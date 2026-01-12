España

Este es el motivo por el que debes lavar la ropa recién comprada: “Es lo mismo que se usa para embalsamar muertos”

Farmacéutico Fernández recomienda lavar la ropa nueva antes de usarla para evitar irritaciones en la piel

Interior de una tienda de Zara.
Interior de una tienda de Zara. (Europa Press)

Abrigos, pantalones, camisetas, blusas, vestidos... la moda es uno de los regalos más comunes entre los españoles para el día de Navidad y Reyes. Cuando se terminan las celebraciones, el gasto no para: las tiendas aprovechan el inicio del nuevo año para poner gran parte de sus artículos rebajados y muchos aprovecharán los grandes descuentos para renovar su armario y hacer acopio de prendas de invierno.

Algunos habrán incorporado a la rutina el lavar las prendas recién compradas antes de ponérselas y, según el farmacéutico Álvaro Fernández, es algo que todos deberíamos hacer antes de estrenar algo de ropa. El sanitario, conocido en redes sociales como @farmaceuticofernandez, ha explicado en un reciente vídeo que estos artículos suelen llevar ciertos productos químicos que pueden irritar la piel.

“Seguro que os habéis dado cuenta de que la ropa nueva tiene un olor particular, que solo tienen las cosas nuevas. Pues ese olor se debe al formaldehído, que es lo mismo que se usa para embalsamar muertos y a otros productos químicos, que se utilizan para que la ropa esté más suave, se arrugue menos, brille más, para que te llame más la atención cuando está en la tienda”, ha asegurado el farmacéutico.

Qué es el formaldehído

El formaldehído es un químico que se usa en la industria textil para tratar los tejidos y que se arruguen menos, pero su uso en Europa está regulado. El Reglamento de la Comisión Europea en relación al uso de sustancias tóxicas o cancerígenas limita la concentración de formaldehído a 30 miligramos por kilogramo, por lo que las cantidades presentes en la ropa nunca serán un peligro para la salud, si bien pueden ser un inconveniente para algunas personas con pieles sensibles. “El problema es que todos esos productos para tu piel van fatal y te pueden dar alergia”, ha indicado el farmacéutico.

Los problemas con la ropa nueva van más allá de los químicos que puede portar, pues, “aunque la prenda sea nueva y venga con etiqueta, no está limpia”, ha apuntado Fernández. “Durante su fabricación, transporte y almacenamiento pasa por muchas manos y superficies”, ha indicado en su vídeo, lo que conlleva que la ropa arrastre suciedad. “Aparte de que antes de que tú te la llevaras, a saber quién se la ha probado, por cuántas manos ha pasado y cómo la han guardado. ¿Seguro que no la prefieres lavar antes de estrenar?“, ha preguntado.

Riesgos para la piel de no lavar la ropa nueva

Álvaro Fernández, en un reciente
Álvaro Fernández, en un reciente vídeo en redes sociales. (@farmaceuticofernandez/Tiktok)

Los menos aprensivos ante la suciedad y los gérmenes quizás decidan saltarse el paso de lavar la ropa recién comprada, pero puede provocar problemas en la piel. Según el farmacéutico Fernández, las prendas recién compradas pueden generar irritaciones y picores en la piel, además de reacciones alérgicas, sobre todo en pieles sensibles. Además, los restos de algunos tintes pueden desteñir o transferirse a la piel.

Al lavar la ropa nueva antes de usarla, se eliminan residuos químicos y se reduce el riesgo de irritaciones, además de volver la prenda más suave y cómoda desde el primer uso.

