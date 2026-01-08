El Gobierno confirma la liberación de cuatro presos españoles que estaban encarcelados en Venezuela

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España ha confirmado la liberación de cuatro ciudadanos españoles detenidos en Venezuela, en el marco de una serie de excarcelaciones anunciadas por las autoridades venezolanas. El ministro José Manuel Albares ha destacado que esta medida representa un “gran primer paso” para la resolución de un conflicto que ha tensionado las relaciones diplomáticas entre ambos países.

