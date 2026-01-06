El ex dictador venezolano Nicolás Maduro seguirá detenido en Nueva York y volverá a declarar ante la justicia el 17 de marzo

El traslado de Maduro desde la cárcel hasta el tribunal de Nueva York

El ex dictador venezolano Nicolás Maduro seguirá detenido en una prisión de Nueva York y volverá a comparecer el 17 de marzo ante la justicia de Estados Unidos, resolvió el lunes el juez Alvin Hellerstein tras la primera audiencia en un tribunal federal de Manhattan, donde el líder chavista enfrentó cuatro cargos, principalmente por narcotráfico.

Maduro se declaró no culpable en su primera comparecencia. Vestido con camiseta anaranjada y pantalón beige de presidiario, afirmó ante el magistrado que continúa como presidente de Venezuela y denunció que sufrió un secuestro en su residencia de Caracas durante el operativo de captura del sábado, ejecutado por fuerzas estadounidenses.

“No soy culpable, soy un hombre decente, sigo siendo el presidente de mi país”, dijo en español. Luego agregó que fue “secuestrado”. Al retirarse de la sala lanzó: “Soy un prisionero de guerra”. El juez Hellerstein interrumpió su intervención y le indicó que confirmara su identidad. “Ya habrá ocasión de abordar todo esto”, expresó el magistrado. La audiencia contó con traducción simultánea y Maduro tomó notas durante el procedimiento.

El ex dictador venezolano capturado Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores asisten a su comparecencia con los abogados defensores Barry Pollack y Mark Donnelly para enfrentarse a cargos federales estadounidenses en el Tribunal Federal Daniel Patrick Moynihan de Manhattan, Nueva York, en este boceto de la sala del tribunal (REUTERS)

La acusación también alcanzó a la esposa del ex dictador, Cilia Flores, de 69 años, quien se declaró no culpable. Ambos enfrentan cargos por tráfico de cocaína hacia Estados Unidos. La nueva acta de inculpación incluyó además al hijo del tirano, Nicolás Maduro Guerra, conocido como “Nicolasito”, al ministro del Interior Diosdado Cabello y a un capo narco prófugo.

La audiencia judicial coincidió con la instalación del nuevo Parlamento en Caracas, donde Delcy Rodríguez juró como jefa del régimen chavista. “Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos”, dijo ante los legisladores. “Vengo también con honor a jurar en nombre de todos los venezolanos”, añadió. Rodríguez ocupó la vicepresidencia desde 2018 y figuraba como primera en la línea de sucesión. La corte suprema le ordenó asumir el cargo por 90 días prorrogables.

La dirigente chavista fue proclamada en un acto encabezado por su hermano Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, y con la presencia de Nicolás Maduro Guerra, hijo del dictador derrocado

En paralelo, el presidente Donald Trump aseguró el lunes que la operación militar estadounidense que derrocó al dictador venezolano se llevó a cabo sin la participación del círculo cercano del líder chavista, aunque reconoció que “muchos querían hacer un acuerdo” para facilitar la transición.

En una entrevista con NBC News, Trump explicó que el arresto no contó con comunicación previa con Delcy Rodríguez. “No, eso no es el caso”, dijo Trump sobre una eventual coordinación con Rodríguez.

El mandatario republicano señaló además que la dirigente chavista “ha estado cooperando” con funcionarios estadounidenses. “Pronto determinaremos si las sanciones existentes contra ella se mantienen o se levantan”, añadió.

Trump insistió en que la acción se realizó conforme a su criterio y bajo su supervisión directa, pese a contar con un equipo de funcionarios designados para coordinar la intervención, entre ellos el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Defensa Pete Hegseth.

El presidente Donald Trump en su club Mar-a-Lago en Palm Beach (AP foto/Alex Brandon)

En la misma entrevista, Trump destacó que las empresas estadounidenses podrían reconstruir la infraestructura petrolera de Venezuela en un plazo inferior a 18 meses. “Creo que podemos hacerlo en menos tiempo que eso, pero será mucho dinero. Se gastará una cantidad tremenda, y las compañías petroleras lo harán, y luego se les reembolsará por nosotros o a través de los ingresos”, señaló.

Las vastas reservas de crudo venezolano se estiman en más de 300.000 millones de barriles, cerca de una quinta parte de las reservas globales conocidas.

A pesar del optimismo del líder republicano, la industria petrolera estadounidense mantuvo cautela. Exxon Mobil, Chevron y ConocoPhillips mostraron reservas por la historia de nacionalizaciones y expropiaciones de activos en Venezuela, además de la inestabilidad política y las sanciones vigentes.

Darren Woods, CEO de Exxon Mobil, recordó que la empresa sufrió expropiaciones en dos ocasiones y que la viabilidad económica de retornar al país requiere un análisis exhaustivo. La secretaria de Energía, Chris Wright, coordinará reuniones esta semana con ejecutivos de Exxon y ConocoPhillips para definir estrategias de inversión y reconstrucción.

Trump destacó que las empresas estadounidenses podrían reconstruir la infraestructura petrolera de Venezuela en un plazo inferior a 18 meses (AP foto/Rogelio V. Solis)

Trump sostuvo que la recuperación de la industria petrolera beneficiará a las compañías estadounidenses y reducirá los precios del crudo a nivel mundial. “Tener una Venezuela que produzca petróleo es bueno para Estados Unidos porque mantiene bajo el precio del crudo”, afirmó, al señalar que los precios de la gasolina se ubicaron en mínimos desde marzo de 2021. Precisó que los ingresos potenciales podrían reembolsar las inversiones realizadas por las empresas sin comprometer fondos adicionales del gobierno estadounidense.

En relación con la política interna venezolana, Trump descartó la realización de nuevas elecciones en los próximos 30 días. “Tenemos que arreglar el país primero. No hay manera de que la gente pueda votar”, explicó.

Además, indicó que el gobierno estadounidense podría intervenir nuevamente si Rodríguez dejara de cooperar.“Estamos preparados. De hecho, anticipábamos tener que hacerlo”, agregó.