Postura del sauce: el ejercicio de yoga que destensa las piernas y ayuda a combatir el estrés

Mujer feliz. (Freepik)

El yoga se ha consolidado como una de las disciplinas más populares en la actualidad. En un contexto donde la ansiedad es cada vez más frecuente, dedicar tiempo a una práctica que permita desconectar del día a día resulta fundamental.

Muchas personas lo practican por sus numerosos efectos positivos, tanto para el cuerpo como para la mente, destacando especialmente la reducción del estrés, la mejora del sueño y el aumento del bienestar general.

Uno de los puntos positivos es que, gracias a la amplia variedad de ejercicios y estiramientos que hay, resulta sencillo encontrar una rutina que se ajuste a tus necesidades. Si necesitas llevar tu entrenamiento a otro nivel, una de las asanas que debes incorporar es la postura del sauce.

Beneficios de la postura del sauce

La postura del sauce ofrece un estiramiento profundo que favorece la flexibilidad de toda la parte posterior del cuerpo, especialmente de los isquiotibiales, la espalda baja y las caderas. Este trabajo físico ayuda a liberar tensiones acumuladas en la zona lumbar y en la musculatura de las piernas, lo que mejora la posición corporal y la movilidad general.

El yoga combina ejercicio físico y meditación para mejorar fuerza, postura y flexibilidad. Favorece la respiración consciente, reduce ansiedad, fortalece huesos y articulaciones, mejora el sueño, la inmunidad y la salud cardiovascular, aportando equilibrio emocional y bienestar integral.

Además, al tratarse de una postura de inclinación hacia adelante, induce una sensación de calma, activa el sistema nervioso parasimpático y contribuye a reducir el estrés y la ansiedad. También favorece una respiración más lenta y profunda, lo que incrementa su efecto relajante.

Otro beneficio importante es su influencia positiva en la zona abdominal. El esfuerzo que se realiza durante la flexión ayuda a mejorar la digestión y a aliviar molestias relacionadas con la hinchazón o la pesadez estomacal. En conjunto, se trata de una posición muy completa que combina estiramiento, relajación y regulación emocional.

Postura del sauce, ejercicio de yoga. (Imagen IA)

Cómo hacer la postura del sauce paso a paso

Siéntate en el suelo con las piernas estiradas hacia delante y la espalda recta, buscando una postura inicial estable y cómoda. Dobla una rodilla y coloca la planta del pie contra el muslo interno de la pierna extendida, dejando que la rodilla caiga de forma natural. Asegúrate de que estás apoyado sobre los isquiones y alarga la columna, creando espacio antes de inclinarte hacia delante. Gira ligeramente el torso hacia la pierna estirada para facilitar una buena alineación y un estiramiento más efectivo. Inspira y, al exhalar, inclínate desde la cadera, evitando redondear la espalda más de lo necesario. Lleva las manos hacia el pie, el tobillo o la espinilla, según tu flexibilidad, siempre sin forzar el movimiento. Mantén la postura respirando suave y profundamente entre 30 segundos y 1 minuto, permitiendo que el cuerpo se relaje. Para salir, eleva el torso poco a poco mientras inhalas y vuelve a la posición inicial antes de repetir hacia el lado contrario.

Contraindicaciones y riesgos

La postura del sauce no es recomendable en caso de lesiones recientes en la zona lumbar, los isquiotibiales o las rodillas, ya que la inclinación profunda y la torsión ligera pueden agravar estos problemas. Las personas con ciática deben realizarla con especial precaución, evitando forzar el estiramiento para no irritar el nervio.