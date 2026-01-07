España

La postura de la silla: el ejercicio de yoga ideal para desarrollar el equilibrio y la flexibilidad

La postura, también conocida como Utkatasana, combina esfuerzo, técnica y respiración para poder conocer los límites físicos

Guardar
Un grupo de personas practicando
Un grupo de personas practicando yoga. (Danny Lawson/via AP)

En el universo del yoga, la postura de la silla, conocida como Utkatasana, ocupa un lugar especial por su combinación de fuerza y equilibrio. Aunque muchos la asocian con la imagen de sentarse en una silla invisible, su significado va mucho más allá de la simple apariencia. Utkata, palabra sánscrita, se traduce como “intenso” o “poderoso”, y ese es el espíritu que busca despertar en quienes la practican.

Antiguamente, sentarse en una silla era símbolo de poder y autoridad, reservado para reyes y personas influyentes. Por eso, Utkatasana no solo representa una postura física, sino que también evoca una actitud de firmeza y determinación. Esta asana es ampliamente utilizada en la práctica moderna de yoga, apareciendo frecuentemente en secuencias como el Saludo al Sol B y en estilos dinámicos como el Ashtanga y el Power Yoga.

A simple vista, este ejercicio puede parecer sencillo porque se realiza de pie y sin movimientos complejos. Sin embargo, quienes lo prueban por primera vez suelen sorprenderse por el esfuerzo que requiere mantener la postura con una buena técnica. Trabajar correctamente la alineación y la respiración es fundamental para que la experiencia sea segura y efectiva, y para aprovechar todos sus beneficios.

Cómo se hace la postura de la silla

Para comenzar, colócate de pie con los pies juntos, manteniendo la espalda recta y los brazos relajados a los lados. Inspira profundamente y, al exhalar, flexiona las rodillas como si te sentaras en una silla imaginaria. Lleva las caderas hacia atrás y abajo, asegurándote de que las rodillas no sobrepasen la línea de los dedos de los pies. Al mismo tiempo, eleva los brazos por encima de la cabeza, manteniéndolos paralelos, con las palmas enfrentadas y los dedos apuntando hacia arriba.

La postura de la silla.
La postura de la silla. (Adobe Stock)

La mirada debe dirigirse suavemente hacia las manos, el cuello alineado y el pecho abierto. Es importante distribuir el peso del cuerpo entre los talones y la parte media de los pies, evitando cargar las rodillas. Para quienes acaban de empezar en el mundo del yoga , existe una variante más sencilla llamada “Chair Pose Deep Bend”, donde la espalda se inclina en un ángulo de 45 grados, facilitando la posición y reduciendo la presión sobre las articulaciones.

Durante toda la postura, activa el abdomen llevando el ombligo hacia adentro y hacia arriba para proteger la zona lumbar. Mantén la postura durante varias respiraciones profundas, procurando que los hombros se alejen de las orejas y que la columna se alargue desde la base hasta la coronilla. Para salir, estira las piernas suavemente y vuelve a la posición inicial.

Beneficios del Utkasanasa y precauciones

Practicar Utkatasana de forma regular contribuye a fortalecer los cuádriceps, los glúteos y la espalda baja. Además, mejora la flexibilidad de la columna, la estabilidad de las caderas y la alineación corporal. Este ejercicio también favorece la expansión del pecho y la respiración profunda, lo que puede ayudar a reducir el estrés y aumentar la energía.

El yoga combina ejercicio físico y meditación para mejorar fuerza, postura y flexibilidad. Favorece la respiración consciente, reduce ansiedad, fortalece huesos y articulaciones, mejora el sueño, la inmunidad y la salud cardiovascular, aportando equilibrio emocional y bienestar integral.

La postura beneficia tanto a adolescentes como a adultos que buscan mejorar su postura y resistencia. No obstante, hay que tener ciertas precauciones: las personas con lesiones en rodillas, caderas u hombros, o quienes padecen problemas de equilibrio, deben consultar antes con un especialista o adaptar la postura con ayuda de una pared o una silla real. Las mujeres embarazadas en el tercer trimestre y quienes se están recuperando de una cirugía deben evitarla hasta contar con la aprobación de su médico.

Temas Relacionados

Dolor de EspaldaEspaña-SaludEspaña NoticiasBajar de PesoFitness y Bienestar EspañaFitness y BienestarYoga

Últimas Noticias

Guía para tener el pelo bonito en 2026, según una farmacéutica experta en dermatología

La clave en la rutina del cuidado capilar se encuentra en entender para qué sirve para uno de los productos que utilizamos y en qué orden deben aplicarse

Guía para tener el pelo

Siete años y medio de cárcel para Arantza Zulueta, abogada de presos de ETA, por integración en organización terrorista y depósito de armas y explosivos

La abogada tenía en su despacho un pendrive oculto que contenía información sobre tres zulos ubicados en Francia en los que la policía intervino 92 kilos de clorato sódico, azufre, cordón detonante, armas largas y dinero en efectivo

Siete años y medio de

RTVE celebra su 70º aniversario con imagen renovada: sus nuevas moscas y elementos visuales

El ente público ha cambiado los elementos gráficos de TVE este 7 de enero

RTVE celebra su 70º aniversario

Condenan a un hombre a 11 años de prisión por agredir sexualmente a la hija de su pareja: la menor tenía siete años

Durante años, la víctima guardó silencio porque el acusado le indicó que no contase nada a su madre. Fue nueve años después cuando reveló los hechos y presentó la denuncia

Condenan a un hombre a

Confirman la condena de cuatro años de cárcel a un hombre por abusar sexualmente de una menor familiar de su mujer durante los veranos de 2016 a 2018

En distintas ocasiones y “aprovechando los momentos en los que se quedaba a solas con la víctima”, hija de una prima de su esposa, “le tocaba los glúteos y los genitales por encima y por debajo de la ropa y la besaba en la boca”

Confirman la condena de cuatro
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Siete años y medio de

Siete años y medio de cárcel para Arantza Zulueta, abogada de presos de ETA, por integración en organización terrorista y depósito de armas y explosivos

Confirman la condena de cuatro años de cárcel a un hombre por abusar sexualmente de una menor familiar de su mujer durante los veranos de 2016 a 2018

Por qué Sánchez necesita la autorización del Congreso para mandar tropas a Ucrania: esto dice la ley

Indra fabricará radares de vigilancia del tráfico aéreo para proteger los aviones de EEUU

El cuerpo recuperado en Indonesia es el de Mateo, uno de los menores de la familia valenciana desaparecida en el naufragio de un barco turístico

ECONOMÍA

Triplex de la Once sorteo

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 7 enero

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 7 enero

El Gobierno propone subir el SMI un 3,1% en 2026: 1.221 euros al mes en 14 pagas

Ferran, experto en recursos humanos: “La clave para pedir un aumento del sueldo está en el cómo y cuándo lo planteas”

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

DEPORTES

El Real Madrid, FC Barcelona

El Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid ya conocen a sus rivales para octavos de final de la Copa del Rey

El día que el partido de la Supercopa de España de 1984 entre el FC Barcelona y el Athletic Club acabó convirtiéndose en una batalla campal

A qué hora y dónde ver el partido de la Supercopa de España 2026 entre el FC Barcelona y el Athletic Club

Las grandes sorpresas y duras eliminaciones que han dejado las primeras rondas de la Copa del Rey

Este es el dinero que se llevan los equipos por participar en la Supercopa de España 2026 y la cantidad que ingresa la RFEF por el torneo