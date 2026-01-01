Las audiencias de 2025: Antena 3 sigue ampliando su mejor racha histórica, La 1 alcanza máximo en 13 años y Telecinco no toca fondo

Pablo Motos, Jesús Cintora y Jorge Javier Vázquez.

2025 ha sido un año de cambios en la pugna por el liderazgo televisivo en España. Mientras Telecinco sigue sin encontrar el camino para salir de su crisis y parece no tocar fondo, La 1 se ha instalado en la senda alcista, alcanzando sus mejores registros en varios años. Pero hay algo que permanece inalterable en este cambiante panorama: el liderazgo de Antena 3, que suma su cuarta victoria anual consecutiva a su mejor racha histórica.

La cadena de Atresmedia ha sido la más vista en 2025 con una cuota media del 12,8 %, liderando todos los meses del año y las franjas de mayor consumo, desde la sobremesa hasta el prime time. Antena 3 ha acumulado el liderazgo durante el 81% de los días del año y una ventaja de 1,8 puntos sobre La 1 y 3,3 puntos sobre Telecinco, lo que supone la mayor distancia sobre su rival privado desde 1996, según datos de Kantar Media analizaros por Barlovento Comunicación y DOS30′.

La 1, por su parte, ha vivido una recuperación relevante. Sin los grandes eventos deportivos que la llevaron a reinar en el verano de 2024, el canal ha sumado medio punto de cuota y cierra el año con un 11%, encadenando el cuarto año consecutivo al alza y obteniendo su mejor dato desde 2012. El mayor crecimiento se produce en el último cuatrimestre, donde el canal ha superado el 12 % de cuota gracias a la fortaleza de su oferta matinal y la consolidación de un modelo competitivo en franjas donde históricamente no era líder.

Por su parte, Telecinco ha experimentado una nueva caída y cierra el año con un 9,4% de cuota, casi medio punto menos que en 2024 y el peor resultado de su historia, en medio de un contexto de crisis estructural en su programación. Esta tendencia descendente afecta también a Cuatro, pese a una ligera mejoría, y contrasta con laSexta, que mantiene por decimotercer año consecutivo su superioridad en cuota respecto a su rival de Mediaset, alcanzando un 6,2%. Por otro lado, La 2 firma un 3% de cuota, igualando su mejor registro en quince años, y las autonómicas logran una cuota agregada del 8,2%.

Antena 3 y Atresmedia: liderazgo consolidado

La supremacía de Antena 3 se refleja no solo en su cuota media anual, sino también en su dominio de prácticamente todas las franjas horarias, con especial énfasis en la sobremesa (17,6 %), tarde (10,7 %) y prime time (13,5 %).

En el apartado de programas, el entretenimiento sigue siendo uno de sus pilares, cuyo éxito se sostiene en formatos diarios como El Hormiguero (programa más visto del año con 1,9 millones de espectadores y un 15,2 % de cuota), Pasapalabra, Tu cara me suena, La ruleta de la suerte. También destaca el apartado de Informativos, en el que Antena 3 Noticias ha firmado su octavo año consecutivo como líder, con una media de 2.065.000 espectadores en su primera edición, y ha logrado la mayor diferencia histórica sobre Telecinco (+10,1 puntos) y 7,3 puntos sobre La 1.

La ficción se mantiene como uno de los ejes diferenciadores, con Sueños de libertad como la serie más vista de la temporada, rebasando sus registros de estreno. Asimismo, Atresmedia fortalece su liderazgo temático con Nova como canal femenino líder y Atreseries como la temática más vista en diferido.

El grupo Atresmedia ha cerrado el año con una cuota global del 26,1%, la mayor diferencia histórica respecto a Mediaset, y una audiencia diaria que supera los 16,2 millones de espectadores únicos, de acuerdo con datos de Atresmedia.

laSexta, por su parte, culmina su decimotercer año como tercera cadena privada más vista (6,2%), manteniendo su liderazgo frente a Cuatro y posicionándose gracias a espacios como Aruser@s, Al Rojo Vivo, El Intermedio, Lo de Évole y la cobertura deportiva del Mundial de MotoGP.

La 1: crecimiento histórico

Para La 1, el año 2025 ha supuesto su mejor cuota en trece años, con un 11 % anual y el mayor avance en el último cuatrimestre, donde el canal ha llegado a promediar entre el 11,6% y el 12,3%. En el balance destaca el regreso al liderazgo en la franja matinal, recuperado tras catorce años (13,1%). La 1 también ha reducido la diferencia en la tarde, situándose a tres décimas del primer puesto anual y demostrando capacidad competitiva en espacios tradicionalmente adversos.

Los servicios informativos del grupo han experimentado el mayor crecimiento en ocho años: el Telediario 1 (1.198.000 y 13,4%) eleva en 1,3 puntos su marca de 2024, el segundo mayor incremento de su historia. El Telediario 2 (1.299.000 y 12,3%) registra el mejor dato anual de los últimos cinco años, mientras que el Telediario Matinal se mantiene como líder indiscutible de su franja con un 19,6%. Más de 28 millones de espectadores únicos han acudido a las cadenas de RTVE para informarse sobre los acontecimientos más relevantes del año.

En el ámbito del entretenimiento, la apuesta por La Revuelta ha convertido este programa en el espacio más visto de RTVE, con una media de 1,5 millones de espectadores y un 12,5% de cuota. Otros formatos destacados han sido MasterChef Celebrity 10 (14,2%), MasterChef 1 (12,6%) p The Floor (12,3%). En ficción, La 1 ha logrado el mejor dato de un título de animación en seis años con la emisión de Coco y ha situado la serie ENA: la reina Victoria Eugenia como la más seguida del canal, alcanzando 1,6 millones de espectadores.

La Revuelta es un programa de entrevistas y humor presentado por David Broncano en La 1 de RTVE. Emitido en directo desde el Teatro Príncipe Gran Vía, combina improvisación, actualidad y entrevistas sorpresa. Cuenta con colaboradores como Jorge Ponce y Grison, y busca atraer a una audiencia joven en la franja de access prime time.

Los grandes eventos han resultado clave en la concentración de la audiencia, especialmente la final de la Nations League masculina entre España y Portugal (54,1% de cuota y 8.024.000 espectadores en el partido), la final de la Copa del Rey y las retransmisiones de fútbol femenino, que ha marcado máximos históricos en seguimiento con la Eurocopa. El Festival de Eurovisión 2025 ha sido el único programa no deportivo en el top 10 anual, reuniendo a 5,8 millones de espectadores y un 50,1% de cuota.

El entorno digital de RTVE ha batido récords con RTVE Play, que supera 10,2 millones de visitantes únicos mensuales y un crecimiento significativo en visualizaciones y consumos en redes sociales, respaldando el impulso en consumo diferido y nuevos formatos interactivos.

El hundimiento de Telecinco

En el caso de Telecinco, la cadena ha firmado el peor año de su historia con un 9,4% de cuota, perdiendo casi medio punto respecto a 2024. El canal apenas ha liderado la franja de late night gracias a los realities Supervivientes y La isla de las tentaciones, los únicos formatos capaces de superar la barrera del 10%, mientras el resto de su programación y los informativos han mantenido resultados muy por debajo de años anteriores.

El contexto negativo se extiende también a Cuatro, que, aunque mejora ligeramente sus datos hasta el 5,9 %, sigue a la zaga de laSexta, que se mantiene imbatible ante su rival por decimotercer año consecutivo.

Por grupos, Atresmedia lidera con una cuota del 26,1%, logrando la mayor diferencia histórica sobre Mediaset, que desciende a un 24,5% y firma su peor resultado en la actual distribución de canales. RTVE alcanza el 16,6 % y es el único de los tres grandes que mejora respecto al año anterior.