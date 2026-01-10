España

Silvia Severino, psicóloga: “Si te identificas con alguna de estas cosas, seguramente seas una Persona Altamente Sensible”

La alta sensibilidad afecta a un gran porcentaje de la sociedad y es importante saber si es tu caso para poder poner límites

Una psicóloga habla sobre las personas altamente sensibles (Pexels)

Las personas altamente sensibles (PAS) suelen experimentar el mundo de una manera especialmente intensa. Este rasgo, definido por la psicología, implica una sensibilidad mayor ante estímulos emocionales y ambientales. Según la psicóloga Silvia Severino, quienes se reconocen en ciertas características pueden identificarse como PAS.

La alta sensibilidad no es una enfermedad ni un trastorno; se trata de un rasgo de personalidad que afecta a entre un 20% y 30% de la población española. Las PAS tienden a percibir con gran profundidad tanto lo que sienten como lo que sucede a su alrededor, lo que puede influir en sus relaciones, su bienestar y su forma de afrontar el día a día.

Reconocer estos rasgos ayuda a comprender mejor la experiencia interna de quienes viven con alta sensibilidad. Entender la alta sensibilidad facilita buscar estrategias de autocuidado y comunicación apropiadas. Además, aporta herramientas para gestionar mejor los desafíos diarios, como la sobrecarga emocional o la necesidad de espacios tranquilos.

Sentir emociones con intensidad

Una característica central de las personas altamente sensibles es que sienten las emociones con intensidad, tanto las propias como las ajenas. Experimentan alegría, tristeza, enfado o miedo de forma más profunda que la mayoría.

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

Esto puede hacer que reaccionen de manera visible ante situaciones que para otros parecen triviales. La intensidad emocional también se traduce en una conexión especial con el entorno, lo que puede resultar abrumador en determinadas circunstancias.

Las Personas Altamente sensibles y los estímulos

Las PAS son especialmente sensibles a los estímulos ambientales. Los ruidos fuertes, la luz intensa o los ambientes caóticos pueden resultarles molestos o incluso agotadores. Según Silvia Severino, el exceso de estímulos puede saturarlas con facilidad.

Esta sensibilidad no se limita solo a lo físico, sino también a lo emocional. Ambientes cargados de tensión o conflictos pueden afectarles de manera significativa, llevándolas a buscar espacios tranquilos y ordenados para sentirse cómodas.

Empatía e intuición profundas

La empatía y la intuición son dos rasgos clave de las PAS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La empatía es otro de los rasgos distintivos de las personas altamente sensibles. Suelen captar las emociones de los demás con rapidez y comprender lo que sienten sin necesidad de explicaciones largas. Esta capacidad, unida a una intuición desarrollada, les permite anticipar reacciones y necesidades en su entorno.

Sin embargo, tanta empatía puede hacer que los conflictos o el sufrimiento ajeno les afecten más que a otras personas. Esto puede traducirse en un mayor desgaste emocional y la necesidad de aprender a poner límites saludables.

Necesidad de soledad para recargar energía

Después de socializar o pasar tiempo en entornos muy estimulantes, las personas altamente sensibles suelen necesitar momentos de soledad. Estos espacios les permiten recuperar su energía y procesar lo vivido.

La soledad, lejos de ser un signo de aislamiento, es una estrategia natural para equilibrar el impacto de la sobreestimulación. Darse estos tiempos es fundamental para el bienestar emocional de quienes tienen este rasgo.

El aislamiento en las personas PAS. (Freepik)

Reflexión y dificultad para soltar emociones

Las PAS tienden a reflexionar mucho sobre lo que les sucede. Analizan sus experiencias y las emociones asociadas, lo que puede llevarlas a tomar las cosas muy a pecho. A veces, les resulta difícil dejar atrás ciertas vivencias o sentimientos, permaneciendo más tiempo conectadas con lo que han experimentado. Reconocer esta tendencia permite buscar herramientas para gestionar mejor las emociones y evitar el desgaste.

