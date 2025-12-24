Ábalos niega tener pruebas de delitos que comprometan a Pedro Sánchez, pero advierte al PSOE: “No seré recordado solo yo”

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos. (Europa Press)

El exministro de Transportes y ex secretario de Organización socialista, José Luis Ábalos, ha desmentido que haya financiación irregular en el PSOE y ha asegurado que “no tiene pruebas” de delitos que puedan comprometer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El exministro ha hecho estas declaraciones en una entrevista para el programa Mañaneros 360 de TVE, realizada desde la cárcel de Soto del Real, donde pasará Nochebuena por el caso que investiga mordidas en la compra de mascarillas durante la pandemia.

Ábalos ha hablado también de su día a día entre rejas. “Estoy recibiendo un trato excelente por parte de todos los funcionaros de prisión. Leo y camino mucho”, ha relatado. El ex diputado socialista ha confirmado que todavía comparte celda con Koldo García, su ex asesor también imputado en la causa, con quien asegura mantener una “buena” relación. “Nadie está acostumbrado a este modo de vida”, ha afirmado.

Pero más allá de su rutina, Ábalos ha querido deslizar varios mensajes políticos, parte de su estrategia de defensa de cara a las causas que encarará ya en 2026. El primero, que “hay una causa política contra él” y que el objetivo, tanto de los tribunales como del partido, es “eliminar un hombre y un político”.

Ábalos insiste en que la causa “está viciada”

Ábalos ha mantenido que “no se reconoce” en los audios intervenidos por la UCO y que relatarían el reparto de mordidas. En esta línea, ha adelantado que buscará la nulidad de las pruebas porque “esa investigación está desde un principio viciada”, ha aseverado. “Confió en la Justicia y que se dé paso a la verdad”, ha añadido.

El exministro José Luis Ábalos y el exasesor Koldo García han llegado este jueves a la prisión de Soto del Real (Madrid) en furgón policial después de que el juez del Tribunal Supremo (TS) haya acordado prisión provisional sin fianza por el riesgo "extremo" de fuga.

Preguntado sobre cómo será recordado después de este escándalo, Ábalos se ha limitado a decir que “dependerá de cómo se resuelva mi situación judicial”, pero, advierte, “no solo seré recordado solo yo”. ¿A quién iba dirigido concretamente ese mensaje? Ábalos ha desechado el runrún que lleva deslizando meses la oposición de que la trama acabará pringando al presidente del Gobierno con las pruebas que pueda tener él. Preguntado sobre pruebas que puedan comprometer al líder socialista, Ábalos ha tirado de la manta asegurando que, “de hechos delictivos y actividades ilícitas, no”.

Ábalos ha negado que la trama de hidrocarburos destinase un millón euros a comprar su voluntad y que parte de ese dinero fuese a la compra de un chalé para Jessica, su exmujer.

También ha defendido que no existe riesgo de fuga porque tiene “todos los arraigos posibles y por haber en España”. Soy diputado y no hay precedentes en la historia de España de un diputado en prisión. Soy padre de un hijo menor con el que tengo que cumplir como padre, pero también con la obligación de pagarle un pensión".