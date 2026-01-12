La OMS explica cuántas horas deben dormir las personas mayores de 60 años

Las personas mayores necesitan dormir más de 6 horas al día, según la OMS . (Freepik)

Dormir bien es uno de los factores más influyentes para la salud. Junto a la alimentación y la actividad física, es uno de los pilares de la longevidad. Además, a medida que vas cumpliendo años, estos hábitos se vuelven aún más importantes para cuidar nuestro bienestar.

El sueño es, sin duda, una de las asignaturas pendientes que tienen los españoles. Según los datos que ha revelado recientemente la Sociedad Española de Sueño, el 14% de la población adulta del país sufre insomnio crónico. Esto es algo muy alarmante, y más teniendo en cuenta la estrecha relación que existe entre el descanso y la salud mental.

Cuántas horas de sueño necesitan las personas mayores de 60 años

La Organización Mundial de la Salud, mejor conocida como OMS, ha explicado cuántas horas deben dormir las personas mayores de 60 años. Según los expertos, a estas edades se debe dormir como mínimo 6 horas. Descansar menos de ese tiempo puede ser muy negativo debido a los numerosos peligros asociados.

La falta de sueño afecta directamente al sistema cardiovascular, aumentando el riesgo de hipertensión, arritmias, infartos y accidentes cerebrovasculares. También repercute directamente en el sistema inmunitario, lo que hace que el organismo sea más vulnerable a infecciones y dificulta la recuperación ante enfermedades.

A nivel cognitivo, dormir poco de manera crónica está asociado con problemas de memoria, dificultad para concentrarse y un mayor riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o la demencia.

Además, la falta de descanso altera la regulación de hormonas importantes, entre las que se encuentran las relacionadas con el hambre y el metabolismo. Esto puede repercutir en tu dieta, favoreciendo al aumento de peso o la aparición de enfermedades como diabetes.

La organización recomienda dormir entre 7 y 8 horas cada noche. Descansar dentro de este intervalo permite que el cuerpo complete los ciclos de sueño profundo y REM, fundamentales para la reparación de tejidos, la consolidación de la memoria y el mantenimiento del equilibrio hormonal.

Hábitos para dormir bien después de los 60 años

Aunque la mayoría de personas conozcan la importancia de descansar bien, en muchas ocasiones no somos capaces de dormir adecuadamente. En una época en la que los estímulos tecnológicos, las notificaciones y la hiperconectividad forman parte de la rutina diaria, es difícil desconectar y tener unos hábitos adecuados.

Para mejorar la calidad del sueño después de los 60 años, es fundamental establecer hábitos que ayuden a regular el reloj biológico y a preparar el cuerpo para el descanso. Tener horarios fijos para acostarse, incluso cuando es fin de semana, es fundamental.

Crear un ambiente propicio también es clave. Es importante que esté a una temperatura ideal, la cama sea cómoda y que no haya estímulos que nos puedan alterar. Evitar el uso de pantallas al menos una hora antes de dormir ayuda a que el cerebro reduzca la producción de cortisol y aumente la de melatonina, la hormona que regula el sueño.

Otros hábitos útiles incluyen limitar la ingesta de cafeína y alcohol por la tarde, realizar ejercicio físico moderado durante el día y dedicar unos minutos a técnicas de relajación, como la respiración profunda o estiramientos suaves.