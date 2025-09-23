Venezuela

Human Rights Watch advirtió que decenas de presos políticos en Venezuela acumulan meses incomunicados

La directora para las Américas de la ONG califica los casos como “ejemplo desgarrador de la brutalidad de la represión” del régimen de Maduro

Guardar
Foto de archivo de parientes
Foto de archivo de parientes de presos políticos en una marcha en Caracas April 10, 2025 (REUTERS/Gaby Oraa/)

Human Rights Watch (HRW) advirtió este lunes que decenas de presos políticos en Venezuela llevan “semanas, meses y, en algunos casos, más de un año” detenidos en “régimen de incomunicación”, por lo que pidió a los Gobiernos extranjeros hacer esfuerzos para lograr la liberación de estas personas.

“Los casos de presos políticos aislados completamente de sus familias y abogados son un ejemplo desgarrador de la brutalidad de la represión en Venezuela”, afirmó la directora de la División de las Américas de HRW, Juanita Goebertus, citada en una nota de prensa.

En su opinión, los Gobiernos extranjeros “no deben escatimar esfuerzos diplomáticos para garantizar la liberación de estos detenidos”.

HRW, junto al Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (CLIPPVE), dijo haber documentado 19 casos de detención en “régimen de incomunicación”.

Las organizaciones, de acuerdo con la nota de prensa, entrevistaron a los familiares de los detenidos y revisaron documentos y solicitudes presentadas por las familias y sus abogados ante las autoridades venezolanas para pedir derechos de visita, “todas ellas sin respuesta”.

En la mayoría de los casos documentados, prosiguió, las personas detenidas tenían vínculos con partidos políticos de la oposición venezolana y “se les ha impedido recibir visitas o realizar llamadas telefónicas desde el día de su detención”.

La directora para las Américas
La directora para las Américas de Human Rights Watch Juanita Goebertus, en una foto de archivo (EFE/Rodrigo Sura)

De igual forma, “en muchos casos, las autoridades negaron de forma reiterada la detención de personas que efectivamente estaban presas o se negaron a proporcionar información sobre su paradero, lo que equivale a desapariciones forzadas según el derecho internacional”, detalló HRW.

Asimismo, detalló que muchas familias lograron conocer el paradero de sus seres queridos “solo a través de pistas extraoficiales, cuando los guardias del centro de detención aceptaban recibir sus pertenencias personales, o mediante llamadas de los defensores públicos, al menos varios días después de la detención”.

“Incluso cuando las familias lograron conocer el paradero de los detenidos, se les negó sistemáticamente el derecho a visitarlos. Muchos familiares afirmaron que la única prueba que tienen de que sus familiares siguen vivos son la ropa sucia y las notas escritas de puño y letra por los detenidos que reciben en la cárcel”, indicó la organización.

Según la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 823 presos políticos, la mayoría detenidos tras los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024, en los que el ente electoral proclamó la victoria del mandatario Nicolás Maduro, un resultado rechazado por la oposición mayoritaria y parte de la comunidad internacional.

Personas participan en una manifestación
Personas participan en una manifestación este 7 de mayo de 2025, frente a la embajada de Brasil, en Caracas (Venezuela) (EFE/ Miguel Gutiérrez)

El pasado miércoles, la ONG reportó que en el país permanecen detenidos al menos 89 presos políticos con nacionalidades extranjeras o doble ciudadanía, entre ellos 21 colombianos, el grupo más numeroso, según el registro actualizado hasta el 15 de septiembre.

En su informe publicado vía Instagram, la organización detalló que entre los casos se encuentran tres españoles, dos alemanes, dos argentinos, dos ecuatorianos, dos franceses, dos neerlandeses, dos peruanos y dos ucranianos. Además, figuran ciudadanos de República Checa, Cuba, Líbano, Pakistán, Guyana, Hungría, Italia y Rumania.

Entre los venezolanos recluidos con doble nacionalidad, el informe enumera 13 colombianos, 13 españoles, seis italianos, cinco portugueses, un chileno, un chipriota, un argentino y un húngaro. Según el conteo, también se registra un detenido con ciudadanía iraní e irlandesa, y otro con pasaporte polaco y ucraniano.

Desde agosto, Estados Unidos reiteró su advertencia a los ciudadanos norteamericanos para que se abstengan de viajar o permanecer en Venezuela. “Debido a los graves riesgos de detención ilegal, tortura durante la detención, terrorismo, secuestro, prácticas policiales injustas, delitos violentos y disturbios civiles”, advirtió el Departamento de Estado, a cargo de Marco Rubio.

El Gobierno y la Fiscalía de Venezuela niegan que en el país haya detenidos por motivos políticos, sino que aseguran cometieron diversos delitos, una afirmación que rechazan varias ONG y partidos políticos opositores.

Temas Relacionados

Human Rights WatchVenezuelaPresos políticos

Últimas Noticias

La Casa Blanca rechazó el llamado al diálogo de Nicolás Maduro: “Plagado de mentiras”

La portavoz de Donald Trump, Karoline Leavitt, afirmó que la postura de la administración sobre el régimen de Venezuela se mantiene sin cambios y describió al chavista como “ilegítimo”

La Casa Blanca rechazó el

Trump se burló de las milicias ciudadanas en Venezuela: “¡Una amenaza muy seria!”

El presidente estadounidense compartió un video “ultrasecreto” de mujeres recibiendo adiestramiento militar mientras las tensiones bilaterales se intensifican tras el hundimiento de embarcaciones

Trump se burló de las

La UE y los países latinoamericanos condenaron la “represión exacerbada” en Venezuela tras el informe de la ONU

La comunidad internacional repudió las violaciones de derechos humanos documentadas por la Misión Internacional de Determinación de los Hechos tras las elecciones de 2024. Argentina, Perú y España denunciaron la detención arbitraria de sus ciudadanos, mientras la OEA recordó que aún no se publiquen las actas electorales

La UE y los países

Qué revela el informe de la Misión Internacional de la ONU sobre la represión y los crímenes de lesa humanidad en Venezuela

El documento expone la continuidad de un plan sistemático para silenciar la disidencia y perpetuar el control político tras los comicios presidenciales de 2024

Qué revela el informe de

La misión de la ONU expuso en Ginebra el informe que documenta la represión, asesinatos y torturas en Venezuela

El documento recoge testimonios de víctimas y denuncia la existencia de una política estatal de persecución y abuso contra opositores y familiares tras las presidenciales de 2024. La UE, Argentina, España y otros países exigen la liberación inmediata de todos los detenidos arbitrariamente

La misión de la ONU
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Rafael López Aliaga critica a

Rafael López Aliaga critica a Dina Boluarte por viajar en medio de protesta: “¿Cómo cree que van a venir inversionistas?”

Primer tren del metro de Bogotá iniciará en octubre pruebas clave para su debut en 2026

Otty Patiño explicó cómo será proceso de diálogo con 16 exmiembros de las AUC, a los que se les dio el rótulo de gestores de paz

Cómo hacer cheesecake en casa: cuatro recetas fáciles e innovadoras

Los bancos restringirán el monto de transferencias si no se realiza la configuración de la app antes del 30 de septiembre

INFOBAE AMÉRICA
Von der Leyen anuncia un

Von der Leyen anuncia un "instrumento específico" para la reconstrucción de la Franja de Gaza

Von der Leyen anunció un “instrumento específico” europeo para la reconstrucción de Gaza

La Fiscalía de Brasil denuncia a Eduardo Bolsonaro por presunta coacción en el juicio contra Jair Bolsonaro

ExxonMobil invertirá 6.800 millones de dólares en un nuevo proyecto petrolero en Guyana

Andorra reconocerá a Palestina si se libera a los rehenes y se crea un gobierno sin Hamás

ENTRETENIMIENTO

Infobae

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi celebraron su primer aniversario de bodas tras dar la bienvenida a su bebé

Chuck Norris hace senderismo a sus 85 años: “Me siento de 48″

Charlie Sheen reveló que un cartel mexicano lo vetó por su consumo de drogas

El guionista de “The Bear” denunció ser víctima de racismo en un tren de Nueva York por parte de una mujer

“Llevo décadas admirándolo”: Benicio del Toro y Leonardo DiCaprio, juntos por primera vez en un duelo actoral de alto voltaje