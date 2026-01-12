España

Receta de alubias blancas con perdiz, un plato de cuchara con legumbres y caza para disfrutar en invierno

Las judías con perdiz son una receta manchega habitual en diferentes restaurantes de Toledo y otras provincias de Castilla-La Mancha

Guardar
Guiso de alubias blancas y
Guiso de alubias blancas y perdiz (Adobe Stock)

Un plato de caza y legumbres que resume a la perfección la esencia de la cocina española más rural. Las alubias o judías blancas con perdiz son uno de esos guisos de cuchara que evocan la esencia de la cocina rústica, una receta que aúna el intenso sabor de la perdiz, con la suavidad de las alubias blancas, creando un plato de lo más reconfortante y lleno de matices. Este plato, muy apreciado en los meses de otoño e invierno, es perfecto para celebrar en reuniones familiares o para disfrutar de un guiso tradicional en cualquier momento de la semana, con un buen pan como perfecto acompañante.

Receta de alubias blancas con perdiz

La preparación de esta receta consiste en cocer primero las alubias y después guisar la perdiz con un sofrito aromático. La clave está en integrar los sabores: la carne de perdiz, tras cocerse lentamente, se desmenuza y se incorpora al guiso de alubias, logrando un plato de cuchara con textura untuosa y sabor profundo. El resultado es un guiso tradicional, nutritivo y lleno de aroma a monte y cocina de antaño.

Tiempo de preparación

  • Remojo de las alubias: 12 horas.
  • Preparación activa: 30 minutos.
  • Cocción total: 2 horas y 30 minutos.

Ingredientes

  • 400 gramos de alubias blancas (mejor si son pochas o de calidad extra)
  • 1 perdiz (mejor de campo)
  • 150 ml de aceite de oliva virgen extra
  • 500 ml de vino blanco
  • 1 cabeza de ajos
  • 500 gramos de cebollas
  • 4 hojas de laurel
  • 10 gramos de pimienta negra en grano
  • 1 ramito de tomillo
  • Sal al gusto

Cómo hacer alubias blancas con perdiz, paso a paso

  1. Pon las alubias blancas en remojo con agua fría la noche anterior (al menos 12 horas).
  2. Al día siguiente, escurre y enjuaga las alubias. Ponlas a cocer en una olla grande cubiertas de agua fría y añade un poco de sal.
  3. Limpia bien la perdiz, elimina plumas y vísceras, y átala con un cordel fino para que mantenga la forma durante la cocción.
  4. Pica la cebolla y los ajos. Añádelos a la olla de las alubias junto con las hojas de laurel, el ramito de tomillo, los granos de pimienta, el aceite de oliva y el vino blanco.
  5. Incorpora la perdiz a la olla, asegurándote de que quede sumergida en el caldo.
  6. Cocina tapado a fuego muy suave durante unas dos horas, vigilando que las alubias estén siempre cubiertas de líquido. Si es necesario, añade agua fría en pequeñas cantidades, siempre que veas que el caldo disminuye.
  7. Cuando la perdiz esté tierna, retírala de la olla. Desmenúzala cuidadosamente, retirando piel y huesos, y vuelve a añadir la carne a la cazuela.
  8. Cocina todo junto cinco minutos más para integrar bien los sabores y rectifica el punto de sal.
  9. Sirve muy caliente, procurando que cada plato lleve tanto alubias como carne de perdiz.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con las cantidades indicadas, esta receta rinde para cuatro (4) porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 420 kcal aprox.
  • Proteínas: 30 g
  • Grasas: 14 g
  • Hidratos de carbono: 39 g
  • Fibra: 12 g
  • Sodio: 410 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El guiso puede conservarse en refrigeración, en recipiente hermético, hasta tres días. Se recomienda recalentar a fuego suave antes de servir. También admite congelación hasta por dos meses, aunque puede perder algo de textura la alubia.

Temas Relacionados

Platos de CucharaRecetas EspañaRecetasEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Ascienden a tres las mujeres asesinadas por violencia machista en 2026, tras confirmarse un caso en Cádiz

La víctima tenía 58 años. El número total de feminicidios asciende a 1.344 desde 2003

Ascienden a tres las mujeres

Aterriza en Madrid la primera pizzería 100% robótica: sin trabajadores, abierta 24 horas y supervisada por un famoso ‘pizzaiolo’

Este restaurante 100% automatizado abrirá su primera franquicia en España a lo largo de 2026, en el barrio madrileño de Chamberí

Aterriza en Madrid la primera

La Audiencia Nacional archiva la investigación por el apagón al no existir “un mínimo indicio” de “sabotaje terrorista”

Se descarta “de forma absoluta la existencia de indicios que permitan inferir que el origen de los hechos investigados se encuentre en una acción de terrorismo informático”, asegura el juez Calama en un auto

La Audiencia Nacional archiva la

Facua denuncia a Alquiler Plus por exigir pagos indebidos a inquilinos

La inmobiliaria, explica la organización de consumidores, obliga a los arrendatarios a abonar 990 euros más IVA por gestiones en el alquiler de viviendas

Facua denuncia a Alquiler Plus

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Juegos Once informó la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Triplex de la Once: combinación
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional archiva la

La Audiencia Nacional archiva la investigación por el apagón al no existir “un mínimo indicio” de “sabotaje terrorista”

Álvaro García Ortiz ya ha encontrado nuevo trabajo como fiscal en la Sección Social del Tribunal Supremo tras su condena

Sánchez anuncia ayudas a los propietarios para que no suban el alquiler de sus viviendas: “Ganamos todos”

Europa necesita un ejército de 100.000 soldados dirigidos por 10-12 personas: “¿Sería EEUU más fuerte si tuviera 50 ejércitos, políticas y presupuestos de Defensa?”

El exjefe de gabinete de Mazón niega su responsabilidad cuando escribió a Salomé Pradas que “de confinar nada” el día de la DANA: “Yo soy periodista, no jurista”

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Un ciberataque a Endesa Energía compromete datos personales y financieros de sus clientes

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 12 enero

DEPORTES

Xabi Alonso ensalza “el gol

Xabi Alonso ensalza “el gol espectacular” de Vinícius y dice sentirse orgulloso por el “gran compromiso” del Real Madrid

Raphinha, el héroe azulgrana de la Supercopa de España y la peor pesadilla del Real Madrid

El FC Barcelona revalida el título y se proclama supercampeón de España tras imponerse a un combativo Real Madrid

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Real Madrid por 3-2 en la Supercopa de España

Said Mechaal y sus críticas tras batir el récord en 10 kilómetros: “Todo es gracias a Estados Unidos, en España me han rechazado muchas veces”