El temporal de nieve obliga a cerrar nueve carreteras en Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña y Navarra

La nieve condiciona durante esta madrugada a un total de 28 vías en todo el país, aunque ninguno de los caminos clausurados es principal

Labores de retirada de la nieve acumulada en carreteras y coches en Sallent de Gàllego tras la llegada de un temporal que traslada una masa de aire ártico a la Península Ibérica, a 9 de diciembre de 2024, en Huesca, Aragón (España). / Verónica Lacasa - Europa Press

La nieve ha sido partícipe del paisaje urbano de muchas ciudades europeas esta semana, e incluso ha ralentizado las comunicaciones. En la madrugada de este domingo, el temporal está teniendo afecciones sobre España y sus carreteras, de manera que un total de 28 vías están afectadas. De las 28, nueve de ellas están cerradas, aunque ninguna es un paso de vehículos principal.

Los puntos en los que hay carreteras afectadas son, según informa la Agencia EFE, Almería, Granada, Asturias, Cantabria, Salamanca, Cataluña y Navarra.

Noticia en ampliación.

