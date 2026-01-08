España

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un colombiano internado en un CIE que alegó amenazas de un grupo criminal y una hija nacida en España

El tribunal ha decidido no paralizar la ejecución de la expulsión porque la existencia de la niña no es motivo suficiente para justificar su permanencia

Guardar
El proceso de nacionalidad exige
El proceso de nacionalidad exige permanencia legal, pasaporte y TIE vigentes, empadronamiento y ausencia de antecedentes penales - crédito Paul Hanna/Reuters

La Audiencia Nacional ha denegado la suspensión urgente de la orden de expulsión dictada contra José Pablo (nombre ficticio), un ciudadano colombiano internado en un Centro de Internamiento de Extranjeros de Madrid (en sus siglas, CIE), que había solicitado asilo en España alegando riesgo personal en caso de retorno y la existencia de una hija nacida en territorio español.

El tribunal ha decidido no paralizar la ejecución de la expulsión, que estaba programada inicialmente para la madrugada del pasado 17 de diciembre, al considerar que no concurren circunstancias excepcionales que justifiquen la protección internacional ni la suspensión inmediata del acto administrativo recurrido.

La resolución, adoptada el pasado 16 de diciembre por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, ha concluido que los argumentos presentados por José Pablo no acreditan ni un riesgo grave ni una situación de especial vulnerabilidad que impida su retorno a Colombia. La existencia de una hija nacida en España, según las magistradas, no constituye fundamento suficiente para suspender la expulsión en el marco de la medida cautelarísima solicitada. El tribunal resalta, además, que la solicitud de protección internacional es una reiteración de anteriores peticiones ya desestimadas, sin que se hayan alegado circunstancias nuevas o relevantes.

La valoración de la Sala se apoya en la documentación aportada y en los hechos probados: José Pablo había solicitado asilo por primera vez en julio de 2018, alegando amenazas de un grupo delincuencial en Colombia, pero su petición fue denegada por el Ministerio del Interior en marzo de 2020.

La nueva solicitud, presentada tras su ingreso en el CIE de Madrid y con una orden de expulsión inminente, se fundamenta en el riesgo de retorno y en la circunstancia de haber tenido una hija en España. Sin embargo, el tribunal señala que no existen denuncias en origen relativas a las amenazas alegadas, y que los hechos aducidos no guardan relación con ninguno de los motivos de persecución protegidos por la Ley de Asilo.

Califica su petición de “mera reiteración”

La Sala descarta que la situación personal del recurrente, ni siquiera el nacimiento de una hija en territorio español —sin nacionalidad española y con ambos progenitores colombianos sin residencia legal—, justifique la suspensión solicitada.

España tiene un nuevo reglamento de extranjería con el que prevé regularizar a 300.000 migrantes al año: estos son los cambios en el arraigo, visados y asilo.

El auto subraya que la medida se solicitó cuando José Pablo ya estaba internado y pendiente de expulsión, y califica la petición de “mera reiteración” de una previa ya valorada y rechazada. Tampoco aprecia la Sala pasividad o desinterés de las autoridades colombianas respecto a los hechos narrados, ni existencia de riesgo grave para la vida, la integridad física o la libertad del solicitante en caso de retorno, más allá de la situación general de delincuencia común en el país de origen.

Contra este auto no cabe recurso, de acuerdo con el artículo ciento treinta y cinco punto uno de la ley procesal. El recurso principal sobre la denegación de la protección internacional sigue su curso, pero la vía urgente para frenar la expulsión ha quedado cerrada para este ciudadano colombiano.

Temas Relacionados

Audiencia nacionalSolicitante De AsiloEspaña-NacionalEspaña Noticiascolombianos

Últimas Noticias

Margarita Centeno, la mujer que escribe a mano sus novelas con 87 años: “La mejor historia siempre es la que uno se atreve a contar”

La autora nacida en Zamora dedica cada día varias horas a escribir novelas a mano en bibliotecas públicas, defendiendo que la pasión no tiene edad ni límite

Margarita Centeno, la mujer que

Alberto Benítez, abogado: “Si sufres un accidente de trabajo tienes muchos derechos que no conoces”

El experto explica cómo la normativa española contempla varias figuras que pueden proteger al trabajador afectado por un siniestro laboral a las que muchas veces no se accede por desconocimiento

Alberto Benítez, abogado: “Si sufres

Defensa niega que el buque ‘Cantabria’ de la Armada haya suministrado combustible a un barco de EEUU cerca de Groenlandia

Varios medios han señalado que se habría producido este abastecimiento dentro de una misión iniciada hace una semana

Defensa niega que el buque

Iván Martín, psicólogo: “Hay un tipo de cansancio que no se quita durmiendo porque no es físico, es mental y emocional”

Este desgaste se prolonga debido a la incapacidad para desconectar realmente, en un contexto marcado por la rapidez, la exigencia desmedida y los estímulos constantes

Iván Martín, psicólogo: “Hay un

Carlos Felipe y Silvia de Suecia estrenan sus nuevos retratos reales en su año más importante: los dos aniversarios clave del 2026

Las nuevas fotografías de los monarcas suecos dan el pistoletazo de salida a un año marcado por los aniversarios, los homenajes y las citas en palacio

Carlos Felipe y Silvia de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Defensa niega que el buque

Defensa niega que el buque ‘Cantabria’ de la Armada haya suministrado combustible a un barco de EEUU cerca de Groenlandia

La Justicia avala el desahucio de un hombre al que el propietario le dejó vivir gratis y sin contrato en su casa hasta que decidió echarle

Juan José Ebenezer, mecánico: “Los filtros de partículas del coche se pueden limpiar de dos maneras”

Cómo afecta la sal de la carretera a tu coche y qué hacer en estos casos

La división entre los socios sobre el envío de tropas a Ucrania hace inevitable que Sánchez necesite el apoyo del PP

ECONOMÍA

Alberto Benítez, abogado: “Si sufres

Alberto Benítez, abogado: “Si sufres un accidente de trabajo tienes muchos derechos que no conoces”

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades para hoy

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

Cotización del euro frente al dólar hoy 8 de enero

La captura de Maduro reconfigura los mercados: ganan las petroleras y los bancos de EEUU, el bitcoin y el oro y pierden China y Canadá

DEPORTES

Valverde y una falta para

Valverde y una falta para la historia sobre Morata que dieron la victoria al Real Madrid en Supercopa de 2020 ante el Atlético

La portería de la Selección en el aire tras la Supercopa: el error de Unai Simón refuerza la candidatura de Joan García

Iñaki Williams recibe una gran pitada en Yeda tras su crítica a la sede de la Supercopa

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona sobre el Athletic Club en la Supercopa de España

El FC Barcelona no da tregua al Athletic y firma una goleada histórica en Arabia Saudí