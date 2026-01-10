El Gobierno de Francia explica cómo será el servicio militar: un salario de 800 euros y una formación de 10 meses

Soldados franceses patrullan cerca de la Torre Eiffel (EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON)

El Gobierno de Francia ha presentado los detalles del nuevo servicio militar, una reforma que marca un giro fundamental en la política de defensa y el vínculo entre la juventud y las Fuerzas Armadas. Se trata de un servicio militar “útil, voluntario y selectivo” dirigido a jóvenes de 18 a 25 años, que entrará en vigor a partir de septiembre de 2026. Esta iniciativa pretende responder a los desafíos estratégicos actuales y ofrecer a los jóvenes una oportunidad de desarrollo personal y profesional.

Emmanuel Macron anunció la implementación a finales de 2025, uniéndose a otros países europeos como Bélgica o Alemania. El nuevo servicio nacional francés no será obligatorio, a diferencia del antiguo servicio suspendido en 1996. La previsión es comenzar en septiembre de 2026 con 3.000 voluntarios y aumentar progresivamente hasta llegar a 50.000 anuales en 2035.

Siguiendo la práctica de otros países europeos, como Suecia, Finlandia o Suiza, Francia busca crear un “continuum de compromiso” que refuerce el vínculo entre la juventud, el ejército activo y la reserva, en respuesta a la degradación acelerada del entorno internacional y la necesidad de consolidar la defensa nacional.

Servicio militar voluntario y de 10 meses de duración

Su normativa permite que solo accedan aquellos jóvenes motivados por el compromiso con la defensa, con procesos de selección basados en perfiles y competencias. El programa tendrá una duración de 10 meses. Uno es de formación militar básica y nueve de misión en unidades de las Fuerzas Armadas, tanto en la Francia metropolitana como en los territorios de ultramar.

Las tareas a desempeñar incluyen protección del territorio, apoyo al funcionamiento diario de los ejércitos y participación en funciones técnicas o especializadas. Ejemplos concretos de misiones abarcan desde patrullas de vigilancia, apoyo en logística y mantenimiento, tareas en restauración o asistencia sanitaria, hasta labores en ciberdefensa, traducción, ingeniería o manejo de drones. El servicio se llevará a cabo exclusivamente en territorio nacional, quedando excluidas las operaciones exteriores o despliegues en zonas de conflicto.

Salario, becas y ayudas

Además de la experiencia y la formación obtenidas, los voluntarios percibirán una remuneración mínima de 800 euros brutos mensuales, alojamiento y comida gratuitos, y acceso a una tarjeta “militar” de la SNCF que proporciona un 75% de descuento en transporte ferroviario nacional. Para los beneficiarios de becas, la remuneración no se contará en el cálculo para la concesión de ayudas estudiantiles.

Se les dotará también de equipamiento completo y podrán compatibilizar el servicio con un año de “césure” (pausa justificada) dentro de la plataforma Parcoursup, conservando sus opciones académicas. El proceso de inscripción se abrirá el 12 de enero de 2026. Los candidatos pasarán una preselección, una revisión médica y un control de seguridad, recibiendo la respuesta definitiva antes de julio.

Con este dispositivo, Francia aspira a reforzar el pacto entre sociedad y fuerzas armadas, dotando a los jóvenes de nuevas competencias y facilitando su integración posterior en la vida profesional o en la reserva militar. El nuevo servicio nacional se perfila así como un instrumento clave en la estrategia de seguridad y en la formación cívica de la próxima generación.