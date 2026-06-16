España

Juan Goñi, arquitecto: “Al lado del mar, una casa envejece diez años en uno”

La combinación de humedad, salinidad, viento y radiación solar acelera el desgaste de los edificios

Guardar
Google icon
Las casas frente al mar se deterioran mucho más rápido. (Magnific)
Las casas frente al mar se deterioran mucho más rápido. (Magnific)

Vivir junto al mar es, para muchos, una meta. Las vistas abiertas al horizonte, la luz natural que inunda los espacios durante gran parte del día y la cercanía a la playa convierten estas viviendas en algunas de las más deseadas del mercado inmobiliario. A ello se suma una sensación de bienestar asociada al entorno costero, donde la brisa marina y el paisaje forman parte de la vida cotidiana.

Sin embargo, quienes buscan una casa frente al mar no solo deben fijarse en la ubicación. El entorno marítimo ofrece numerosas ventajas, pero también plantea desafíos que afectan directamente a la conservación de los edificios. El arquitecto Juan Goñi (@juangoniarquitecto en TikTok) recuerda que “estar al lado del mar no es solo tener las mejores vistas”, ya que las condiciones ambientales influyen de manera constante sobre los materiales que componen una vivienda.

PUBLICIDAD

La clave, según el experto, está en comprender que una casa situada en primera línea de costa requiere soluciones específicas desde el momento de su construcción. Materiales adecuados, sistemas de protección frente a la humedad y un mantenimiento periódico son algunos de los elementos que permiten disfrutar de las ventajas del mar sin que ello se traduzca en problemas prematuros para la vivienda.

La humedad, la salinidad y el sol aceleran el deterioro de las estructuras frente al mar. (Magnific)
La humedad, la salinidad y el sol aceleran el deterioro de las estructuras frente al mar. (Magnific)

Óxido, humedad y deterioro

La combinación de humedad, salinidad, viento y radiación solar acelera el desgaste de los edificios. “Al lado del mar una casa envejece diez años en uno”, explica Goñi. “Un ambiente húmedo y salino está agrediendo a todos los elementos”. Esto afecta especialmente a herrajes, carpinterías y componentes metálicos, que sufren procesos de corrosión más rápidos que en otras ubicaciones alejadas de la costa.

PUBLICIDAD

Los efectos pueden apreciarse tanto en el exterior como en el interior de las viviendas. Barandillas, cerramientos, bisagras, tornillería o estructuras metálicas expuestas son algunos de los elementos más vulnerables. Con el paso del tiempo, la acumulación de sal favorece la aparición de óxido y deteriora acabados y revestimientos si no se aplican las medidas adecuadas.

Por ello, la fase de diseño resulta determinante. Goñi insiste en que “hay que tener mucho cuidado y pensar muy bien las soluciones que se ponen al lado del mar”. No se trata únicamente de elegir materiales resistentes, sino también de diseñar correctamente cada detalle constructivo para evitar que la humedad encuentre vías de entrada.

La entrada de agua es, precisamente, uno de los factores que más acelera el deterioro. Según el arquitecto, “un elemento al lado del mar puede deteriorarse diez veces más rápido si le entra agua”. Esta circunstancia obliga a extremar las precauciones en cubiertas, fachadas, juntas, encuentros entre materiales y sistemas de impermeabilización, ya que cualquier fallo puede multiplicar los problemas con el paso de los años.

La península ibérica posee maravillosas aguas para disfrutar del verano en las costas. Estás son las más curiosas playas.

La elección de materiales también desempeña un papel fundamental. Carpinterías de calidad, tratamientos anticorrosión, metales especialmente preparados para ambientes marinos y revestimientos resistentes a la humedad ayudan a prolongar la vida útil de la vivienda. Pero incluso las mejores soluciones necesitan mantenimiento. Revisiones periódicas, limpieza de elementos expuestos a la sal y actuaciones preventivas permiten detectar problemas antes de que se conviertan en reparaciones costosas.

“Hay que pensar las soluciones también diez veces más, tanto los materiales como las soluciones constructivas”, concluye Goñi. Una reflexión que resume la filosofía necesaria para construir junto al mar: aprovechar las ventajas de un entorno privilegiado sin ignorar las exigencias que impone.

Temas Relacionados

Redes SocialesTikTokTikTok EspañaViviendaVivienda EspañaVirales EspañaEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Francia y Ucrania firman ‘Brave France’, un acuerdo para desarrollar tecnologías militares que incluyen drones o inteligencia artificial

En los próximos meses, ambas entidades lanzarán las primeras convocatorias conjuntas y evaluarán los proyectos candidatos

Francia y Ucrania firman ‘Brave France’, un acuerdo para desarrollar tecnologías militares que incluyen drones o inteligencia artificial

Este es el efecto del zumo de naranja en el cerebro: la vitamina C refuerza la red neuronal

La vitamina C es un nutriente esencial que el cuerpo suele puede obtener a través de la alimentación

Este es el efecto del zumo de naranja en el cerebro: la vitamina C refuerza la red neuronal

El ‘escudo renovable’ protege a los españoles de la crisis energética por la guerra: cada hogar ahorra casi un 20% al mes en la factura eléctrica

Un análisis de Ember cifra en 10 euros al mes el ahorro de cada hogar español desde el inicio de la guerra gracias al desacoplamiento entre el precio del gas y la factura eléctrica

El ‘escudo renovable’ protege a los españoles de la crisis energética por la guerra: cada hogar ahorra casi un 20% al mes en la factura eléctrica

Juan Carlos I regresa a España con una decisión inesperada: no volverá a Abu Dabi en varias semanas

La agenda veraniega del rey emérito está protagonizada por varios viajes que le harán estar lejos de las altas temperaturas de Emiratos Árabes

Juan Carlos I regresa a España con una decisión inesperada: no volverá a Abu Dabi en varias semanas

Amenazas climáticas como las de calor, la sequía y la contaminación ponen en riesgo al 54% de los niños y niñas en España

Unicef reclama a las administraciones públicas que incluyan a los menores en cada etapa de la gestión de emergencias, desde la prevención y la preparación hasta la respuesta y la reconstrucción

Amenazas climáticas como las de calor, la sequía y la contaminación ponen en riesgo al 54% de los niños y niñas en España
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Francia y Ucrania firman ‘Brave France’, un acuerdo para desarrollar tecnologías militares que incluyen drones o inteligencia artificial

Francia y Ucrania firman ‘Brave France’, un acuerdo para desarrollar tecnologías militares que incluyen drones o inteligencia artificial

Divorcio contencioso en Barcelona: la Audiencia confirma la pensión de alimentos de 1.200 euros mensuales para las hijas y rechaza la alegación de precariedad del padre

El club de expresidentes que se sentaron ante un juez tendrá un nuevo miembro, aunque en circunstancias distintas: Zapatero será el primero en declarar como imputado

Los 47 días de reuniones, mensajes y expedientes para buscar filtradores que cercan a la directora general de la Guardia Civil como una pieza más de la trama Leire

El PSOE blinda sus controles internos tras los casos de Zapatero, Ábalos o Leire Díez: más vigilancia patrimonial y expulsión por consumo de prostitución

ECONOMÍA

El ‘escudo renovable’ protege a los españoles de la crisis energética por la guerra: cada hogar ahorra casi un 20% al mes en la factura eléctrica

El ‘escudo renovable’ protege a los españoles de la crisis energética por la guerra: cada hogar ahorra casi un 20% al mes en la factura eléctrica

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades para hoy

La inflación pasa factura a los españoles: menos viajes, menos ahorro y más preocupación por llegar a fin de mes

El impuesto oculto que dispara el precio de la vivienda: la plusvalía municipal sube hasta un 650% en España

En juego la ley que limita el alquiler temporal en Cataluña: el TC dirá si vulnera derechos fundamentales y excede competencias autonómicas

DEPORTES

Irán y Nueva Zelanda empatan en un vibrante partido con varios giros de guion: vídeo del resumen y los goles

Irán y Nueva Zelanda empatan en un vibrante partido con varios giros de guion: vídeo del resumen y los goles

Los goles y mejores jugadas del Irán-Nueva Zelanda del Mundial 2026, en vídeo: doblete de Elijah Just y reacción persa que rescata un punto

España evidencia su dependencia a Lamine Yamal y Nico Williams en su debut ante Cabo Verde en el Mundial 2026

Los goles del Arabia Saudí-Uruguay del Mundial 2026, en vídeo: así fueron los tantos y el reparto de puntos en el debut

Los goles del Bégica-Egipto del Mundial 2026, en vídeo: Lukaku y Ashour, protagonistas en el reparto de puntos