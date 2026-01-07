La postura de la silla: el ejercicio de yoga ideal para desarrollar el equilibrio y la flexibilidad

Un grupo de personas practicando yoga. (Danny Lawson/via AP)

En el universo del yoga, la postura de la silla, conocida como Utkatasana, ocupa un lugar especial por su combinación de fuerza y equilibrio. Aunque muchos la asocian con la imagen de sentarse en una silla invisible, su significado va mucho más allá de la simple apariencia. Utkata, palabra sánscrita, se traduce como “intenso” o “poderoso”, y ese es el espíritu que busca despertar en quienes la practican.

Antiguamente, sentarse en una silla era símbolo de poder y autoridad, reservado para reyes y personas influyentes. Por eso, Utkatasana no solo representa una postura física, sino que también evoca una actitud de firmeza y determinación. Esta asana es ampliamente utilizada en la práctica moderna de yoga, apareciendo frecuentemente en secuencias como el Saludo al Sol B y en estilos dinámicos como el Ashtanga y el Power Yoga.

A simple vista, este ejercicio puede parecer sencillo porque se realiza de pie y sin movimientos complejos. Sin embargo, quienes lo prueban por primera vez suelen sorprenderse por el esfuerzo que requiere mantener la postura con una buena técnica. Trabajar correctamente la alineación y la respiración es fundamental para que la experiencia sea segura y efectiva, y para aprovechar todos sus beneficios.

Cómo se hace la postura de la silla

Para comenzar, colócate de pie con los pies juntos, manteniendo la espalda recta y los brazos relajados a los lados. Inspira profundamente y, al exhalar, flexiona las rodillas como si te sentaras en una silla imaginaria. Lleva las caderas hacia atrás y abajo, asegurándote de que las rodillas no sobrepasen la línea de los dedos de los pies. Al mismo tiempo, eleva los brazos por encima de la cabeza, manteniéndolos paralelos, con las palmas enfrentadas y los dedos apuntando hacia arriba.

La postura de la silla. (Adobe Stock)

La mirada debe dirigirse suavemente hacia las manos, el cuello alineado y el pecho abierto. Es importante distribuir el peso del cuerpo entre los talones y la parte media de los pies, evitando cargar las rodillas. Para quienes acaban de empezar en el mundo del yoga , existe una variante más sencilla llamada “Chair Pose Deep Bend”, donde la espalda se inclina en un ángulo de 45 grados, facilitando la posición y reduciendo la presión sobre las articulaciones.

Durante toda la postura, activa el abdomen llevando el ombligo hacia adentro y hacia arriba para proteger la zona lumbar. Mantén la postura durante varias respiraciones profundas, procurando que los hombros se alejen de las orejas y que la columna se alargue desde la base hasta la coronilla. Para salir, estira las piernas suavemente y vuelve a la posición inicial.

Beneficios del Utkasanasa y precauciones

Practicar Utkatasana de forma regular contribuye a fortalecer los cuádriceps, los glúteos y la espalda baja. Además, mejora la flexibilidad de la columna, la estabilidad de las caderas y la alineación corporal. Este ejercicio también favorece la expansión del pecho y la respiración profunda, lo que puede ayudar a reducir el estrés y aumentar la energía.

El yoga combina ejercicio físico y meditación para mejorar fuerza, postura y flexibilidad. Favorece la respiración consciente, reduce ansiedad, fortalece huesos y articulaciones, mejora el sueño, la inmunidad y la salud cardiovascular, aportando equilibrio emocional y bienestar integral.

La postura beneficia tanto a adolescentes como a adultos que buscan mejorar su postura y resistencia. No obstante, hay que tener ciertas precauciones: las personas con lesiones en rodillas, caderas u hombros, o quienes padecen problemas de equilibrio, deben consultar antes con un especialista o adaptar la postura con ayuda de una pared o una silla real. Las mujeres embarazadas en el tercer trimestre y quienes se están recuperando de una cirugía deben evitarla hasta contar con la aprobación de su médico.