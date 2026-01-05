España

Comienza la ofensiva judicial contra Zapatero con una querella ante la Audiencia Nacional por su presunta “colaboración con la estructura criminal de Nicolás Maduro”

Según el escrito, el expresidente habría intervenido en hechos susceptibles de encaje en los siguientes delitos previstos en el Código Penal español: tráfico de drogas (arts. 368 y ss. CP), blanqueo de capitales (art. 301 CP) y pertenencia a organización criminal (art. 570 bis CP)

José Luis Rodríguez Zapatero en 'La última llamada' (Movistar Plus+)

Ya se estaba avisando desde finales del año pasado y este domingo se ha hecho realidad. El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se convierte en la nueva víctima de la maquinaria judicial de la derecha. Este 4 de enero la asociación Hazte Oír ha aprovechado la detención de Nicolas Maduro para presentar una querella ante la Audiencia Nacional por su presunta “colaboración con la estructura criminal de Nicolás Maduro” basada en noticias de medios como Vozpópuli y declaraciones de Ábalos y Koldo en diferentes medios que describen una supuesta relación económica entre el expresidente y Venezuela.

El escrito, al que ha tenido acceso Infobae, sostiene que Zapatero habría intervenido en hechos susceptibles de encaje en los siguientes delitos previstos en el Código Penal español: tráfico de drogas (arts. 368 y ss. CP), blanqueo de capitales (art. 301 CP) y pertenencia a organización criminal (art. 570 bis CP).

“Lo ocurrido en Estados Unidos no puede quedarse allí. Si existen indicios de una organización criminal dedicada al narcotráfico y al blanqueo, y de quienes habrían facilitado su operativa y su impunidad internacional, España debe investigar hasta el final”, señalan desde Hazte Oír.

El “Cártel de los Soles”

La querella tiene su origen en la operación que ha llevado a cabo Estados Unidos contra Maduro, que ha culminado en su detención. En la acusación formal presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la DEA, se atribuye a Maduro y a la cúpula de su Gobierno de liderar una organización, el denominado “Cártel de los Soles”, responsable de manejar el tráfico de al menos 250 toneladas métricas de cocaína al año, con rutas que salían desde Venezuela hacia Estados Unidos, África Occidental y Europa, siendo España un eje de ingreso clave para el continente.

Las ganancias ilícitas, calculadas en cientos de millones de dólares, eran supuestamente blanqueadas a través de complejas redes financieras internacionales. Según varios documentos oficiales estadounidenses y resoluciones del Parlamento Europeo, el “Cártel de los Soles” está incluido en el listado de organizaciones terroristas señaladas por gestionar narcotráfico y corrupción institucional.

Ante esta situación, la asociación pone el foco en Zapatero, al describir la relación privilegiada que ha mantenido durante años con la cúpula venezolana, describiendo que nunca fue un mero vínculo diplomático, sino una “interacción sostenida con una estructura que, conforme a resoluciones judiciales y administrativas internacionales, operaba como una organización criminal de carácter estatal”.

Reuniones y declaraciones en medios

La acusación se fundamenta más en pruebas indiciarias y no hechos comprobados. Entre ellas destacan las reuniones que el expresidente español mantuvo con Maduro y otros cargos de Venezuela, sobre todo entre 2016 y 2025. El escrito detalla encuentros personales en Caracas, funciones de “mediador” avaladas por el propio régimen venezolano y episodios de “observador electoral” en procesos sistemáticamente señalados por presunto fraude.

El expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero con Nicolás Maduro (EFE)

En la dimensión económica, la querella expone supuestas maniobras de intermediación financiera y crecimiento patrimonial no justificado. Según los datos consignados, tras su salida de La Moncloa, Zapatero declaró en 2011 y 2012 una situación patrimonial modesta: “activo total de 130.562,14 euros” en bienes, valores y una única parcela.

Sin embargo, la querella utiliza un artículo del medio Vozpópuli que asegura que su patrimonio inmobiliario familiar en 2026 estaría en cifras que superan los 3,7 millones de euros, incluyendo “chalets de lujo y pisos en distintas localizaciones”, lo que supone, según la acusación, un salto cuantitativo y temporalmente correlativo al inicio y profundización de los vínculos entre el querellado y el régimen venezolano. La denuncia enfatiza que esta expansión patrimonial coincide desde 2014–2015 con “la intensificación de la actividad del querellado como interlocutor político y mediador internacional”.

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha asegurado que Mariano Rajoy le pidió que hablara con Nicolás Maduro para que no reconociera la DUI de Cataluña.

El texto sostiene que la posición del expresidente como referente privilegiado del chavismo, sumada al “acceso personal a la cúspide del poder venezolano, intervención activa en operaciones económicas de alto riesgo financiero y presencia constante como figura legitimadora del régimen”, habilita la apertura de una investigación penal para determinar si su evolución económica y patrimonial tiene correlato con los beneficios de una estructura criminal. La petición viene reforzada con testimonios recogidos dentro del caso Koldo en los que José Luis Ábalos o el propio Koldo García declararon en medios que Zapatero “se ha hecho millonario a costa de Venezuela”.

