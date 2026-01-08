Albares apunta a españoles entre los presos liberados en Venezuela y dice que sería "un paso positivo" de confirmarse

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, ha identificado indicios que apuntan a la presencia de ciudadanos españoles entre las personas recientemente liberadas de prisión en Venezuela, tras la llegada al gobierno de Delcy Rodríguez. De acuerdo con la información difundida por Europa Press, el jefe de la diplomacia española explicó que está siguiendo de cerca el desarrollo de estos acontecimientos desde las primeras horas del día, coincidiendo con el anuncio realizado por el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, quien reveló un proceso de excarcelamiento que involucra a ciudadanos venezolanos y extranjeros.

Durante una intervención en 'La2', según recogió Europa Press, Albares expresó que, aunque aún requiere confirmación definitiva sobre el número concreto de españoles afectados, la información inicial indica que podría existir una implicación directa de nacionales españoles entre aquellos que han obtenido la libertad. El ministro subrayó que se trata de informaciones provisionales y adoptó cautela a la hora de abordar los detalles, al tiempo que afirmó que la eventualidad de que se consolide tal liberación se consideraría “un paso muy positivo” vinculado a la nueva etapa política que atraviesa Venezuela desde los recientes cambios institucionales.

Este anuncio gubernamental en Caracas se produjo después de que Jorge Rodríguez, hermano de la actual presidenta Delcy Rodríguez, comunicara la liberación de un “número importante” de detenidos. Según consignó Europa Press, el dirigente venezolano detalló que la medida afecta tanto a nacionales como a extranjeros, enmarcada en lo que definió como una acción unilateral. El objetivo, sostuvo, es respaldar su “decisión inequebrantable de consolidar la paz” en el territorio venezolano, así como fomentar la “convivencia pacífica” sin discriminar por ideología o creencias religiosas.

A juicio de Albares, la liberación de ciudadanos españoles sería interpretada en Madrid como un avance significativo dentro del contexto de las relaciones bilaterales, especialmente en una coyuntura marcada por tensiones políticas y transformaciones institucionales recientes en Venezuela. El ministro relacionó la medida con la voluntad manifestada por las nuevas autoridades venezolanas para fortalecer el diálogo y la reconciliación nacional.

Europa Press destacó que el jefe de la diplomacia española se abstuvo de proporcionar cifras concretas sobre los españoles supuestamente beneficiados por la medida, alegando que todavía no se dispone de una confirmación oficial por parte de las autoridades venezolanas ni de su propio ministerio. Albares insistió en la necesidad de actuar con prudencia hasta contar con todos los datos verificados.

El medio Europa Press recordó que estas liberaciones fueron confirmadas y comunicadas en un contexto de cambios políticos en Venezuela, donde Delcy Rodríguez asumió la presidencia tras la detención del anterior mandatario, Nicolás Maduro, en una acción militar de Estados Unidos. La llegada de Rodríguez al poder implicó ajustes notables en la política interior y en la proyección internacional del gobierno venezolano, que prometió priorizar la cohesión social y la paz interna.

La repercusión de este episodio se extendió tanto en el ámbito diplomático como en organizaciones sociales y familiares de las personas liberadas, quienes, según anotó Europa Press, permanecen a la espera de información oficial sobre la identidad de los excarcelados. Las instancias diplomáticas españolas en Venezuela mantienen abiertos los canales de comunicación con la finalidad de verificar los listados y ofrecer asistencia consular en caso necesario.

El anuncio de la Asamblea Nacional subrayó que la liberación de presos responde a un gesto de carácter unilateral y simbólico, dirigido a subrayar la disposición del nuevo gobierno para iniciar una etapa orientada a la concordia y el respeto a los distintos sectores políticos y religiosos del país. Europa Press consignó que el proceso de excarcelación no establece diferencias entre las motivaciones ideológicas de los beneficiados ni entre su origen nacional.

La noticia generó reacciones dentro y fuera de Venezuela, en especial por la implicación de ciudadanos extranjeros y la posibilidad de que entre ellos figure un grupo de españoles, un aspecto que el Gobierno central de España sigue investigando con esmero. Las autoridades consulares se encuentran en contacto permanente con fuentes oficiales venezolanas, a la espera de datos que permitan confirmar la existencia y la identidad de tales ciudadanos entre los excarcelados.

Europa Press reiteró que el proceso de verificación y confirmación de las identidades se mantiene en curso, sin plazos definidos para la obtención de resultados concluyentes. Se espera que en las próximas jornadas el Ministerio de Asuntos Exteriores de España pueda brindar información adicional, a medida que reciba los informes oficiales desde Caracas y los testimonios de familiares y allegados.

Mientras tanto, la atención internacional permanece centrada en las comunicaciones que emanan tanto del gobierno venezolano como de las cancillerías de los países cuyos nacionales pudieran verse involucrados en los procesos de excarcelación, en un contexto donde la estabilidad política y los avances diplomáticos resultan prioritarios según lo informado por Europa Press.