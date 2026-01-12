Marc Giró abandona RTVE y ficha por Atresmedia, donde tendrá un programa en laSexta

Marc Giró, nuevo fichaje de Atresmedia.

Marc Giró abandona RTVE para incorporarse a Atresmedia, en un movimiento que supone la pérdida de uno de los presentadores estrella de la cadena pública. Tras su etapa al frente de Late Xou, el comunicador ya está preparando su primer proyecto para La Sexta, que se estrenará a lo largo de 2026.

El fichaje, confirmado por el grupo de comunicación a primera hora de este lunes, marca un golpe mediático para RTVE y una apuesta estratégica de Atresmedia por reforzar su oferta con un rostro carismático y popular.

De momento se conocen pocos datos sobre su nueva etapa en el grupo audiovisual, pero se ha convertido en la noticia televisiva más sorprendente de este 2026.

Post compartido por Marc Giró en su perfil de Instagram.

Tampoco se conoce la fecha en la que Marc Giró se incorporará. De momento parece seguir ligado a RTVE, o al menos eso es lo que se deduce de su última publicación de Instagram, en la que aparece promocionando un nuevo episodio de Late Xou. En esta ocasión, el catalán se encontrará con Boris Izaguirre en un programa que se podrá ver este próximo martes 13 de enero.

El trabajo ‘pendiente’ de Marc Giró en RTVE

El salto de Marc Giró a Atresmedia ha tomado por sorpresa a muchos, principalmente por el momento elegido. El presentador estaba listo para volver al prime time de La 1 tras el parón navideño de Late Xou, pero finalmente optó por un cambio de cadena que había estado en el aire durante meses. Hace casi un año, las negociaciones con RTVE fueron complicadas, con ofertas sobre la mesa de TV3 y del grupo de Antena 3 y laSexta que pusieron en tensión su continuidad.

A pesar de su fichaje, la emisión de Late Xou no se verá afectada. RTVE confirmó que los dos programas que Giró grabó antes de su salida se emitirán según lo previsto. El primero de ellos, programado para este martes 13, incluye entrevistas a Boris Izaguirre y a Sonia y Selena, quienes recientemente anunciaron su separación como dúo musical. Curiosamente, la emisión coincide con la participación de una de las cantantes en GH Dúo, mientras Giró inicia su nueva etapa profesional en Atresmedia.

Una vida dedicada a la televisión

Marc Giró, nacido en Barcelona en 1974, es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona. Su trayectoria profesional se ha desarrollado principalmente en el ámbito editorial y televisivo, destacando por su versatilidad y su estilo personal.

Bad Gyal en el programa 'Late Show' de Marc Giró. (RTVE)

En televisión, ha participado como colaborador en numerosos programas, dejando huella por su cercanía, ironía y sensibilidad. Entre sus trabajos más destacados se encuentran Late Xou en RTVE y Està Passant en TV3, espacios en los que combinó actualidad, análisis social y entretenimiento.

Además de su presencia en televisión, Giró colabora con medios radiofónicos como RAC1 y ha escrito en publicaciones de referencia como Marie Claire o el Diari Ara. También ha formado parte de proyectos en Atresmedia, participando en programas como Zapeando y Espejo Público, e incluso conduciendo las precampanadas de Feliz Año Neo’. Su carrera refleja una sólida combinación de talento mediático, cultura y humor.