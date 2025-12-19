España

María Galiana visita ‘La Revuelta’ y pide disculpas a la Guardia Civil: “Los pongo a parir”

La actriz ha cerrado la semana del programa de RTVE, donde ha presentado su nueva serie, ‘Atasco’

María Galiana durante su paso por 'La Revuelta'. (RTVE)

María Galiana ha sido la gran protagonista del último programa de La Revuelta antes del parón de final de año. La actriz sevillana, una de las intérpretes más queridas del panorama audiovisual español gracias a su mítico papel en Cuéntame como pasó, donde daba vida a Herminia, visitó el espacio presentado por David Broncano para repasar su actualidad profesional y, como suele ocurrir en el programa, dejó varios momentos tan inesperados como memorables.

Entre risas, anécdotas y alguna que otra confesión, Galiana aprovechó su paso por el plató de RTVE para pedir disculpas públicamente a la Guardia Civil por unas palabras pronunciadas en su último trabajo de ficción.

A sus 90 años, María Galiana sigue tan lúcida, irónica y directa como siempre. Nada más sentarse frente a Broncano, dejó claro que no tiene redes sociales y que vive bastante ajena al ruido digital, algo que provocó las primeras bromas del presentador. Sin embargo, la actriz tenía claro que quería usar ese altavoz televisivo para aclarar un asunto que le rondaba la cabeza desde el estreno de la tercera temporada de Atasco, la serie de Amazon Prime Video en la que participa.

María Galiana durante su paso por 'La Revuelta'. (RTVE)

“Quiero pedir perdón a la benemérita”, soltó de repente, sorprendiendo tanto al público como al propio Broncano. Galiana explicó que, en una escena de la serie, su personaje se dirige a unos agentes con expresiones muy subidas de tono. “Digo unas barbaridades… Vamos, que les insulto con todas las letras”, reconoció sin rodeos, provocando carcajadas en el plató. Eso sí, quiso dejar claro que se trata de pura ficción y que nada tiene que ver con su opinión personal. “El personaje es tremendo. Vaya elemento me ha tocado interpretar”, añadió con humor.

La actriz insistió en que su intención no era ofender a nadie y que siente un profundo respeto por la Guardia Civil. “Me pasé tres pueblos, pero fue el personaje, no yo”, remató, ganándose un aplauso espontáneo del público. Broncano, fiel a su estilo, restó hierro al asunto y celebró la naturalidad con la que Galiana afrontó el tema.

María Galiana durante su paso por 'La Revuelta'. (RTVE)

Más allá de las disculpas, la conversación derivó hacia otro de los temas que más sorprendieron a los espectadores: su relación con el coche y la conducción. María Galiana confesó que acaba de renovar el carnet de conducir, algo que no dejó indiferente a nadie. “He pasado el reconocimiento este mismo año”, explicó orgullosa. “Veo estupendamente, aunque de oído voy regular. Para eso están los audífonos”, comentó con total sinceridad.

La actriz relató que, de momento, circula con un permiso provisional y está esperando a que le llegue la tarjeta definitiva a casa. “Estoy en vilo, porque no sé ni cuánto tiempo me lo han dado”, bromeó. Aun así, aseguró que sigue utilizando el coche en su día a día: va al supermercado, visita a sus hijos y, cuando puede, se escapa a la playa. “Eso no debería decirlo, que luego me riñen”, dijo entre risas.

La cantante ha acudido como invitada a 'La Revuelta', donde ha desvelado que ha sido operada de cáncer de mama

Galiana también recordó cómo fue su primer contacto con la conducción, en una época en la que los exámenes poco tenían que ver con los actuales. Recordó con cariño una anécdota con la Guardia Civil, que en lugar de multarla, la ayudó a entender cómo funcionaban las luces del coche. “Fueron encantadores”, admitió, cerrando el círculo de una noche en la que la benemérita estuvo muy presente, esta vez desde el afecto y la memoria.

