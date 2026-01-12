RTVE intercambia a Marc Giró por Dani Rovira: el malagueño presentará ‘Al margen de todo’, un formato de humor semanal en prime time

Dani Rovira en La 1 (RTVE)

El regreso de Dani Rovira a RTVE se produce en plena efervescencia de movimientos en la parrilla televisiva por el inicio del año. La corporación pública ha anunciado que el humorista y actor malagueño será el rostro de Al margen de todo, un programa de humor semanal que se emitirá próximamente en La 1. Esta noticia ha coincidido el mismo día del anuncio de la salida de Marc Giró, cuya marcha a Atresmedia para dirigir un nuevo espacio en laSexta también se ha hecho pública a la vez.

La cadena ha adelantado que el nuevo formato, del que por ahora solo han trascendido algunos detalles, estará producido en colaboración con El Terrat (The Mediapro Studio). Según la información aportada por RTVE, Dani Rovira “desplegará sus dotes como cómico y showman” durante este espacio, que ocupará el horario de prime time semanalmente y contará, además, con colaboradores provenientes del ámbito de la comedia y la interpretación.

Desde la propia RTVE han subrayado que “actor, humorista y comunicador, Dani Rovira es una de las figuras más populares y queridas del panorama audiovisual español y se suma en este comienzo de año al patrimonio de rostros de RTVE, la televisión de todos, la que tú quieres y la que te quiere”.

Marc Giró le pregunta a Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno, si realmente se usan las carteras ministeriales.

El pasado de Dani Rovira en RTVE

El vínculo de Dani Rovira con la cadena pública no es nuevo. El malagueño ha intervenido previamente en formatos tan diversos como la serie Historias para no dormir y las dos primeras temporadas del programa de humor La Noche D, ambas emitidas en 2021. A finales de 2023, condujo para RTVE Play el videopódcast Un día de perros, una propuesta dedicada al cuidado y la educación de perros.

También ha estado presente en otros espacios culturales y de entretenimiento de la cadena. Entre estas colaboraciones destaca la presentación durante tres años consecutivos de la gala de los Premios Goya en RTVE.

Sus apariciones más recientes en La 1 se han producido en La Revuelta. Durante el último año, el actor ha visitado en dos ocasiones el programa presentado por David Broncano: el 4 de diciembre para dar a conocer Playa de lobos y el 22 de enero de 2025 para promocionar el espectáculo Vale la pena.

Dani Rovira en 'La Revuelta'. (Instagram / @larevuelta_rtve)

La exitosa carrera de Dani Rovira

Rovira saltó al cine en 2013 gracias a su papel protagonista en Ocho apellidos vascos, que se convirtió en una de las películas más taquilleras en la historia del cine español y le valió el Goya a Mejor Actor Revelación en 2015. Desde entonces, sus intervenciones cinematográficas incluyen títulos como Ahora o nunca, Ocho apellidos catalanes, 100 metros, Superlópez, Mediterráneo o El bus de la vida.

En lo referente a su faceta principal como cómico, Rovira se dio a conocer ante el gran público gracias a su monólogo Mi familia y yo en el programa El Club de la Comedia. Ha estrenado y llevado de gira los espectáculos ¿Quieres salir conmigo? y Odio, aunque actualmente se encuentra recorriendo España con Vale la pena, su propuesta más reciente.

Dani Rovira y Susana Abaitua en una escena de 'El bus de la vida' (David Herranz)

La aportación de Dani Rovira va más allá del ámbito escénico y televisivo. El actor mantiene un firme compromiso con distintas causas sociales y medioambientales, canalizado a través de la Fundación Ochotumbao, entidad desde la que impulsa diferentes proyectos solidarios.