura que visitó a Ábalos al estallar el caso para ofrecerle un “cheque en blanco” en nombre del presidente. Según sus palabras, la oferta incluía el pago de abogados, un puesto en la consultora Acento y presencia en tertulias televisivas.

Víctor Ábalos vincula también a Cerdán con la empresa constructora Servinabar, adjudicataria de contratos públicos millonarios, y afirma que la caída interna del dirigente se debe a las grabaciones realizadas por Koldo García. “Si no llegan a salir, seguiría como secretario de Organización del PSOE”, asegura.

Reacción del PSOE: “Falsedades” y “chantaje”

Las declaraciones del hijo del exministro han obtenido una réplica tajante desde Ferraz. La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha calificado de “falsedades” sus afirmaciones y ha insistido en que el partido no va a “dejarse chantajear por nadie”. En una comparecencia en la sede socialista, ha recordado que José Luis Ábalos no forma parte del Grupo Socialista desde hace 22 meses, y que la organización actuó “con contundencia” en cuanto surgieron indicios en su contra.

El exministro socialista, José Luis Ábalos, a su llegada al Tribunal Supremo (Europa Press)

Mínguez ha subrayado que es “el momento de la Justicia” y ha reivindicado la “tolerancia cero” con la corrupción que —sostiene— aplica su partido, evitando profundizar en las versiones difundidas por el entorno del exministro. También ha criticado la decisión del Partido Popular de citar de nuevo a Santos Cerdán en la comisión que investiga los contratos de mascarillas, sesión prevista para el próximo 17 de diciembre, y ha comparado la maniobra con la convocatoria del presidente Sánchez en el Senado la víspera del funeral de Estado por las víctimas de la DANA.