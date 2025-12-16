España

El “entrenamiento de líderes de guerra” que realiza el Ejército de Francia: una formación de “élite” para las decisiones en escenarios de conflicto

El Centro de Altos Estudios Militares (CHEM) ofrece el máximo nivel académico de la defensa gala

Guardar
Emmanuel Macron habla con soldados
Emmanuel Macron habla con soldados en la base militar en Orleans (AP Foto/Christophe Ena, Archivo)

El Ejército de Francia cuenta con una formación selectiva de altos mandos que son elegidos por determinadas capacidades para convertirlos en “líderes de guerra”. A través del Centro de Altos Estudios Militares (CHEM), ofrece el máximo nivel académico de la defensa gala, convirtiéndose en una formación de élite reconocida en el ámbito internacional.

El general de brigada aérea Bruno Cunat, director del CHEM, detalló en el pódcast Defcast, del Ministerio de las Fuerzas Armadas, que solo cerca de 30 oficiales acceden cada año a este proceso formativo, tras una exigente selección realizada por los jefes de Estado Mayor y directores centrales, bajo la aprobación final del máximo responsable militar del país. Este filtro busca garantizar que los elegidos reúnan el perfil idóneo para liderar en contextos complejos.

En la edición actual, el CHEM acoge a 26 oficiales franceses y a siete procedentes de países miembros de la OTAN: Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Italia, Bélgica, Rumanía y España. Los participantes extranjeros, seleccionados por sus respectivos gobiernos, suelen ser oficiales de alto potencial elegidos por su trayectoria y capacidad de liderazgo y que, a su vez, puedan tener una conexión con el país.

Macron anuncia el envío de una misión franco-británica para entrenar al Ejército ucraniano.

Entrenamiento para ser líderes

El CHEM desarrolla un programa de formación para oficiales superiores de las Fuerzas Armadas que prioriza la adquisición de experiencia práctica y el análisis estratégico. El curso, que dura aproximadamente 10 meses, se estructura en torno a 15 seminarios temáticos, donde los participantes trabajan en equipo, resuelven casos y exponen sus aprendizajes en foros de discusión con ponentes externos.

La metodología se aleja del modelo de clases magistrales y se orienta hacia el debate, la colaboración y la exposición ante situaciones complejas. Los alumnos se enfrentan a ejercicios que simulan crisis internacionales, escenarios de conflicto y decisiones en tiempo limitado. También realizan viajes de estudio a instalaciones militares, organismos del sector defensa, industria y centros de investigación tanto en Francia como en el extranjero.

Una parte esencial de la formación es la confrontación de ideas a partir de encuentros con figuras de alto nivel del ámbito militar, judicial y empresarial, así como de la seguridad e inteligencia. Estas experiencias buscan desarrollar la resiliencia física y mental, el liderazgo y la capacidad de tomar decisiones bajo presión, cualidades que el CHEM considera indispensables para comandar en entornos inciertos y cambiantes.

Proyección internacional

La formación en el CHEM facilita que los militares seleccionados accedan a puestos relevantes en los estados mayores, gabinetes ministeriales o entidades estratégicas como el Estado Mayor Particular del Presidente o el Secretariado General de Defensa y Seguridad Nacional. El aprendizaje abarca derecho, finanzas públicas y aspectos esenciales del Ministerio de Defensa.

El CHEM configura su temario atendiendo a las prioridades estratégicas del ejército francés, incluyendo la preparación ante amenazas como la rusa, el refuerzo de la defensa europea y la integración con el mundo civil y empresarial. Su enfoque internacional prepara a los oficiales para liderar en coaliciones y redes multinacionales, consolidando el papel de Francia en la arquitectura de defensa europea y global.

Temas Relacionados

MilitaresEjércitoGuerraFranciaEspaña-InternacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger consideran vender su mansión gallega

La finca Santa Lucía permanece vacía pese a la gran inversión que el cantante ha realizado

Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger

Números ganadores del Super Once del 16 diciembre

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Números ganadores del Super Once

Los médicos se desmarcan del preacuerdo del Estatuto Marco: “Se mantiene convocada la huelga nacional”

Los sindicatos de facultativos se reunirán con el Ministerio de Sanidad el miércoles 17 de diciembre

Los médicos se desmarcan del

La compraventa de viviendas se desacelera en el tercer trimestre con una subida del 2,7%

Los datos del Ministerio de Vivienda apuntan a que las 170.656 operaciones registradas entre junio y septiembre suponen una caída del 13,2% en la actividad respecto a los tres meses anteriores

La compraventa de viviendas se

Pilar Alegría deja el Gobierno para ser candidata en Aragón: “He sido muy feliz, pero ahora inicio mi camino más emocionante”

Pedro Sánchez debe decidir ahora quién se encarga de Educación. También el nombre de la nueva portavoz del Gobierno

Pilar Alegría deja el Gobierno
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pilar Alegría deja el Gobierno

Pilar Alegría deja el Gobierno para ser candidata en Aragón: “He sido muy feliz, pero ahora inicio mi camino más emocionante”

La Audiencia Nacional revisará la legitimidad del comité de análisis creado para investigar el apagón eléctrico

La carretera submarina más larga del mundo tendrá 27 kilómetros a 400 metros de profundidad y una rotonda doble para salir

La Justicia frena a un padre que quería desahuciar a su hijo y su nuera de la vivienda familiar de su esposa fallecida

Almeida paga 72.600 euros para que una consultora experta en ciencia y tecnología logre que Madrid mejore su puesto en rankings internacionales

ECONOMÍA

Números ganadores del Super Once

Números ganadores del Super Once del 16 diciembre

La compraventa de viviendas se desacelera en el tercer trimestre con una subida del 2,7%

Aranceles al cerdo español: China fija entre el 4,9% y el 19,8% los impuestos a las importaciones de productos porcinos

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 16 diciembre

El abogado Sebastián Ramírez aclara si puedes viajar cobrando el paro: “No puedes, solo hay unas pocas excepciones”

DEPORTES

El refugio de Alcaraz para

El refugio de Alcaraz para preparar el Open de Australia: jornadas ‘a medida’ sin distracciones, entrenamientos y fisioterapia

Un extenista avisa sobre lo que ocurrirá en el Open de Australia: “Djokovic tiene todas las posibilidades de volver a ganar”

Aston Martin empieza a ver los frutos de su trabajo de preparación de cara a 2026: es un candidato real al título en la nueva era de la Fórmula 1

Marc Márquez habla sobre cómo es pilotar una moto de MotoGP: “Son incómodas”

Ilia Topuria denuncia un intento de extorsión: “Durante los últimos meses he sufrido situaciones y presiones intolerables”