España

Este es el motivo por el que te incomoda quedar con algunas personas, según una psicoterapeuta

La psicoterapeuta Davinia Qui explica que la presión por adaptarse a grupos sociales genera malestar interno y deteriora la confianza personal, especialmente si este hábito se mantiene desde la adolescencia hasta la vida adulta

Guardar
Una grupo de amigos en
Una grupo de amigos en una imagen de recurso. (Adobe Stock)

La incomodidad social, el deseo de encajar y la autenticidad libran, en ocasiones, una batalla que parece irremediable. A veces, estar en ciertos grupos o con ciertas personas nos genera incomodidad, pero tratamos de omitir ese sentimiento. La psicoterapeuta Davinia Qui ha profundizado en este fenómeno a través de una de sus últimas publicaciones en su cuenta de TikTok (@davinaqui). La creadora de contenido sobre psicología salud mental, analiza cómo estas fuerzas pueden generar conflictos internos persistentes. No obstante, ofrece una visión poco usual: mirar hacia dentro en lugar de hacia fuera. Propone discernir si esta incomodidad “proviene del grupo o de uno mismo”.

La idea de adaptarse a un grupo como medio para evitar el sentimiento de diferencia es uno de los mecanismos más comunes, según explica Qui en uno de sus videos. Esta tendencia, de acuerdo con su análisis, se transforma en una trampa emocional de la que es difícil salir. Este patrón conlleva que la persona “se sienta obligada a hacer cosas que se proponen en el grupo, pero que tú no quieres hacer”. Esto se traduce en una espiral de sufrimiento: “El control sobre ti lo tienen los demás, no tú” Frente a esta realidad, la experta insta a usar la incomodidad como una oportunidad para ampliar la comprensión de uno mismo. Según su perspectiva, el primer paso consiste en reconocer cómo se interpreta la propia experiencia: “El control sobre ti siempre lo tienes tú, si expresas y validas tus decisiones a los demás”, subraya. Además, hace hincapié en desterrar la creencia de que este malestar es excepcional o patológico, afirmando que “no eres raro/a ni mala persona; cualquiera en tu lugar se siente así”.

El ciclo de la adaptación y sus consecuencias

Qui expone que la raíz de este patrón suele encontrarse en la adolescencia, etapa durante la cual la integración en un grupo es prioritaria. Esta dinámica, si no se revisa, puede perpetuarse a lo largo de la vida. La psicoterapeuta identifica la tendencia a “adaptarse para pertenecer al grupo” como un hábito que, en muchos casos, se convierte en fuente de sufrimiento. “Las personas lo llevan a un punto que termina siendo muy perjudicial: acaban pagando el precio de traicionarse a ellas mismas una y otra vez”, advierte.

Estas conductas, resalta la especialista, se sostienen sobre creencias profundamente arraigadas. Una de las más frecuentes es pensar que “lo que decidan los demás siempre es lo adecuado, lo que decida yo, no”. Asumir este esquema mental genera una erosión progresiva de la confianza en la propia capacidad de decisión. No obstante, la psicoterapeuta insiste en que recuperar esa confianza es posible.

La soledad, una pandemia silenciosa que genera monstruos: "Es un factor de riesgo enorme para la depresión"

Herramientas y claves para priorizar la autenticidad

Para revertir este ciclo, Qui sugiere prácticas orientadas a fortalecer el conocimiento propio y la asertividad. Entre sus recomendaciones, la psicoterapeuta destaca la importancia de evaluar en cada situación dónde reside el control: “Date cuenta de dónde colocas el poder, si en ti o en los demás". Consolidar el sentido de agencia personal también implica identificar los propios deseos y sostenerlos con firmeza. “Conoce lo que quieres y defiéndelo”, apunta.

Qui diferencia entre “pertenecer” y “encajar” dentro de los grupos sociales. Desde su punto de vista, pertenecemos cuando nos mostramos tal como somos y somos capaces de exponer nuestras convicciones e historia personal. Implica actuar desde la autenticidad y mantener la coherencia interna: “Formar parte es formar parte de ti primero, hablar de tu verdad, contar tu historia y no traicionarte nunca por otro”.

A su juicio, convertirse en miembro genuino de un grupo implica mostrar vulnerabilidad y no someter la esencia personal al juicio colectivo. Es decir, “no exige que cambies quien tú eres, sino exige que seas quien eres”. Por el contrario, encargar es un esfuerzo constante por adaptarse a las expectativas ajenas, es “evaluar y aclimatarse” y “pensar que debería decir esto, debería ser esto, no debería hablar de esto”.

Temas Relacionados

AmistadPsicologíaSalud MentalEspaña SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

Margarita Centeno, la mujer que escribe a mano sus novelas con 87 años: “La mejor historia siempre es la que uno se atreve a contar”

La autora nacida en Zamora dedica cada día varias horas a escribir novelas a mano en bibliotecas públicas, defendiendo que la pasión no tiene edad ni límite

Margarita Centeno, la mujer que

Alberto Benítez, abogado: “Si sufres un accidente de trabajo tienes muchos derechos que no conoces”

El experto explica cómo la normativa española contempla varias figuras que pueden proteger al trabajador afectado por un siniestro laboral a las que muchas veces no se accede por desconocimiento

Alberto Benítez, abogado: “Si sufres

Defensa niega que el buque ‘Cantabria’ de la Armada haya suministrado combustible a un barco de EEUU cerca de Groenlandia

Varios medios han señalado que se habría producido este abastecimiento dentro de una misión iniciada hace una semana

Defensa niega que el buque

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un colombiano internado en un CIE que alegó amenazas de un grupo criminal y una hija nacida en España

El tribunal ha decidido no paralizar la ejecución de la expulsión porque la existencia de la niña no es motivo suficiente para justificar su permanencia

La Audiencia Nacional rechaza el

Iván Martín, psicólogo: “Hay un tipo de cansancio que no se quita durmiendo porque no es físico, es mental y emocional”

Este desgaste se prolonga debido a la incapacidad para desconectar realmente, en un contexto marcado por la rapidez, la exigencia desmedida y los estímulos constantes

Iván Martín, psicólogo: “Hay un
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Defensa niega que el buque

Defensa niega que el buque ‘Cantabria’ de la Armada haya suministrado combustible a un barco de EEUU cerca de Groenlandia

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un colombiano internado en un CIE que alegó amenazas de un grupo criminal y una hija nacida en España

La Justicia avala el desahucio de un hombre al que el propietario le dejó vivir gratis y sin contrato en su casa hasta que decidió echarle

Juan José Ebenezer, mecánico: “Los filtros de partículas del coche se pueden limpiar de dos maneras”

Cómo afecta la sal de la carretera a tu coche y qué hacer en estos casos

ECONOMÍA

Alberto Benítez, abogado: “Si sufres

Alberto Benítez, abogado: “Si sufres un accidente de trabajo tienes muchos derechos que no conoces”

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades para hoy

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

Cotización del euro frente al dólar hoy 8 de enero

La captura de Maduro reconfigura los mercados: ganan las petroleras y los bancos de EEUU, el bitcoin y el oro y pierden China y Canadá

DEPORTES

Valverde y una falta para

Valverde y una falta para la historia sobre Morata que dieron la victoria al Real Madrid en Supercopa de 2020 ante el Atlético

La portería de la Selección en el aire tras la Supercopa: el error de Unai Simón refuerza la candidatura de Joan García

Iñaki Williams recibe una gran pitada en Yeda tras su crítica a la sede de la Supercopa

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona sobre el Athletic Club en la Supercopa de España

El FC Barcelona no da tregua al Athletic y firma una goleada histórica en Arabia Saudí