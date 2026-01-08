Este es el motivo por el que te incomoda quedar con algunas personas, según una psicoterapeuta

Una grupo de amigos en una imagen de recurso. (Adobe Stock)

La incomodidad social, el deseo de encajar y la autenticidad libran, en ocasiones, una batalla que parece irremediable. A veces, estar en ciertos grupos o con ciertas personas nos genera incomodidad, pero tratamos de omitir ese sentimiento. La psicoterapeuta Davinia Qui ha profundizado en este fenómeno a través de una de sus últimas publicaciones en su cuenta de TikTok (@davinaqui). La creadora de contenido sobre psicología salud mental, analiza cómo estas fuerzas pueden generar conflictos internos persistentes. No obstante, ofrece una visión poco usual: mirar hacia dentro en lugar de hacia fuera. Propone discernir si esta incomodidad “proviene del grupo o de uno mismo”.

La idea de adaptarse a un grupo como medio para evitar el sentimiento de diferencia es uno de los mecanismos más comunes, según explica Qui en uno de sus videos. Esta tendencia, de acuerdo con su análisis, se transforma en una trampa emocional de la que es difícil salir. Este patrón conlleva que la persona “se sienta obligada a hacer cosas que se proponen en el grupo, pero que tú no quieres hacer”. Esto se traduce en una espiral de sufrimiento: “El control sobre ti lo tienen los demás, no tú” Frente a esta realidad, la experta insta a usar la incomodidad como una oportunidad para ampliar la comprensión de uno mismo. Según su perspectiva, el primer paso consiste en reconocer cómo se interpreta la propia experiencia: “El control sobre ti siempre lo tienes tú, si expresas y validas tus decisiones a los demás”, subraya. Además, hace hincapié en desterrar la creencia de que este malestar es excepcional o patológico, afirmando que “no eres raro/a ni mala persona; cualquiera en tu lugar se siente así”.

El ciclo de la adaptación y sus consecuencias

Qui expone que la raíz de este patrón suele encontrarse en la adolescencia, etapa durante la cual la integración en un grupo es prioritaria. Esta dinámica, si no se revisa, puede perpetuarse a lo largo de la vida. La psicoterapeuta identifica la tendencia a “adaptarse para pertenecer al grupo” como un hábito que, en muchos casos, se convierte en fuente de sufrimiento. “Las personas lo llevan a un punto que termina siendo muy perjudicial: acaban pagando el precio de traicionarse a ellas mismas una y otra vez”, advierte.

Estas conductas, resalta la especialista, se sostienen sobre creencias profundamente arraigadas. Una de las más frecuentes es pensar que “lo que decidan los demás siempre es lo adecuado, lo que decida yo, no”. Asumir este esquema mental genera una erosión progresiva de la confianza en la propia capacidad de decisión. No obstante, la psicoterapeuta insiste en que recuperar esa confianza es posible.

Herramientas y claves para priorizar la autenticidad

Para revertir este ciclo, Qui sugiere prácticas orientadas a fortalecer el conocimiento propio y la asertividad. Entre sus recomendaciones, la psicoterapeuta destaca la importancia de evaluar en cada situación dónde reside el control: “Date cuenta de dónde colocas el poder, si en ti o en los demás". Consolidar el sentido de agencia personal también implica identificar los propios deseos y sostenerlos con firmeza. “Conoce lo que quieres y defiéndelo”, apunta.

Qui diferencia entre “pertenecer” y “encajar” dentro de los grupos sociales. Desde su punto de vista, pertenecemos cuando nos mostramos tal como somos y somos capaces de exponer nuestras convicciones e historia personal. Implica actuar desde la autenticidad y mantener la coherencia interna: “Formar parte es formar parte de ti primero, hablar de tu verdad, contar tu historia y no traicionarte nunca por otro”.

A su juicio, convertirse en miembro genuino de un grupo implica mostrar vulnerabilidad y no someter la esencia personal al juicio colectivo. Es decir, “no exige que cambies quien tú eres, sino exige que seas quien eres”. Por el contrario, encargar es un esfuerzo constante por adaptarse a las expectativas ajenas, es “evaluar y aclimatarse” y “pensar que debería decir esto, debería ser esto, no debería hablar de esto”.