El “entrenamiento de líderes de guerra” que realiza el Ejército de Francia: una formación de “élite” para las decisiones en escenarios de conflicto

Emmanuel Macron habla con soldados en la base militar en Orleans (AP Foto/Christophe Ena, Archivo)

El Ejército de Francia cuenta con una formación selectiva de altos mandos que son elegidos por determinadas capacidades para convertirlos en “líderes de guerra”. A través del Centro de Altos Estudios Militares (CHEM), ofrece el máximo nivel académico de la defensa gala, convirtiéndose en una formación de élite reconocida en el ámbito internacional.

El general de brigada aérea Bruno Cunat, director del CHEM, detalló en el pódcast Defcast, del Ministerio de las Fuerzas Armadas, que solo cerca de 30 oficiales acceden cada año a este proceso formativo, tras una exigente selección realizada por los jefes de Estado Mayor y directores centrales, bajo la aprobación final del máximo responsable militar del país. Este filtro busca garantizar que los elegidos reúnan el perfil idóneo para liderar en contextos complejos.

En la edición actual, el CHEM acoge a 26 oficiales franceses y a siete procedentes de países miembros de la OTAN: Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Italia, Bélgica, Rumanía y España. Los participantes extranjeros, seleccionados por sus respectivos gobiernos, suelen ser oficiales de alto potencial elegidos por su trayectoria y capacidad de liderazgo y que, a su vez, puedan tener una conexión con el país.

Macron anuncia el envío de una misión franco-británica para entrenar al Ejército ucraniano.

Entrenamiento para ser líderes

El CHEM desarrolla un programa de formación para oficiales superiores de las Fuerzas Armadas que prioriza la adquisición de experiencia práctica y el análisis estratégico. El curso, que dura aproximadamente 10 meses, se estructura en torno a 15 seminarios temáticos, donde los participantes trabajan en equipo, resuelven casos y exponen sus aprendizajes en foros de discusión con ponentes externos.

La metodología se aleja del modelo de clases magistrales y se orienta hacia el debate, la colaboración y la exposición ante situaciones complejas. Los alumnos se enfrentan a ejercicios que simulan crisis internacionales, escenarios de conflicto y decisiones en tiempo limitado. También realizan viajes de estudio a instalaciones militares, organismos del sector defensa, industria y centros de investigación tanto en Francia como en el extranjero.

Una parte esencial de la formación es la confrontación de ideas a partir de encuentros con figuras de alto nivel del ámbito militar, judicial y empresarial, así como de la seguridad e inteligencia. Estas experiencias buscan desarrollar la resiliencia física y mental, el liderazgo y la capacidad de tomar decisiones bajo presión, cualidades que el CHEM considera indispensables para comandar en entornos inciertos y cambiantes.

Proyección internacional

La formación en el CHEM facilita que los militares seleccionados accedan a puestos relevantes en los estados mayores, gabinetes ministeriales o entidades estratégicas como el Estado Mayor Particular del Presidente o el Secretariado General de Defensa y Seguridad Nacional. El aprendizaje abarca derecho, finanzas públicas y aspectos esenciales del Ministerio de Defensa.

El CHEM configura su temario atendiendo a las prioridades estratégicas del ejército francés, incluyendo la preparación ante amenazas como la rusa, el refuerzo de la defensa europea y la integración con el mundo civil y empresarial. Su enfoque internacional prepara a los oficiales para liderar en coaliciones y redes multinacionales, consolidando el papel de Francia en la arquitectura de defensa europea y global.