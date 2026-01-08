Silvia Severino, psicóloga: “Si quieres cuidar las relaciones que realmente te importan, tienes que aprender a decir lo que te gusta y lo que no”

Aprender a poner límites resulta fundamental para que las relaciones se sostengan sobre vínculos verdaderos. (Freepik)

Aprender a poner límites es una de las habilidades que todo el mundo da por hecha, pero que se convierte en un reto para muchas personas cuando se intenta ejercer. Decir “no”, marcar una línea o expresar un malestar suele percibirse como un gesto brusco, casi violento, especialmente en una cultura que premia la complacencia y castiga el conflicto. Desde pequeños aprendemos que agradar es una virtud y que incomodar puede tener consecuencias, por lo que el resultado es una dificultad estructural para defender el propio espacio emocional.

No a todas las personas les cuesta por igual. Hay quienes han crecido en entornos donde expresar necesidades era recibido con reproche, indiferencia o chantaje emocional. Otras han interiorizado la idea de que el amor, la amistad o el trabajo requieren sacrificio constante. Así, el límite se vive como una amenaza: a perder al otro, a ser etiquetado como egoísta o a romper una armonía que, en muchos casos, ya estaba dañada.

La ausencia de límites claros no suele pasar factura de inmediato, pero termina derivando en desgaste, resentimiento y relaciones desiguales. El malestar se acumula en silencio hasta que estalla o se cronifica en forma de culpa, ansiedad o distanciamiento. Lo paradójico es que, intentando evitar el conflicto, muchas personas acaban erosionando los vínculos que más desean conservar.

La psicóloga Silvia Severino apunta directamente a esta contradicción cuando reflexiona sobre la salud de las relaciones. “A mí me encanta la frase de que las relaciones sanas necesitan conversaciones incómodas”, explica en uno de sus vídeos de TikTok (@silviaseverinopsico). En esa incomodidad se juega buena parte de la autenticidad del vínculo: evitar lo difícil puede ser cómodo a corto plazo, pero tiene un coste emocional elevado.

Poner límites como forma de autocuidado

Para Severino, el problema no es la falta de afecto, sino la falta de comunicación honesta. “Si quieres cuidar las relaciones que de verdad te importan, necesitas aprender a decir lo que te gusta y lo que no te gusta”. Poner palabras a lo que incomoda no implica atacar al otro, sino ofrecer información sobre uno mismo y sobre la relación, una información que puede ser muy valiosa para fortalecer el vínculo.

Sin embargo, pese a lo importante que resulta esta comunicación, el temor suele vencer, por lo que se impone el silencio. “Muchas veces evitamos hablar por miedo a incomodar al otro, por miedo a que el otro se sienta mal o por miedo a generar tensión en la relación”. Esto está vinculado a la idea de que el conflicto es siempre negativo; sin embargo, como señala la psicóloga, “callarte no evita el problema, solo lo aplaza”.

Ese aplazamiento tiene una serie de efectos: distancia emocional, reproches internos o estallidos desproporcionados, pues, cuando el límite llega tarde, suele hacerlo cargado de frustración. Por eso, Severino defiende la importancia del momento: “Hablar a tiempo no rompe vínculos, al contrario, le das al otro la oportunidad de entenderte, de ajustarse y de cuidar la relación”.

Desde esta perspectiva, el límite deja de ser una barrera y se convierte en una herramienta de cuidado mutuo. No se trata de imponer, sino de delimitar. La psicóloga insiste en desmontar una de las creencias más arraigadas: “Poner límites no es egoísmo, es una forma de cuidarte, cuidar al otro y cuidar el vínculo”.

En un contexto donde la autoexigencia y la disponibilidad permanente se confunden con compromiso, aprender a poner límites es también un acto de responsabilidad emocional. Implica asumir que el bienestar propio no es incompatible con el del otro y que la incomodidad puntual puede ser el precio de una relación más justa y duradera.