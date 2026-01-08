El PP vuelve a citar a Ábalos en la comisión de investigación del ‘caso Koldo’ en el Senado: la comparecencia está fijada para el 28 de enero

El exministro de Transportes José Luis Ábalos comparece durante la Comisión de Investigación sobre los contratos públicos realizados durante la pandemia del covid-19, en el Senado (Alejandro Martínez Vélez - Europa Press)

El Partido Popular ha utilizado su mayoría absoluta en el Senado para volver a citar al exministro socialista de Transportes José Luis Ábalos, en prisión provisional desde el pasado 27 de diciembre, ante la comisión de investigación del ‘caso Koldo’. La nueva convocatoria se plantea para el 28 de enero, apenas un día después de que el Tribunal Supremo rechazara la solicitud del PP para que compareciera este jueves.

La decisión de los populares supone reactivar de forma inmediata los trabajos de la comisión tras el revés judicial sufrido esta misma semana y se acompaña de un nuevo calendario de comparecencias que el grupo mayoritario ha impulsado en la Mesa del órgano parlamentario. Junto a la citación de Ábalos, el PP ha propuesto también la comparecencia de la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, fijada para el próximo 19 de enero.

Ambas iniciativas figuran en un escrito remitido este jueves al presidente del Senado de España, Pedro Rollán, al que ha tenido acceso Europa Press. En el documento, el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo solicita formalmente la habilitación del mes de enero con el objetivo de poder celebrar los interrogatorios previstos, pese a tratarse de un periodo tradicionalmente inhábil en la actividad ordinaria de la Cámara Alta.

Los límites procesales

El movimiento del PP llega después de que el Tribunal Supremo denegara este miércoles la autorización necesaria para que Ábalos compareciera ante la comisión este jueves 8 de enero. El Alto Tribunal justificó su negativa en la “singular premura de la solicitud referida” y recordó que, antes de permitir la comparecencia de una persona en prisión provisional ante un órgano parlamentario, es obligatorio dar audiencia a las partes personadas en el procedimiento penal.

El magistrado instructor del ‘caso Koldo’, Leopoldo Puente, dejó claro en su auto que la denegación no obedecía a una valoración de fondo sobre la compatibilidad entre la investigación judicial y la parlamentaria, sino a la imposibilidad material de tramitar la petición con las garantías exigibles. Según expuso, la solicitud cursada desde el Senado llegó al Supremo el pasado 2 de enero, en pleno periodo de días inhábiles, lo que impedía recabar en plazo las alegaciones del Ministerio Público, de la acusación popular y de la defensa del propio Ábalos.

Puente subrayó que esta audiencia previa es una exigencia derivada del principio de contradicción y recordó que la Sala Segunda del Supremo ya aplicó este mismo criterio en un precedente de 2019, cuando rechazó autorizar la comparecencia de acusados en prisión preventiva ante una comisión de investigación del Parlament de Cataluña. En aquella resolución, ahora citada, el tribunal alertó de las “indeseadas interferencias” que pueden producirse entre una comparecencia parlamentaria y el derecho de defensa de los acusados en el juicio oral.

El instructor añadió además que no concurrían las condiciones legales para habilitar días inhábiles ni para acelerar la tramitación de la solicitud, al no apreciarse una urgencia que pudiera causar “graves perjuicios” a las partes ni a la buena administración de justicia. Incluso en el supuesto de haberse habilitado esos días, señaló, los plazos mínimos para formular alegaciones no habrían vencido antes de la hora prevista para la comparecencia en el Senado.

Nueva agenda en la comisión

Tras conocer la decisión del Supremo, el presidente de la comisión de investigación, Eloy Suárez Lamata, desconvocó la sesión que estaba prevista para este jueves a las 10.00 horas. Horas después, al mediodía, la Mesa de la comisión volvió a reunirse para fijar las nuevas comparecencias y dar cobertura formal a la reactivación de los trabajos, ya con un calendario ajustado a los requisitos señalados por el Alto Tribunal.

En su auto, el magistrado dejó abierta expresamente la puerta a una nueva citación de Ábalos, siempre que la solicitud se cursara “con tiempo suficiente para que resulte posible la imprescindible audiencia previa de las partes”. Es precisamente en ese margen en el que el PP fundamenta ahora la nueva convocatoria fijada para el 28 de enero.