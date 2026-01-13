Álvaro Fernández, farmacéutico: “Hay algo que puede hacer que tu resfriado dure dos días menos de lo habitual”

Un estudio revela como puedes mejorar dos días antes. (Adobe Stock)

Un método sencillo podría acortar el tiempo de malestar cuando aparece un resfriado. Según la experiencia del farmacéutico Álvaro Fernández, existe una opción accesible que ha mostrado resultados prometedores en estudios recientes. Muchos buscan remedios eficaces para estar enfermo el menor tiempo posible, pero pocas alternativas cuentan con respaldo científico claro.

La clave está en una solución de agua con sal a una concentración precisa, conocida como suero salino hipertónico. Esta mezcla, aplicada en gotas nasales, ha sido motivo de análisis en el ámbito sanitario y ha despertado el interés de especialistas por su simplicidad y potencial. Fernández asegura: “Esto hará que tu resfriado dure dos días menos de lo habitual”.

La afirmación no es al azar. Un estudio realizado por la Sociedad Respiratoria Europea analizó el efecto de esta solución en pacientes jóvenes, midiendo con rigor cuánto tiempo tardaban en recuperarse quienes la utilizaban frente a quienes no lo hacían. Los resultados ofrecen una perspectiva clara sobre su utilidad y alcance.

Dos días menos de resfriado: lo que revela la ciencia

El estudio citado por Fernández reunió a 400 niños diagnosticados con resfriado común, dividiéndolos en dos grupos. A la mitad les aplicaron tres gotas de suero salino hipertónico en cada fosa nasal, mientras que el resto no recibió tratamiento adicional. La comparación entre ambos permitió observar diferencias en la evolución de la enfermedad.

“A los que les pusieron las gotitas, el resfriado les duró de media seis días y ocho días a los que no se las pusieron”, detalló el farmacéutico. Un hallazgo adicional fue la reducción en la capacidad de contagio. Según la información recopilada, los niños que recibieron el suero transmitieron el virus con menor frecuencia a sus contactos cercanos. Esta doble ventaja coloca a la solución salina hipertónica como una alternativa útil para familias y entornos escolares.

Cómo usar el suero salino y quién debe evitarlo

A diferencia de otros tratamientos o medicamentos que pueden tener efectos secundarios, esta solución no contiene fármacos activos ni sustancias químicas complejas, lo que reduce el riesgo de reacciones adversas en los niños. Por ese motivo, se considera una opción adecuada para quienes prefieren evitar el uso de descongestionantes u otros productos farmacéuticos.

Para quienes deseen probar este método, la recomendación de Fernández es clara: acudir a la farmacia y adquirir un preparado comercial. El especialista advierte que preparar la mezcla en casa puede resultar complicado, ya que es fácil equivocarse en la concentración de sal necesaria para que el producto sea eficaz y seguro.

El uso del suero debe limitarse a las dosis y frecuencia indicadas en el envase o por un profesional de la salud. Hasta ahora, no existen estudios que confirmen su eficacia en adultos, por lo que los resultados positivos se restringen al grupo infantil estudiado.

La aplicación de suero salino hipertónico representa una alternativa sencilla y respaldada por pruebas científicas para quienes buscan acortar el tiempo de resfriado en la infancia. Además, contribuye a disminuir el riesgo de contagio, algo especialmente valorado en entornos con alta circulación de virus respiratorios.