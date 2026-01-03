España

“Dar de comer a tu perro antes de los paseos puede ser letal para él”: un experto explica los motivos

La torsión de estómago es una emergencia veterinaria grave que puede producirse tras comer y hacer ejercicio intenso

Guardar
La tienda Pawty Mascotas en
La tienda Pawty Mascotas en su cuenta de TikTok (@pawty.es)

La rutina diaria con una mascota suele estar llena de gestos automáticos que rara vez se cuestionan. Sacar al perro a pasear, darle de comer, jugar con él o premiarlo tras una caminata forman parte del día a día de millones de familias. Sin embargo, algunos de esos hábitos aparentemente inofensivos pueden esconder riesgos graves para la salud del animal.

Uno de ellos es el momento en el que se le ofrece la comida. Dar de comer a un perro justo antes o después de realizar ejercicio intenso es una práctica común, pero también una de las más peligrosas si no se hace con criterio. Así lo advierte el dueño de la tienda de mascotas Pawty, en un vídeo enfocado en bienestar animal y publicado en su cuenta de TikTok (@pawty.es). La finalidad es clara: alertar de una emergencia veterinaria que puede acabar con la vida del animal en cuestión de horas.

El experto explica que este error está directamente relacionado con una afección grave conocida como torsión de estómago, una situación que requiere intervención veterinaria urgente y que, en muchos casos, resulta mortal si no se actúa a tiempo.

La torsión de estómago: una emergencia vital

La torsión gástrica (también llamada dilatación-torsión de estómago) se produce cuando el estómago del perro se llena de gas o comida, se dilata y acaba girando sobre sí mismo. Este giro bloquea la entrada y salida de alimentos y gases, impide la irrigación sanguínea y provoca un deterioro rápido del estado general del animal.

“El estómago se hincha, se gira y se bloquea por completo. En ese momento tienes una o dos horas para actuar”, advierten desde la cuenta especializada. Si no se realiza una cirugía inmediata, el pronóstico es extremadamente grave. La falta de riego sanguíneo puede causar necrosis en los tejidos o desencadenar un shock que, en muchos casos, resulta irreversible.

Aunque esta afección es más frecuente en perros de razas grandes o gigantes, como pastores alemanes, dogos o labradores, el especialista subraya que puede ocurrir en cualquier perro. Además, el riesgo aumenta cuando el animal come una gran cantidad de alimento y, poco después, realiza ejercicio intenso como correr, saltar o jugar de forma brusca. También puede aparecer si el perro come con demasiada rapidez, incluso sin actividad física posterior.

Cómo prevenir una situación potencialmente mortal

La buena noticia es que la torsión de estómago puede prevenirse en muchos casos con cambios sencillos en la rutina diaria. El primero de ellos tiene que ver con la alimentación. El experto recomienda dividir la ración diaria en dos o tres tomas para evitar que el estómago se llene en exceso de una sola vez.

Otro punto clave es controlar la velocidad a la que el perro come. Para aquellos animales que devoran la comida con ansiedad, el uso de comederos antivoracidad ayuda a ralentizar la ingesta y reduce el riesgo de dilatación gástrica. Además, es fundamental respetar los tiempos de descanso: se aconseja esperar al menos una hora después de comer antes de realizar ejercicio intenso y, del mismo modo, evitar dar de comer inmediatamente tras un paseo exigente.

Estos ajustes, aparentemente simples, pueden marcar la diferencia entre una rutina segura y una emergencia veterinaria grave. “Con estos cambios puedes evitar una situación gravísima”, insisten desde Pawty, donde animan a difundir esta información entre otros dueños de perros.

Temas Relacionados

MascotasPerrosSaludBienestar animalEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

El sorteo reparte miles de premios y millones de euros

Cuánto se gana con el

Reacciones desde España al ataque a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro: Sumar y más socios de investidura piden la comparecencia urgente de Albares en el Congreso

Donald Trump ha anunciado, tras un ataque aéreo contra varios objetivos en Venezuela, la captura y el traslado en avión de Maduro y su esposa: “Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder”

Reacciones desde España al ataque

Cristina Pedroche estalla contra las críticas por su vestido de las Campanadas: “Es arte, no entienden ni el concepto ni absolutamente nada”

La presentadora ha acudido a ‘Zapeando’ a defender la propuesta estilística de Josie, un “dirty look”

Cristina Pedroche estalla contra las

Estos son los números ganadores del Sorteo 4 de Super Once

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Estos son los números ganadores

12 detenidos en España por crear y vender recetas médicas falsas a través de internet

La investigación ha permitido esclarecer el funcionamiento de este entramado, que operaba principalmente con aplicaciones de mensajería

12 detenidos en España por
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Reacciones desde España al ataque

Reacciones desde España al ataque a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro: Sumar y más socios de investidura piden la comparecencia urgente de Albares en el Congreso

12 detenidos en España por crear y vender recetas médicas falsas a través de internet

La derecha española aplaude la captura de Maduro y la izquierda condena la intervención militar estadounidense en Venezuela

Albares conversa con Edmundo González, líder de la oposición venezolana, sobre la situación en el país tras el ataque de EEUU y la captura de Nicolás Maduro

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid: “Maduro es un dictador que secuestró las urnas y a su pueblo”

ECONOMÍA

Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Estos son los números ganadores del Sorteo 4 de Super Once

Un juez ordena subastar una vivienda familiar por 64.000 euros tras la negativa de los herederos a llegar a un acuerdo sobre su adjudicación directa o el pago de compensaciones

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 3 enero

DEPORTES

Del Mundial de fútbol al

Del Mundial de fútbol al Gran Premio de Madrid o los Juegos Olímpicos de Invierno: el calendario deportivo de 2026

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces campeona de España en tiro con arco y primera policía del país condecorada por el Servicio Secreto de Estados Unidos

Sergio Ramos da el paso y lidera una oferta para comprar la totalidad del Sevilla FC

Las veces en que el campeón de invierno fue distinto al del final de LaLiga: existen 40 antecedentes

Mbappé, duda para el partido ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España debido a una lesión de rodilla