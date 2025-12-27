España

Salir a la calle con el pelo mojado nos resfría y otras mentiras que ‘destruye’ la ciencia

La transmisión de virus, y no la temperatura, explica el aumento de resfriados en invierno

Con la llegada del frío, es más fácil contagiarse de los virus que provocan resfriados. (Freepik)

Durante generaciones, la advertencia de no salir con el pelo mojado para evitar un resfriado ha sido parte del repertorio familiar en los meses fríos. Sin embargo, la ciencia ha desmentido esta creencia: ni el frío ni la humedad en el cabello provocan infecciones respiratorias por sí solos.

Expertos de la Mayo Clinic insisten en que el frío no genera virus. El verdadero riesgo de gripe y catarro está en la exposición a patógenos, no en la baja temperatura. Los resfriados y gripes dependen del contacto con virus, en especial los rinovirus.

Cuando estos ingresan al organismo y superan las defensas, se multiplican y producen síntomas como fiebre, tos, congestión y malestar. Si no hay virus en el entorno, el frío no puede causar la enfermedad. Como ejemplo ilustrativo, ni permanecer desnudo y mojado en un ambiente gélido bastaría para enfermarse si no hay una fuente viral. Lo determinante es la presencia del patógeno.

El responsable

El mito del vínculo entre frío y enfermedades respiratorias ha sido refutado por la comunidad científica desde hace décadas. Un estudio de la Universidad de Rochester expuso a voluntarios a ambientes fríos y templados.

Luego, ambos grupos recibieron rinovirus. Los resultados no mostraron diferencias significativas en el contagio ni en la gravedad de los síntomas, demostrando que el virus es el único responsable de la infección, según los informes de la universidad.

Hombre resfriado (Shutterstock)

A pesar de la evidencia, cada invierno, el aumento de casos de resfriado y gripe —como ocurre en España en estos días— refuerza la idea de que el frío “enferma”. La realidad resulta más compleja. Por un lado, los rinovirus se replican mejor a temperaturas similares a la del interior nasal (entre 33 y 35 °C), aportando un matiz biológico.

Además, el frío puede reducir la eficacia de las defensas inmunitarias, facilitando que los virus ya presentes penetren y se multipliquen. Investigadores citados por la Mayo Clinic reconocen que abrigarse puede ayudar, pero no porque el frío cause enfermedades, sino porque contribuye a mantener la respuesta inmunológica.

Espacios cerrados

El comportamiento social también juega un papel relevante en el incremento de infecciones invernales. Con el frío, se tiende a permanecer en espacios cerrados y poco ventilados, donde la cercanía y la falta de aire fresco favorecen la transmisión si alguien ya está infectado.

A esto se suma el aire seco de la calefacción, que reseca las mucosas y disminuye la eficacia del moco como barrera de protección, facilitando el ingreso de patógenos. Desmontando el mito del pelo mojado, la ciencia no ha encontrado evidencias de que salir a la calle con el cabello húmedo aumente el riesgo de infección.

Los cinco remedios caseros más efectivos para controlar el resfriado

El único efecto comprobado es una mayor pérdida de calor corporal, ya que la cabeza es una de las zonas más vascularizadas. Esto puede producir sensación de frío, escalofríos o dolor de cabeza por tensión muscular debido al cambio brusco de temperatura. Sin embargo, la humedad en el pelo no atrae ni facilita la entrada de virus o bacterias.

La información se apoya en expertos de la Mayo Clinic, divulgadores farmacéuticos y estudios de la Universidad de Rochester, que insisten en la inexistencia de una relación directa entre pelo mojado y resfriado. La ciencia ha dejado claro que la causa real de estos cuadros está en los virus y en las condiciones que favorecen su transmisión, no en el frío ni en la humedad del cabello.

