Óscar López defiende a Zapatero ante las críticas del PP: "Intentan echar cubos de basura sobre una persona ejemplar"

El secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha salido en defensa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ante las acusaciones del Partido Popular, que en los últimos días ha afirmado que "pudo enriquecerse a costa" de Venezuela.

En una entrevista en el programa 'Malas lenguas' de 'TVE', recogida por Europa Press, López ha señalado que Zapatero "tuvo un gobierno limpio" y "sin un solo caso de corrupción en dos legislaturas", al tiempo que ha recordado su labor de mediación para la liberación de presos políticos en Venezuela.

"Ha sido valiente para defender un proyecto de izquierdas y eso es lo que nos soporta la derecha. Andan intentando echar cubos de basura sobre una persona ejemplar", ha aseverado el ministro.

En ese sentido, ha cargado contra el secretario general del PP, Miguel Tellado, por las acusaciones contra Zapatero: "No le llega a el señor Zapatero ni a la suela de los zapatos".

"Es evidente que el Partido Popular hace mucho tiempo que abandonó cualquier idea de construir un proyecto político alternativo para este país, que toda la oposición la hacen al fango, al insulto, a la descalificación", ha continuado.

Preguntado por el comunicado del exministro y expresidente de Red Eléctrica, Jordi Sevilla, para promover el debate crítico dentro del PSOE, Óscar López se ha mostrado "muy en contra" al considerar que la polarización "la produce quien está empeñado en que aquí no pueda vivir nadie hasta que no gobierne". "La polarización es asimétrica", ha dicho.