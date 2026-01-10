España

El Gobierno de Francia explica cómo será el servicio militar: un salario de 800 euros y una formación de 10 meses

Emmanuel Macron anunció la implementación a finales de 2025, uniéndose a otros países europeos como Bélgica o Alemania

Guardar
Soldados franceses patrullan cerca de
Soldados franceses patrullan cerca de la Torre Eiffel (EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON)

El Gobierno de Francia ha presentado los detalles del nuevo servicio militar, una reforma que marca un giro fundamental en la política de defensa y el vínculo entre la juventud y las Fuerzas Armadas. Se trata de un servicio militar “útil, voluntario y selectivo” dirigido a jóvenes de 18 a 25 años, que entrará en vigor a partir de septiembre de 2026. Esta iniciativa pretende responder a los desafíos estratégicos actuales y ofrecer a los jóvenes una oportunidad de desarrollo personal y profesional.

Emmanuel Macron anunció la implementación a finales de 2025, uniéndose a otros países europeos como Bélgica o Alemania. El nuevo servicio nacional francés no será obligatorio, a diferencia del antiguo servicio suspendido en 1996. La previsión es comenzar en septiembre de 2026 con 3.000 voluntarios y aumentar progresivamente hasta llegar a 50.000 anuales en 2035.

Siguiendo la práctica de otros países europeos, como Suecia, Finlandia o Suiza, Francia busca crear un “continuum de compromiso” que refuerce el vínculo entre la juventud, el ejército activo y la reserva, en respuesta a la degradación acelerada del entorno internacional y la necesidad de consolidar la defensa nacional.

Macron anuncia el envío de una misión franco-británica para entrenar al Ejército ucraniano.

Servicio militar voluntario y de 10 meses de duración

Su normativa permite que solo accedan aquellos jóvenes motivados por el compromiso con la defensa, con procesos de selección basados en perfiles y competencias. El programa tendrá una duración de 10 meses. Uno es de formación militar básica y nueve de misión en unidades de las Fuerzas Armadas, tanto en la Francia metropolitana como en los territorios de ultramar.

Las tareas a desempeñar incluyen protección del territorio, apoyo al funcionamiento diario de los ejércitos y participación en funciones técnicas o especializadas. Ejemplos concretos de misiones abarcan desde patrullas de vigilancia, apoyo en logística y mantenimiento, tareas en restauración o asistencia sanitaria, hasta labores en ciberdefensa, traducción, ingeniería o manejo de drones. El servicio se llevará a cabo exclusivamente en territorio nacional, quedando excluidas las operaciones exteriores o despliegues en zonas de conflicto.

Preguntamos a los jóvenes en Madrid si irían a la guerra por su país

Salario, becas y ayudas

Además de la experiencia y la formación obtenidas, los voluntarios percibirán una remuneración mínima de 800 euros brutos mensuales, alojamiento y comida gratuitos, y acceso a una tarjeta “militar” de la SNCF que proporciona un 75% de descuento en transporte ferroviario nacional. Para los beneficiarios de becas, la remuneración no se contará en el cálculo para la concesión de ayudas estudiantiles.

Se les dotará también de equipamiento completo y podrán compatibilizar el servicio con un año de “césure” (pausa justificada) dentro de la plataforma Parcoursup, conservando sus opciones académicas. El proceso de inscripción se abrirá el 12 de enero de 2026. Los candidatos pasarán una preselección, una revisión médica y un control de seguridad, recibiendo la respuesta definitiva antes de julio.

Con este dispositivo, Francia aspira a reforzar el pacto entre sociedad y fuerzas armadas, dotando a los jóvenes de nuevas competencias y facilitando su integración posterior en la vida profesional o en la reserva militar. El nuevo servicio nacional se perfila así como un instrumento clave en la estrategia de seguridad y en la formación cívica de la próxima generación.

Temas Relacionados

FranciaFuerzas ArmadasMilitaresEjércitoEspaña-InternacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Los puentes romanos que aún siguen en buen estado en España y puedes cruzar con normalidad

La conservación permite que hoy se puedan recorrer a pie por entornos naturales privilegiados

Los puentes romanos que aún

El truco para eliminar la cal de la ducha con papel de horno

Las manchas de agua dura suelen deberse a la acumulación de minerales en los herrajes de acero inoxidable. Este producto es ideal para limpiarlas sin usar detergentes agresivos

El truco para eliminar la

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 3 de las 14:00 horas

Triplex de la Once: jugada

Los 10 podcasts de Spotify en España para engancharse este día

Las producciones de terror y de ficción, como Caso 63, se han posicionado entre los favoritos del público español en Spotify

Los 10 podcasts de Spotify

Un padre logra que la Justicia modifique el uso de la vivienda familiar tras probar con un detective privado que la madre ya no reside allí

El tribunal estableció que el domicilio quedará en copropiedad hasta que los progenitores acuerden su destino y limitó su uso protegido hasta la mayoría de edad del menor

Un padre logra que la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un padre logra que la

Un padre logra que la Justicia modifique el uso de la vivienda familiar tras probar con un detective privado que la madre ya no reside allí

María Jesús Montero defiende el nuevo modelo de financiación autonómica: “No hay excusa posible para decir que no” a los millones para las comunidades

Venezuela sigue teniendo al menos 9 presos políticos españoles: en 2025 el Gobierno fijó en 14 los detenidos de forma “arbitraria” por el régimen de Maduro

Un hombre recurre la restitución de la herencia a dos hijos desheredados por su abuela y la Justicia lo rechaza: su apelación se centró en criticar el sistema sucesorio

El buque escuela ‘Juan Sebastián de Elcano’ sale desde Cádiz un año más para su instrucción: visitará el Caribe o la costa de EEUU

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Repsol negocia con la Administración de Trump para proteger los 13.000 millones de euros que se juega en Venezuela

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 10 enero

El precio de la luz en España para este 11 de enero

A partir de qué mes de baja se deja de cotizar: superar el umbral provoca incluso la suspensión del puesto de trabajo

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España