Macron presenta su plan de despliegue militar en Ucrania durante una reunión con los principales partidos

El proyecto de Francia contempla el envío de varios miles de soldados a territorio ucraniano tras la conclusión del conflicto, sin involucrar a las tropas en zonas de combate directo. Según informó el diario Le Monde, el presidente Emmanuel Macron expuso este viernes los detalles operativos y el alcance de la propuesta en una reunión privada realizada en el palacio del Elíseo, dirigida a altos funcionarios del Estado y a los principales líderes de los partidos políticos del país. El encuentro se extendió por cerca de tres horas, en las que Macron detalló el objetivo de contribuir a la seguridad ucraniana en la etapa posterior a la guerra y reiteró que la intención de Francia es desplegar efectivos solo para tareas de apoyo y estabilización.

De acuerdo con Le Monde, a la cita asistieron el primer ministro Sébastien Lecornu; la ministra de las Fuerzas Armadas, Catherine Vautrin; el jefe del Estado Mayor de la Defensa, general Fabien Mandon; los presidentes de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, y del Senado, Gérard Larcher; además de los dirigentes parlamentarios y representantes de las principales fuerzas políticas, tanto oficialistas como opositoras. Estuvieron presentes también los presidentes de las Comisiones de Exteriores y Defensa del Parlamento, así como líderes de partidos abiertamente contrarios al despliegue militar francés, incluidos Agrupación Nacional y La Francia Insumisa.

Durante la reunión, Macron aclaró que las fuerzas francesas no participarán en la línea de frente y que su labor consistirá en respaldar al ejército ucraniano. Según consignó Le Monde, el mandatario enfatizó que "no vamos a estar en la línea de frente, pero vamos a apoyar al Ejército ucraniano", reafirmando así declaraciones previas y subrayando la ausencia de implicación en combates. Además, el presidente ofreció detalles considerados confidenciales para que todos los asistentes comprendieran los parámetros del plan propuesto.

El medio francés explicó que entre las funciones previstas para estas tropas figura la participación en operaciones en la franja fronteriza entre Ucrania y Rusia cuando se haya logrado el cese de hostilidades. Macron ya había adelantado el miércoles que la presencia militar respondería a la necesidad de "mantener la paz" en la región, indicando que los efectivos actuarían en tareas con ese objetivo específico luego de pactado el alto el fuego.

Le Monde detalló también que el plan francés se enmarca en compromisos multilaterales recientes. Francia y Reino Unido acordaron liderar el envío de tropas internacionales destinadas a reforzar la seguridad en Ucrania, integradas en una futura Fuerza Multinacional y bajo acuerdos de garantías de seguridad para prevenir nuevos episodios de agresión rusa. Según lo difundido por el medio, el mecanismo prevé que la presencia militar funcione como elemento disuasorio frente a amenazas que puedan producirse tras la guerra.

En cuanto a las posiciones políticas, la sesión cerrada del Elíseo permitió la exposición tanto de argumentos a favor del despliegue militar como de las reticencias expresadas por partidos opositores, quienes participaron del acto transmitiendo inquietudes sobre las consecuencias de la medida para Francia y la estabilidad europea. El evento sirvió además para que Macron compartiera información que, según Le Monde, contaba con carácter reservado y buscaba asegurar la comprensión y transparencia de la propuesta ante todos los sectores políticos representados en la reunión.

El plan presentado por el gobierno francés no contempla acciones ofensivas ni el involucramiento de tropas en operaciones de combate activo. Según publicó Le Monde, la iniciativa se concentra exclusivamente en la colaboración para la paz y la protección de los territorios ucranianos tras el fin de la confrontación. Los detalles compartidos pretenden establecer un marco de cooperación internacional que asegure la tranquilidad en la zona y permita un seguimiento coordinado para evitar futuros conflictos.

De acuerdo con los datos difundidos por Le Monde, la estrategia francesa coincide con las iniciativas asumidas por otros países aliados, que ya trabajan en la creación de una fuerza multinacional encargada de sostener los compromisos de seguridad posguerra con Ucrania. Macron insistió en la distancia entre este plan y cualquier tipo de implicación directa en el frente de batalla, estableciendo una línea clara entre el respaldo a las autoridades ucranianas y la no participación en acciones armadas en el terreno.

El despliegue militar francés, como detalló Le Monde, se conceptualiza como un paso en el marco de las garantías internacionales que buscan impedir la reaparición de conflictos armados en el este de Europa. Estas acciones forman parte de un acuerdo que prevé, en última instancia, el uso de la fuerza únicamente como elemento disuasorio y de mantenimiento de la paz en el territorio afectado.