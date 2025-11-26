España

Los médicos de familia alertan del “comportamiento atípico” de la gripe: “Nos encontraríamos ante un virus más transmisible”

España se enfrenta a una cepa más contagiosa en esta temporada de la gripe

Guardar
Una persona con síntomas gripales.
Una persona con síntomas gripales. (Europa Press)

La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) ha alertado en un comunicado del “comportamiento atípico” de los virus respiratorios en esta temporada invernal, especialmente de la gripe. La organización explica que tanto los datos de vigilancia europeos como la evolución clínica observada en las consultas indican un adelanto de aproximadamente un mes del inicio de la actividad gripal, acompañada de un aumento de las infecciones por el virus respiratorio sincital (VRS) entre otros.

Los últimos datos del Instituto de Salud Carlos III muestran que a incidencia de la gripe supera a la de años anteriores para esta época del año. En la semana del 10 al 16 de noviembre, se ha registrado una tasa de 33,1 casos de síndrome gripal por cada 100.000 habitantes. El proxy de incidencia, que combina datos clínicos y de laboratorio, estima 83 casos por 100.000 habitantes.

El portavoz del Grupo de Trabajo en Enfermedades infecciosas de la semFYC, José María Molero, explica que “una variante del virus H3N2 que lleva circulando desde abril o mayo en distintos países de la Unión Europea hace lógico pensar que pueda llegar a España, porque los virus no se pueden confinar dentro de un país”. Se trata del subclado K del virus, una cepa especialmente contagiosa que podría haber llegado ya a España.

Hace unas semanas, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades recomendaba la vacunación sin demora a todas las personas vulnerables debido a la extensión de la variante K. Por el momento, se ha detectado de forma mayoritaria en Reino Unido y en Japón. España todavía no ha podido confirmar de forma oficial si este subclado circula en el país, pero de entrar a nuestras fronteras estaríamos ante “un virus más transmisible”.

Más contagioso, pero no más peligroso

Una enfermera vacuna al conseller
Una enfermera vacuna al conseller de Sanidad de la Generalitat Valenciana, Marciano Gómez, en la campaña de vacunación frente a la gripe y la Covid-19, en el centro de salud Serrería, a 2 de enero de 2024, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). (Rober Solsona - Europa Press)

La semFYC explica que, si bien es más transmisible, no es necesariamente de mayor gravedad. El principal riesgo recae en las personas vulnerables –mayores, inmunodeprimidos o pacientes con enfermedades crónicas–, ya que, según Molero, “aunque el virus no sea más virulento, sí puede causar más ingresos y complicaciones porque afecta a personas que estaban protegidas por la vacuna y no lo están al nivel de otros años en los que se han producido menores cambios antigénicos”.

El adelanto epidemiológico acorta la ventana de prevención eficaz, por lo que los médicos instan a la población a vacunarse. “Todavía es buen momento. La vacuna es efectiva a partir de la segunda semana y es previsible que el pico epidémico llegue a finales de diciembre, coincidiendo con reuniones familiares que aumentan la transmisión”, ha indicado Molero, que resalta que “la vacuna protege frente a otros virus gripales que también pueden circular: variantes H3N2 sin estos cambios, virus H1N1 o virus B”. “Aunque frente al subclado K la protección pueda ser menor, la vacuna sigue evitando infecciones graves por el resto de virus incluidos en su composición”, ha valorado.

En España, sin embargo, las tasas de vacunación quedan por debajo de los objetivos sanitarios. Entre las personas mayores de 60 años, la cobertura para la influenza se queda en el 51%, con cifras similares entre embarazadas (60,91%) y personal sanitario (40%), según datos de 2024.

Temas Relacionados

GripeVirusVacunasEnfermedades y medicamentosEnfermedades y medicamentos EspañaSanidad EspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

El fallo de uno de tus electrodomésticos que puede suponer hasta 100.000 euros en la factura

Por detrás de los incendios, las fugas son los incidentes más caros del hogar

El fallo de uno de

Esta es la sanción “más peligrosa” que te pueden poner en tu trabajo, según el abogado laboralista Juanma Lorente

Una amonestación por escrito puede ser bastante perjudicial a largo plazo

Esta es la sanción “más

El truco para saber si una salsa de soja de Mercadona, Dia o Carrefour es de buena calidad: fíjate en las burbujas

Estos son los trucos para distinguir la salsa de soja auténtica de la falsa

El truco para saber si

‘La Isla de las Tentaciones 9’: una hoguera de confrontación histórica, una expulsión inminente y la irrupción de Mayeli en Villa Montaña

El espacio presentado por Sandra Barneda ha vivido uno de los momentos más emotivos de la edición cuando Juanpi ha escuchado el mensaje que le ha enviado su madre

‘La Isla de las Tentaciones

El chef José Andrés, sobre su infancia: “Mis padres eran enfermeros. Uno trabajaba de noche y otro de día, y en el hospital era el intercambio”

Nuestro cocinero más internacional se sincera sobre el origen de su solidaridad en una entrevista con el presentador estadounidense Hasan Minhaj

El chef José Andrés, sobre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El jefe de Gabinete de

El jefe de Gabinete de Mazón reconoce haber perdido los mensajes del día de la DANA: asegura que le advirtió de la riada en en Utiel a las 17:00

La Policía pone en marcha una campaña de prevención de estafas online: “Te pueden vaciar la cuenta bancaria entera”

Condenados a cárcel dos ex directivos de la Federación Extremeña de Atletismo por transferir fondos a sus cuentas personales

“Anatomía de un farsante”: Sánchez aprovecha un lapsus de Feijóo para llamarle mal parlamentario

Si dudas entre repostar gasolina 95 o 98 en tu coche, estas son las diferencias: cuándo merece la pena gastar más dinero

ECONOMÍA

Esta es la sanción “más

Esta es la sanción “más peligrosa” que te pueden poner en tu trabajo, según el abogado laboralista Juanma Lorente

Resultados ganadores del Super Once del 26 noviembre

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 26 noviembre

Deniegan la incapacidad permanente a un hombre que tiene las dos piernas amputadas por no cumplir un requisito: “Habría tenido unos 900 euros adicionales”

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria del Chelsea ante el FC Barcelona en Champions

El Chelsea anula a un FC Barcelona en desventaja y se lleva los tres puntos en Champions

El Mundial 2026 será el más grande… y el más caro de la historia: las entradas alcanzarán los 6.000 euros

Arman Tsarukyan vuelve a retar a Ilia Topuria a un combate: “¡Deja de correr! Quiero luchar por el título”

Almeida niega la posibilidad de cancelar la F1 en Madrid y asegura que las obras “van incluso por delante del calendario”