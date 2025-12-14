España

Postura del sauce: el ejercicio de yoga que destensa las piernas y ayuda a combatir el estrés

Es una asana de nivel intermedio que la mayoría de personas pueden incorporar a su rutina

Guardar
Mujer feliz. (Freepik)
Mujer feliz. (Freepik)

El yoga se ha consolidado como una de las disciplinas más populares en la actualidad. En un contexto donde la ansiedad es cada vez más frecuente, dedicar tiempo a una práctica que permita desconectar del día a día resulta fundamental.

Muchas personas lo practican por sus numerosos efectos positivos, tanto para el cuerpo como para la mente, destacando especialmente la reducción del estrés, la mejora del sueño y el aumento del bienestar general.

Uno de los puntos positivos es que, gracias a la amplia variedad de ejercicios y estiramientos que hay, resulta sencillo encontrar una rutina que se ajuste a tus necesidades. Si necesitas llevar tu entrenamiento a otro nivel, una de las asanas que debes incorporar es la postura del sauce.

Beneficios de la postura del sauce

La postura del sauce ofrece un estiramiento profundo que favorece la flexibilidad de toda la parte posterior del cuerpo, especialmente de los isquiotibiales, la espalda baja y las caderas. Este trabajo físico ayuda a liberar tensiones acumuladas en la zona lumbar y en la musculatura de las piernas, lo que mejora la posición corporal y la movilidad general.

El yoga combina ejercicio físico y meditación para mejorar fuerza, postura y flexibilidad. Favorece la respiración consciente, reduce ansiedad, fortalece huesos y articulaciones, mejora el sueño, la inmunidad y la salud cardiovascular, aportando equilibrio emocional y bienestar integral.

Además, al tratarse de una postura de inclinación hacia adelante, induce una sensación de calma, activa el sistema nervioso parasimpático y contribuye a reducir el estrés y la ansiedad. También favorece una respiración más lenta y profunda, lo que incrementa su efecto relajante.

Otro beneficio importante es su influencia positiva en la zona abdominal. El esfuerzo que se realiza durante la flexión ayuda a mejorar la digestión y a aliviar molestias relacionadas con la hinchazón o la pesadez estomacal. En conjunto, se trata de una posición muy completa que combina estiramiento, relajación y regulación emocional.

Postura del sauce, ejercicio de
Postura del sauce, ejercicio de yoga. (Imagen IA)

Cómo hacer la postura del sauce paso a paso

  1. Siéntate en el suelo con las piernas estiradas hacia delante y la espalda recta, buscando una postura inicial estable y cómoda.
  2. Dobla una rodilla y coloca la planta del pie contra el muslo interno de la pierna extendida, dejando que la rodilla caiga de forma natural.
  3. Asegúrate de que estás apoyado sobre los isquiones y alarga la columna, creando espacio antes de inclinarte hacia delante.
  4. Gira ligeramente el torso hacia la pierna estirada para facilitar una buena alineación y un estiramiento más efectivo.
  5. Inspira y, al exhalar, inclínate desde la cadera, evitando redondear la espalda más de lo necesario.
  6. Lleva las manos hacia el pie, el tobillo o la espinilla, según tu flexibilidad, siempre sin forzar el movimiento.
  7. Mantén la postura respirando suave y profundamente entre 30 segundos y 1 minuto, permitiendo que el cuerpo se relaje.
  8. Para salir, eleva el torso poco a poco mientras inhalas y vuelve a la posición inicial antes de repetir hacia el lado contrario.

Contraindicaciones y riesgos

La postura del sauce no es recomendable en caso de lesiones recientes en la zona lumbar, los isquiotibiales o las rodillas, ya que la inclinación profunda y la torsión ligera pueden agravar estos problemas. Las personas con ciática deben realizarla con especial precaución, evitando forzar el estiramiento para no irritar el nervio.

Temas Relacionados

Posturas yogaYogaEstrésEjercicioSaludEspaña-SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

¿Qué investiga la UCO en el nuevo ‘caso Leire Díez’? Irregularidades en contratos públicos, empresas pantalla y compra de propiedades en Marbella

Junto a la presunta ‘fontanera’ del PSOE, se encuentran como investigados Antxon Alonso y el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández

¿Qué investiga la UCO en

Diciembre se encamina como el mes más violento por ataques de género: 5 mujeres asesinadas en menos de una semana

Los agresores son más violentos y en los últimos 10 años se ha observado que el 50% de los crímenes se han cometido con arma blanca

Diciembre se encamina como el

La costa mediterránea se está llenando de tortugas y no es una buena señal: el avance del cambio climático pone en riesgo a la especie

Las altas temperaturas hacen que nazcan más hembras, lo que limita el desarrollo natural del animal

La costa mediterránea se está

Quiénes son los nuevos multimillonarios españoles en 2025, según la lista de ‘Forbes’

El informe destaca la aparición de una nueva generación y subraya que la transferencia de riqueza se está acelerando

Quiénes son los nuevos multimillonarios

Una mujer entra en un quirófano para quitarse un tumor y descubren un bebé a punto de nacer: “Estaba embarazada, pero su útero estaba vacío”

El recién nacido, llamado Ryu, llegó al mundo con un peso de 3,6 kilos y presentó un buen estado de salud general

Una mujer entra en un
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Qué investiga la UCO en

¿Qué investiga la UCO en el nuevo ‘caso Leire Díez’? Irregularidades en contratos públicos, empresas pantalla y compra de propiedades en Marbella

La Justicia rechaza una indemnización a una profesora que sufrió la torsión de varios dedos mientras separaba a dos alumnos que estaban peleando

Pedro Sánchez promete lucha en sus peores momentos: “Cuando a mí me preguntan si estoy cansado, yo digo ‘este Gobierno es incansable’”

El PP repite en Aragón la jugada de Extremadura, pero las encuestas anticipan el mismo resultado: rozaría la mayoría absoluta, pero puede seguir necesitando a Vox

La batalla legal por las visitas de unos abuelos a su nieto en Navarra: un detective, un perro compartido y una sentencia que marca un precedente

ECONOMÍA

Quiénes son los nuevos multimillonarios

Quiénes son los nuevos multimillonarios españoles en 2025, según la lista de ‘Forbes’

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 14 diciembre

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1

DEPORTES

Así es Paddy Pimblet, el

Así es Paddy Pimblet, el enemigo de Ilia Topuria: su habilidad en el grappling y cómo empezó su rivalidad con el luchador hispanogeorgiano

El exfutbolista del Atlético que colgó las botas prematuramente con una abultada cartera de inversiones: “Tuve sueldos de entre 40.000 y 150.000 € y me compré 9 pisos”

Jorge Martín habla sobre su grave accidente en el GP de Qatar: “Me dijo que estaba seguro de que iba a morir”

El cambio climático también afecta al deporte: “Es un riesgo que los grandes eventos se realicen en verano si no se hace un proceso de aclimatación previo”

Rafa Nadal pasa por quirófano: “Es un problema que venía arrastrando desde años, pero espero estar bien pronto”