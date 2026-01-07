‘La Revuelta’ retoma la estrategia de adelantar a sus invitados para hacer frente a ‘El Hormiguero’ con un rostro de ‘OT 2025’ y un policía

David Broncano, en 'La Revuelta' (RTVE)

La Revuelta reanuda su programación este miércoles 7 de enero tras la pausa navideña. Después de un merecido descanso, David Broncano y su equipo dejarán las reposiciones para volver al trabajo. El formato aprovecha habitualmente el factor sorpresa y no anuncia a sus invitados, pero en este caso ha optado por adelantar quiénes serán los rostros que charlarán con Broncano.

En el primer programa de 2026, dos figuras procedentes de proyectos originales de Prime Video serán las principales atracciones del talk show. La emisión marca no solo el regreso del programa, sino también el reinicio de la competencia por la audiencia en la franja de access prime time, ya que Broncano no será el único en regresar en busca del liderazgo.

De hecho, este mismo miércoles 7 de enero también vuelve El Hormiguero. Mientras el espacio de Pablo Motos retoma su emisión con la participación de Kira Miró, María Hervás y Raquel Guerrero, quienes promocionarán la nueva entrega de Machos alfa, próxima a estrenarse en Netflix, el plató de La Revuelta recibirá por primera vez a Pelayo Gayol y Cristina Lora.

Cristina en 'OT 2025' (PRIME VIDEO).

Cristina Lora y Pelayo Gayol

La gran invitada del estreno será la cantante Cristina Lora, quien se dio a conocer el pasado año tras consagrarse como ganadora de Operación Triunfo 2025. La cantante sevillana abordará en su intervención el proceso de su victoria en OT y las transformaciones experimentadas en su carrera musical y su vida personal desde que terminó el programa, hace menos de un mes. Es más, la conversación fue grabada antes del receso navideño, por lo que estaba bastante reciente. Allí proporcionará detalles inéditos sobre su paso por el exitoso reality de Gestmusic y su futuro en la música.

Por otro lado, el exintegrante de los GEO y actualmente inspector de la Policía Nacional, Pelayo Gayol también llegará para hablar sobre el reciente lanzamiento documental de la plataforma de Amazon titulado Pelayo: más allá del límite. Esta serie derivada de GEO: más allá del límite se estrena el viernes 9 de enero e integra acción policial real con el testimonio directo del propio protagonista. Durante la entrevista, Gayol analizará tanto su paso por fuerzas de élite como el impacto de compaginar la exposición mediática con sus funciones en seguridad.

'Pelayo: más allá del límite', la serie documental de Pelayo Gayol en Prime Video

El duelo de audiencias

La batalla televisiva se intensificará en las primeras semanas del año con movimientos en todas las cadenas. A la misma hora, El Intermedio, conducido por El Gran Wyoming en laSexta, ha confirmado también su regreso tras el descanso. Mientras tanto, Mediaset mantiene en pausa el anunciado rediseño de sus formatos, a la espera de implementar cambios tanto en Telecinco como en Cuatro. Por ahora, en Telecinco este miércoles se emitirá La isla de las tentaciones, presente en doble franja: tanto en access como en prime time.

Las novedades en los principales programas confirman el regreso a la normalidad televisiva y abren un nuevo ciclo de competencia por las audiencias entre formatos líderes. El desembarco de nuevos formatos y el retorno de otros marcarán la agenda de unos meses en los que el público decidirá, una vez más, el rumbo de la temporada.

