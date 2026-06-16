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Juan Carlos I regresa a España con una decisión inesperada: no volverá a Abu Dabi en varias semanas

La agenda veraniega del rey emérito está protagonizada por varios viajes que le harán estar lejos de las altas temperaturas de Emiratos Árabes

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Los años parecen no pesarle al rey Juan Carlos, quien a sus 88 años está a punto de vivir un verano marcado por los viajes y los planes. Tras apenas unos días en Abu Dabi, donde reside de manera oficial, el emérito está haciendo de nuevo las maletas para volver a Sanxenxo, su refugio favorito. El motivo vuelve a estar ligado al deporte y es que va a participar en las regatas a bordo del Bribón con el que competirá en la Liga Española de 6 metros.

Aunque es un plan que ha realizado en otras ocasiones, esta vez habrá un componen especial y es que su intención es no volver de manera inmediata al país árabe, como ha hecho siempre. Tal y como adelanta Vanitatis, el exrey permanecerá en Europa durante varias semanas.

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El motivo es doble. Por un lado están las altas temperaturas de Emiratos Árabes Unidos en los meses estivales, pues estas hacen cada vez más complicado el verano para Juan Carlos, que a su edad encuentra en Galicia un clima mucho más amable. Por otro está el calendario deportivo, que le ofrece la excusa perfecta para prolongar su estancia.

Sanxenxo, el refugio de Juan Carlos I en el que está rodeado de amigos

Desde que fijó su residencia en Abu Dabi en 2020, Sanxenxo se ha convertido en la gran escapada de don Juan Carlos. Allí no solo puede disfrutar de una de sus grandes pasiones, la vela, sino también reencontrarse con amigos de toda la vida y recuperar una cierta sensación de normalidad.

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Como en anteriores ocasiones, el rey emérito volverá a alojarse en casa de su gran amigo, el empresario y regatista Pedro Campos, convertido en su principal anfitrión cada vez que pisa suelo español.

La cita deportiva de este fin de semana supone una nueva oportunidad para ponerse al frente del Bribón, embarcación con la que continúa compitiendo y cosechando éxitos. Pese a su edad, don Juan Carlos sigue ejerciendo como skipper, un papel fundamental en el barco y que demuestra que la vela continúa siendo una de sus grandes pasiones.

El rey Juan Carlos I y Pedro Campos embarcan en el puerto de Sanxenxo en mayo de 2026. (Raúl Terrel / Europa Press).
El rey Juan Carlos I y Pedro Campos embarcan en el puerto de Sanxenxo en mayo de 2026. (Raúl Terrel / Europa Press).

No hay que olvidar que hace menos de un año se proclamó campeón del mundo de la clase 6 Metros en Nueva York, un logro que sorprendió incluso a quienes dudaban de que siguiera en condiciones de competir al más alto nivel.

La gran cita del verano le espera en Suiza

La intención de permanecer en Europa también está directamente relacionada con el Campeonato de Europa de la clase 6 Metros, que se celebrará el próximo mes de julio en el lago Lemán, en Ginebra.

La competición, que arrancará el 13 de julio y se prolongará hasta el día 24, es una de las grandes citas del calendario náutico internacional y el rey emérito lleva meses preparándola desde Galicia.

El rey Juan Carlos en un restaurante de O Grove, Galicia, en octubre de 2024. (Europa Press)
El rey Juan Carlos en un restaurante de O Grove, Galicia, en octubre de 2024. (Europa Press)

Además de las regatas, este tipo de campeonatos suelen ir acompañados de cenas privadas, encuentros sociales y recepciones entre los participantes, un ambiente en el que don Juan Carlos siempre se ha movido con absoluta comodidad y donde sigue siendo una figura muy querida y respetada.

De hecho, según señala Vanitatis, el emérito tiene previsto acudir a buena parte de las invitaciones que reciba durante su estancia en Suiza, como ya hizo el pasado año en Nueva York.

El rey Juan Carlos sigue protagonizando titulares dentro y fuera de nuestras fronteras. El monarca concedió una entrevista a la televisión francesa con motivo de la publicación de sus memorias, “Reconciliación”.

Con este nuevo viaje, el padre de Felipe VI suma ya su tercera visita a España en lo que va de año y confirma algo que viene repitiéndose desde hace meses: aunque su residencia oficial siga estando en Abu Dabi, cada vez pasa más tiempo en Europa y, especialmente, en ese rincón de las Rías Baixas que se ha convertido en su auténtico hogar emocional.

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