El Gobierno confirma la liberación de cuatro presos españoles que estaban encarcelados en Venezuela

Exteriores anuncia que la medida se produce después de un gesto unilateral del Gobierno venezolano

Manifestantes exigiendo la liberación de
Manifestantes exigiendo la liberación de presos políticos encarcelados en Venezuela (Infobae)

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España ha confirmado la liberación de cuatro ciudadanos españoles detenidos en Venezuela, en el marco de una serie de excarcelaciones anunciadas por las autoridades venezolanas. El ministro José Manuel Albares ha destacado que esta medida representa un “gran primer paso” para la resolución de un conflicto que ha tensionado las relaciones diplomáticas entre ambos países.

(Noticia en ampliación)

