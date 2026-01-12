Receta de alubias blancas con perdiz, un plato de cuchara con legumbres y caza para disfrutar en invierno

Guiso de alubias blancas y perdiz (Adobe Stock)

Un plato de caza y legumbres que resume a la perfección la esencia de la cocina española más rural. Las alubias o judías blancas con perdiz son uno de esos guisos de cuchara que evocan la esencia de la cocina rústica, una receta que aúna el intenso sabor de la perdiz, con la suavidad de las alubias blancas, creando un plato de lo más reconfortante y lleno de matices. Este plato, muy apreciado en los meses de otoño e invierno, es perfecto para celebrar en reuniones familiares o para disfrutar de un guiso tradicional en cualquier momento de la semana, con un buen pan como perfecto acompañante.

Receta de alubias blancas con perdiz

La preparación de esta receta consiste en cocer primero las alubias y después guisar la perdiz con un sofrito aromático. La clave está en integrar los sabores: la carne de perdiz, tras cocerse lentamente, se desmenuza y se incorpora al guiso de alubias, logrando un plato de cuchara con textura untuosa y sabor profundo. El resultado es un guiso tradicional, nutritivo y lleno de aroma a monte y cocina de antaño.

Tiempo de preparación

Remojo de las alubias: 12 horas.

Preparación activa: 30 minutos.

Cocción total: 2 horas y 30 minutos.

Ingredientes

400 gramos de alubias blancas (mejor si son pochas o de calidad extra)

1 perdiz (mejor de campo)

150 ml de aceite de oliva virgen extra

500 ml de vino blanco

1 cabeza de ajos

500 gramos de cebollas

4 hojas de laurel

10 gramos de pimienta negra en grano

1 ramito de tomillo

Sal al gusto

Cómo hacer alubias blancas con perdiz, paso a paso

Pon las alubias blancas en remojo con agua fría la noche anterior (al menos 12 horas). Al día siguiente, escurre y enjuaga las alubias. Ponlas a cocer en una olla grande cubiertas de agua fría y añade un poco de sal. Limpia bien la perdiz, elimina plumas y vísceras, y átala con un cordel fino para que mantenga la forma durante la cocción. Pica la cebolla y los ajos. Añádelos a la olla de las alubias junto con las hojas de laurel, el ramito de tomillo, los granos de pimienta, el aceite de oliva y el vino blanco. Incorpora la perdiz a la olla, asegurándote de que quede sumergida en el caldo. Cocina tapado a fuego muy suave durante unas dos horas, vigilando que las alubias estén siempre cubiertas de líquido. Si es necesario, añade agua fría en pequeñas cantidades, siempre que veas que el caldo disminuye. Cuando la perdiz esté tierna, retírala de la olla. Desmenúzala cuidadosamente, retirando piel y huesos, y vuelve a añadir la carne a la cazuela. Cocina todo junto cinco minutos más para integrar bien los sabores y rectifica el punto de sal. Sirve muy caliente, procurando que cada plato lleve tanto alubias como carne de perdiz.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con las cantidades indicadas, esta receta rinde para cuatro (4) porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 420 kcal aprox.

Proteínas: 30 g

Grasas: 14 g

Hidratos de carbono: 39 g

Fibra: 12 g

Sodio: 410 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El guiso puede conservarse en refrigeración, en recipiente hermético, hasta tres días. Se recomienda recalentar a fuego suave antes de servir. También admite congelación hasta por dos meses, aunque puede perder algo de textura la alubia.