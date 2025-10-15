Dani Rovira, roto de dolor por la muerte de su padre: “Daría al diablo lo que pidiera por volver a oírte reír”

El actor Dani Rovira posando durante la presentación de 'La Noche D', en Madrid a 21 de enero de 2021. José Oliva / Europa Press

Dani Rovira atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. El actor y humorista malagueño ha anunciado la muerte de su padre a través de una emotiva carta publicada en sus redes sociales, donde ha abierto su corazón para despedirse del hombre que, según sus propias palabras, hizo de sus sueños una prioridad.

El intérprete de Ocho apellidos vascos, de 44 años, acompañó el texto con un carrusel de fotografías que recorre toda una vida: desde su infancia, con imágenes en las que aparece de niño junto a su padre, hasta los últimos días, con una foto especialmente conmovedora en la que ambos aparecen cogidos de la mano en la cama del hospital.

“Crecí de tu mano. No recuerdo ni una sola vez que me la hayas soltado. Solo soltabas para que me atreviera a volar solo, como aquella vez que, después de quitarle los ruedines a mi primera bicicleta, corrías de mi lado sujetando fuerte el sillín por la parte de atrás…”, comienza el texto con el que Rovira ha querido rendir homenaje a su padre.

Dani Rovira ha compartido la muerte de su padre a través de sus redes sociales. (Europa Press)

En su carta, el actor rememora con ternura aquellos momentos que marcaron su infancia y su relación con él: “Soy lo que soy porque mis sueños fueron tu prioridad. Creíste en mí en todos mis aciertos y en todas mis cagadas”. Con esas palabras, el humorista reconoce el papel fundamental que tuvo su padre en su vida, no solo como figura paterna, sino como referente de apoyo incondicional.

Rovira confiesa que el fallecimiento se produjo “no hace ni dos días”, y admite que aún le resulta imposible asimilar la pérdida: “Ya noto que algo falta. Como si hubiera perdido un poco el equilibrio de todo, como si tuviera que entender de nuevo la vida, como si doliera el aire. Será que perder tu raíz dentro de mí hace que se me tambaleen todas las ramas. Y no paran de caérseme las hojas.”

“Tus amigos de siempre me hablaban de todo lo bueno que había en ti, que era todo, y mi amor crecía y crecía de saber que elegiste estar en la cara buena y amorosa del mundo. Tu bondad y nobleza traspasaban el pecho de cada persona que tuvo la dicha de cruzarse contigo. Ojalá volver a escucharte reír así una vez más… daría lo que el diablo me pidiera”, añade el actor, que ha logrado emocionar a miles de personas con su despedida.

El mensaje concluye con una reflexión sobre la vida y el legado de su padre, pero también con una promesa de seguir adelante: “Estés donde estés, estate tranquilo. Aunque ahora no exista consuelo entre nosotros, estaremos bien, seguiremos cuidándonos los unos a los otros. Pero, papá, danos unos días que te lloremos y podamos sacar poco a poco los camiones de tristeza que aparcaron y taponaron nuestras puertas. Fuiste el mejor padre, marido y abuelo que esta familia haya podido nunca desear. Te honraremos, querremos y añoraremos hasta el día en que volvamos a encontrarnos. Gracias por la vida que nos has regalado. Gracias por tu hermoso legado. Te amo, papá.”

Susana Abaitua y Dani Rovira, protagonistas de 'El bus de la vida'.

Las palabras del actor han recibido una oleada de cariño y condolencias por parte de compañeros y amigos del mundo del espectáculo. Entre ellos, Sara Carbonero, Marta Hazas o Rozalén, quien le dedicó un mensaje especialmente sentido: “Como si arrancaran de golpe la raíz de nuestro árbol... Ya verás cómo lo sentirás muchas veces a tu lado. Qué gran presencia tienen algunas ausencias. Te abrazo con fuerza, querido.”