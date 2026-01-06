España

Patricio Ochoa, doctor: “Tu cuerpo a partir de los 50 años, aunque comas bien y hagas ejercicio, ya no va a responder igual”

Disminuye la capacidad de absorción de nutrientes y se recomienda considerar suplementos específicos para mantener la salud integral

El doctor Patricio Ochoa habla sobre la influencia de la edad en el cuerpo (Composición Infobae)

A partir de los cincuenta años, el organismo enfrenta transformaciones que suelen pasar inadvertidas, incluso para quienes mantienen hábitos saludables y una rutina regular de ejercicio. En esta etapa de la vida, el cuerpo experimenta cambios internos que pueden influir en el bienestar general, aunque a menudo no se perciban de inmediato.

El doctor Patricio Ochoa, a través de un vídeo publicado en su cuenta de TikTok (@dr.patricio_ochoa), advierte sobre estas limitaciones fisiológicas que acompañan al envejecimiento.

“Hay algo que duele y que casi nadie te dice: es que tu cuerpo, a partir de los cincuenta años, aunque comas bien y hagas ejercicio, ya no va a responder igual”, afirma Patricio Ochoa, especialista en medicina interna.

Modificaciones que inciden en diversos aspectos

La explicación, según el especialista, reside en modificaciones que afectan la capacidad de absorción de nutrientes: “La producción de ácido gástrico baja y también las enzimas disminuyen”, señaló Patricio Ochoa al medio fuente. Como resultado, incluso las pautas alimentarias más rigurosas pueden perder eficacia con el paso del tiempo. “Esto significa que aunque comas sano, tu cuerpo ya no lo aproveche igual”, insiste Patricio Ochoa.

Esta condición impacta múltiples aspectos fisiológicos. De acuerdo con el doctor Ochoa, “Esto termina impactando todo: tu energía, tus músculos, tu piel, tu digestión y hasta tu estado de ánimo”. El deterioro progresivo de la absorción de nutrientes no solo afecta la nutrición, sino también la calidad de vida en general.

Adulto realizando ejercicio (Getty Images)

El proceso también podría interferir en la regulación del peso corporal: “Esta podría ser una de las razones por las cuales nos cuesta tanto trabajo bajar de peso a partir de cierta edad, especialmente a partir de los cincuenta años, porque aquí ya no se trata de comer bien, sino más bien que tu cuerpo pueda absorber las cosas de manera correcta”, reconoce Patricio Ochoa.

En este contexto, la nutrición convencional puede requerir apoyo externo. “Aquí sí es en donde juega un rol importante el suplementarte de manera inteligente, aportando los nutrientes que no pudiste absorber en la comida, por más balanceada que sea”, explica Patricio Ochoa. El uso adecuado de suplementos puede ayudar a compensar las deficiencias que aparecen con la edad.

Alternativas disponibles

Al profundizar en las alternativas disponibles, el especialista brindó una sugerencia concreta para este grupo de edad: “Una muy buena recomendación es Centrum Silver 50+, porque este complemento justo está desarrollado para personas de más de cincuenta años, porque combina vitaminas y minerales esenciales sin ponerle cosas innecesarias que probablemente no necesitas, desde complejo B hasta vitaminas D, C, E, A, calcio y zinc”, detalla Patricio Ochoa.

Otra característica relevante del suplemento, según su análisis, es el perfil antioxidante de sus compuestos: “Lo que está muy bien de este complemento es que aquí casi todos son antioxidantes. Que en otras palabras, te ayuda a proteger a tus células del daño oxidativo causado por los radicales libres, que son esas moléculas que en exceso pueden lastimar tu ADN y acelerar tu proceso de envejecimiento”, subraya Patricio Ochoa.

3 vitaminas que toda mujer después de los 40 debería tomar

Frente a estos escenarios, el doctor Ochoa recomienda: “Si tienes más de cincuenta años, no está de más que evalúes una fuente de complementación que sea completa y balanceada”. Finalmente, recordó la pertinencia de acompañar cualquier decisión con asesoramiento profesional: “Nada más acuérdate que para eso tienes que primero consultarlo con tu médico para que te evalúe y te oriente de una manera correcta”, concluyó Patricio Ochoa.

